Почему сфинксы считаются лысыми, если у них все равно растет шерсть

Сфинксы, пожалуй, самые узнаваемые кошки в мире. Их либо обожают, либо побаиваются, но равнодушным не остается никто. И мало кто знает, что отсутствие шерсти у сфинксов это не результат селекционной прихоти, а следствие природной генетической случайности, которую люди потом закрепили разведением. Как именно одна мутация лишила целую породу привычной шубки и что это значит для здоровья кошки, которая запрещена в Нидерландах?

Почему сфинксы лысые

Согласно The International Cat Association, История породы сфинкс началась в 1966 году в канадском Торонто, когда обычная домашняя кошка родила котенка без шерсти. Его назвали Прун (от английского Prune — «чернослив», видимо, за морщинистый вид), и именно с него началась первая программа разведения бесшерстных кошек. Так, по крайней мере, говорят авторы

Позже ученые выяснили, что причина — мутация в гене KRT71, который отвечает за белок кератин в волосяных фолликулах. Кератин — это строительный материал для волос, ногтей и верхнего слоя кожи. У обычных кошек этот ген работает штатно: волос формируется в фолликуле, получает прочный кератиновый каркас и растет наружу. У сфинксов волос тоже начинает формироваться, но из-за поломки в гене его структура получается хрупкой. Такой волос быстро ломается и выпадает, не успев толком вырасти.

Эта мутация рецессивная. Это значит, что котенок родится бесшерстным, только если получит «сломанную» копию гена от обоих родителей. Если копия досталась только от одного, кошка будет выглядеть обычно, но останется носителем гена.

Не согласны с автором? Делитесь мнением в нашем Telegram-чате!

Сфинксы на самом деле не совсем голые

Если вы считаете, что сфинксы абсолютно лысые, вы ошибаетесь. На самом деле большинство сфинксов покрыты тонким пушком, напоминающим на ощупь замшу или кожицу персика. У некоторых бывает чуть больше шерсти на переносице, ушах или кончике хвоста.

Владельцы сфинксов часто сравнивают ощущение от прикосновения к ним с теплой замшевой грелкой. Сфинксы бывают самых разных окрасов: пятнистые, однотонные, с «носочками» — просто все это проявляется на коже, а не на шерсти. Так что сфинкс это не голый кот, а кот в предельно тонком бархатном костюме.

Степень «лысости» у сфинксов тоже бывает разной: один кот может казаться почти полностью голым, а другой будет заметно бархатистым на ощупь. Иногда пушок сильнее виден на лапах, хвосте, морде и ушах, а с возрастом, сезоном или гормональными изменениями его количество может немного меняться. Даже усы у сфинксов часто выглядят необычно: они бывают короткими, ломаными, закрученными или почти отсутствуют.

Как сфинксы живут без шерсти

Отсутствие нормальной шерсти, это не просто особенность внешности сфинксов. Это напрямую сказывается на повседневной жизни кошки.

У обычных кошек кожное сало распределяется по шерсти и постепенно удаляется при вылизывании. У сфинксов шерсти нет, поэтому жир накапливается прямо на коже, и кошку нужно регулярно купать, примерно раз в одну-две недели. Без этого кожа становится липкой, появляется характерный запах, а в складках могут развиться раздражения.

Есть и другие особенности:

Сфинксы сильнее мерзнут, потому что шерсть — главный теплоизолятор у кошек. Зимой им нужно теплое место для сна, а некоторые владельцы даже надевают на них одежду;

потому что шерсть — главный теплоизолятор у кошек. Зимой им нужно теплое место для сна, а некоторые владельцы даже надевают на них одежду; Летом они легко получают солнечные ожоги , поэтому большинство сфинксов живут исключительно в квартире;

, поэтому большинство сфинксов живут исключительно в квартире; Из-за ускоренного теплообмена сфинксы больше едят, энергия уходит на обогрев тела.

