Банковской картой пользуются годами, и её ни разу не приходится заряжать. При этом внутри пластика спрятан настоящий микрокомпьютер: он хранит данные, проводит вычисления и обменивается информацией с платёжным терминалом. Батарейки в карте нет, ни обычной, ни солнечной. Так давайте же разберемся, как устроена карта, откуда берётся электричество и как чип без своего передатчика отправляет ответ.

Чип, антенна и контакты внутри пластиковой карты

Снаружи карта выглядит как кусок пластика с металлическим квадратиком. Внутри у неё несколько важных деталей, и у каждой своя задача:

Микрочип . Крошечный компьютер с процессором и памятью. Он хранит платёжные данные и проводит операции, которые подтверждают платёж.

. Крошечный компьютер с процессором и памятью. Он хранит платёжные данные и проводит операции, которые подтверждают платёж. Антенна . Тонкий металлический провод, который несколькими витками уложен внутри пластика. Через неё карта получает энергию и обменивается данными без проводов.

. Тонкий металлический провод, который несколькими витками уложен внутри пластика. Через неё карта получает энергию и обменивается данными без проводов. Контактная площадка . Золотистый прямоугольник на лицевой стороне. Через него терминал может подать ток на чип напрямую.

. Золотистый прямоугольник на лицевой стороне. Через него терминал может подать ток на чип напрямую. Магнитная полоса. На ней записана информация, которую считывает специальное устройство. Электричество для этого не нужно.

Самая неожиданная деталь здесь антенна. Её не видно, поэтому большинство владельцев карт даже не догадываются, что она есть.

Терминал питает карту через магнитное поле

Когда вы подносите карту к терминалу, за доли секунды происходит вот что:

Внутри терминала тоже есть антенна. По ней идёт переменный ток, то есть ток, который постоянно меняет направление, и вокруг неё возникает меняющееся магнитное поле. Бесконтактные карты работают на частоте 13,56 МГц. Карта попадает в это поле, и в её антенне появляется электрический ток. Это явление называется электромагнитной индукцией: меняющееся магнитное поле само создаёт ток в проводнике, который оказался рядом. Небольшая схема внутри карты превращает переменный ток в постоянный, который нужен чипу. Этой энергии хватает, чтобы процессор включился и провёл вычисления. Чип обрабатывает запрос терминала, готовит платёжные данные и отправляет ответ.

То есть терминал делает две вещи сразу: питает карту и переговаривается с ней. Похожая идея когда-то позволяла советскому радио на кухне обходиться без батареек : энергия приходила к устройству снаружи.

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Карта оживает только в нескольких сантиметрах от терминала

Раз карта умеет брать энергию из магнитного поля, почему она не работает постоянно? Всё упирается в расстояние. Поле терминала быстро слабеет по мере удаления, поэтому для надёжной оплаты карту подносят на несколько сантиметров.

Если отодвинуть карту чуть дальше, энергии на чип уже не хватит, и он просто не включится. Поэтому из кармана карта не может сама связаться с магазином или передать данные на большое расстояние.

Как только вы убираете карту, питание пропадает и чип выключается. Данные при этом не теряются: они лежат в энергонезависимой памяти, которая хранит информацию без электричества, как обычная флешка.

Ответ терминалу без собственного передатчика

Получить энергию мало, нужно ещё передать данные для оплаты. Мощного радиопередатчика у карты нет, он бы тратил слишком много энергии. Вместо этого используется приём под названием модуляция нагрузки.

Чип немного меняет то, как его антенна «нагружает» поле терминала. Из-за этого поле терминала слегка меняется. Терминал улавливает эти колебания и переводит их в цифровые данные.

На бытовом уровне это похоже на сигналы зеркальцем: своего источника света у вас нет, но, поворачивая зеркало под чужим фонариком, можно передать сообщение. Карта точно так же отвечает с помощью поля, которое создал терминал.

Деньги лежат на счёте, а не в чипе

Многие думают, что сумма на карте записана прямо в чипе. На самом деле карта не электронный кошелёк с рублями внутри. Деньги учитываются на банковском счёте, а карта служит ключом, который открывает к нему доступ.

Во время оплаты всё идёт по шагам:

Терминал получает от карты нужные платёжные данные. Чип создаёт специальный зашифрованный код для этой конкретной покупки. Терминал отправляет запрос через платёжную систему. Банк проверяет данные, хватает ли денег и выполнены ли другие условия. Если всё в порядке, операция проходит.

Этот одноразовый код нужен для защиты. Он подтверждает, что платёж настоящий, и мешает мошеннику повторно использовать перехваченные данные. Для всего этого чипу хватает тех мгновений, пока он находится у терминала.

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Оплата через контакты и магнитную полосу

Когда карту вставляют в терминал, всё ещё проще. Золотистая площадка касается металлических контактов считывателя, и ток поступает на чип по обычному проводному соединению, без всякого магнитного поля. Батарейка снова не нужна.

С магнитной полосой электричество не нужно самой карте. Полоса ничего не вычисляет: на ней просто магнитным способом записана информация, а считывает её устройство, когда карту проводят через щель.

Почему карта не разряжается, но всё равно изнашивается

В карте нет аккумулятора, который со временем теряет ёмкость, и нет процессора, который работал бы постоянно. Электричество появляется только в момент оплаты, поэтому разряжаться нечему.

Вечной карта от этого не становится. Со временем могут порваться тонкие провода антенны, стереться контактная площадка или повредиться сам чип. Сильные изгибы и удары тоже способны вывести карту из строя.

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Кроме того, у каждой карты есть срок действия, который назначает банк. С зарядом он никак не связан. Так что карта не копит энергию и не берёт её из ниоткуда: она получает ровно столько питания, сколько нужно, и ровно тогда, когда вы платите.