Отдельно стоит развеять миф о том, что сфинксы не вызывают аллергию. Об этом мало кто знает, но аллергию на кошек вызывает не сама шерсть, а белки из слюны и частичек кожи. Сфинксы производят эти частички точно так же, как любые другие кошки. Правда, без летающей по квартире шерсти аллергенов может быть чуть меньше, но, все же, сфинксы не гипоаллергенны.

Читайте также: Ученые создадут кошек, которые не вызывают аллергию

Ген кудрявости у животных

Интересно, что ген KRT71 мутирует не только у кошек. Исследование 2010 года показало, что мутации в этом же гене отвечают за кудрявую и волнистую шерсть у собак, мышей и крыс. Разница в том, какой именно участок гена затронут: одна поломка полностью разрушает структуру волоса, другая лишь слегка ее деформирует, создавая завитки.

Этот факт хорошо иллюстрирует, как один и тот же ген может давать совершенно разные внешние проявления в зависимости от типа мутации. Кстати, кошки породы корниш-рекс и девон-рекс с их характерными кудряшками тоже обязаны своим видом вариациям в работе кератиновых генов.

Другие породы кошек без шерсти

Сфинкс — далеко не единственная бесшерстная кошка. Некоторые породы произошли непосредственно от сфинксов, другие появились независимо.

Донской сфинкс — российская порода, обнаруженная в 1987 году. В отличие от канадского сфинкса, его бесшерстность вызвана доминантной мутацией. Это значит, что достаточно одной копии «сломанного» гена от одного из родителей, чтобы котенок родился без шерсти.

От скрещивания донского сфинкса с другими породами появились:

Петерболд — помесь с ориентальной короткошерстной, родом из Санкт-Петербурга. Его шерсть варьируется от бархатистой до полностью отсутствующей;

— помесь с ориентальной короткошерстной, родом из Санкт-Петербурга. Его шерсть варьируется от бархатистой до полностью отсутствующей; Украинский левкой — скрещивание донского сфинкса со скоттиш-фолдом, с характерными загнутыми внутрь ушами.

От канадского сфинкса пошли:

Бамбино — помесь с манчкином, маленькая кошка с короткими лапами и большими ушами;

— помесь с манчкином, маленькая кошка с короткими лапами и большими ушами; Эльф — помесь с американским керлом, с загнутыми назад ушами;

— помесь с американским керлом, с загнутыми назад ушами; Двэлф — гибрид сразу трех пород: сфинкса, манчкина и американского керла, длинное тело на коротких лапах.

Считается, что бесшерстных кошек держали еще ацтеки примерно с 1300 года. Существовала даже мексиканская бесшерстная кошка, которая, к сожалению, вымерла.

Какой характер у сфинксов

По характеру сфинксы мало чем уступают пушистым собратьям — они так же мурлычут для нас и себя, играют и охотятся на мух. Но в уходе разница существенная.

Главное, что нужно знать владельцу сфинкса:

Регулярное купание — основа ухода, без этого кожа быстро загрязняется;

— основа ухода, без этого кожа быстро загрязняется; Защита от холода зимой и от солнца лето;

и от солнца лето; Чуть больше еды, чем шерстяным кошкам, из-за повышенного расхода энергии на обогрев;

чем шерстяным кошкам, из-за повышенного расхода энергии на обогрев; Внимание к складкам кожи, где может скапливаться грязь.

Так что сфинкса не рекомендуется заводить людям, у которых мало времени. Но взамен эта порода кошек дает крайне необычные ощущения на ощупь и преданный характер. Многие хозяева говорят, что после сфинкса уже сложно вернуться к обычным породам.

Кошек какой породы любите вы? Как относитесь к сфинксам? Пишите в нашем Telegram-чате!

История сфинксов — отличный пример того, как одна случайная мутация в одном гене может создать целое направление в разведении домашних животных. И хотя их необычная внешность до сих пор вызывает споры, с точки зрения генетики сфинксы это не аномалия, а хорошая демонстрация того, как устроена наследственность у млекопитающих.