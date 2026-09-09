Как советское радио на кухне работало без батареек и розетки на 220 вольт

Тот самый динамик с одной ручкой, который висел у всех на кухне и бормотал новости, не имел ни батареек, ни вилки для 220 вольт. Такие устройства живы до сих пор, и все они работают без источника питания. Но как? А секрет советского радио был прост: это был вовсе не приёмник, а кое-что другое. Разбираемся, как устроена радиоточка, чем однопрограммный громкоговоритель отличается от трёхпрограммника и от обычного приёмника и почему он продолжал говорить, когда в доме гас свет. Интересно? Тогда почитайте еще про один советский миф, который требовал ставить в компьютерных классах кактусы.

Радиоточка — это динамик на конце очень длинного провода

Начнем с того, что обычный радиоприёмник действительно требует источник питания. То есть ему нужна либо электросеть, либо батарейка. Именно за счёт этого антенна собирает микроватты и преобразует их в сигнал. Радиоточка работает иначе. Нет, источник питания у нее тоже есть. Просто стоит он не у вас дома, а на городской усилительной станции. Там программу раскачивают до сотен вольт и отправляют по кабелям, как если бы стереосистему поставили на другом конце города, а колонку повесили у вас на кухне. Примерно так же, кстати, работает и радиостанция судного дня.

По дороге напряжение несколько раз понижают, как в электросети, только величины там куда скромнее. В магистральных фидерах (так называют распределительные линии) советская система держала около 960 вольт, в распределительных — 240 или 120 вольт, а на крыше или чердаке дома стоял понижающий трансформатор. И в квартиры уходила абонентская линия с номинальным напряжением 30 вольт (в некоторых сетях 15). А дальше провод шёл до распределительной коробки на лестничной площадке, а от неё — к розетке в квартире.

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Ключевой момент: по этому проводу течёт не постоянное «питание» с отдельно наложенным сигналом, а, грубо говоря, сама музыка. Переменное напряжение в линии и есть звук, только очень громкий в электрическом смысле.

Внутри однопрограммника не было ни одной лампы и ни одного транзистора

Разберите старый громкоговоритель, и вы найдёте там всего три вещи: небольшой трансформатор, регулятор громкости и сам динамик. Трансформатор понижает 30 вольт линии до пары вольт, которые нужны катушке динамика, и согласует сопротивления, чтобы аппарат не перегружал сеть. Мощность типовой точки — порядка 0,15 ватта: этого хватает, чтобы озвучить кухню, и одновременно так мало, что одна усилительная станция тянет тысячи абонентов.

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Отсюда и единственная ручка. Настраивать нечего: программа одна, она приходит уже в виде готового звука, а не радиоволны, которую нужно выделить из эфира. Всё, что может сделать слушатель, — сделать громче или тише. Отдельный выключатель многим моделям не требовался: ручка, докрученная до нуля, и есть выключение, а сам аппарат ничего не потребляет, пока молчит.

Отдельная розетка с надписью «Радио» появилась не из прихоти. Вилка громкоговорителя внешне почти не отличалась от обычной, и люди регулярно втыкали радиоточку в 220 вольт с предсказуемым результатом: трансформатор сгорал. Отдельная розетка и её узнаваемое место на стене помогали не путать линии. В распределительной коробке на площадке к тому же ставят ограничительный резистор: если в одной квартире провод замкнёт, соседи не останутся без звука.

Трёхпрограммник уже требовал розетку на 220 вольт

Позже советскую сеть научили передавать по тем же двум проводам ещё две программы. Первая, как и раньше, шла на звуковых частотах и годилась для простейшего динамика. Вторую и третью накладывали сверху в виде амплитудно-модулированных сигналов на несущих частотах 78 и 120 килогерц — далеко за пределами слышимого диапазона, поэтому старой радиоточке они не мешали.

Чтобы услышать эти программы, нужно выделить нужную несущую фильтром, снять с неё звук детектором и усилить: высокочастотный сигнал в длинной линии сильно затухает, и пассивной схемой тут не обойтись. Так внутри аппарата появились усилитель, выпрямитель и трансформатор питания, а на задней стенке — шнур к обычной электросети. Трёхпрограммник по сути уже приёмник, просто настроенный не на эфир, а на провод.

Чтобы не путаться, три устройства проще положить рядом:

однопрограммный громкоговоритель: пассивный, питается от самой линии, одна программа, работает при выключенном свете в квартире;

трёхпрограммный приёмник проводного вещания: тот же провод плюс шнур на 220 вольт, три программы, без электричества в квартире молчит;

эфирный радиоприёмник: антенна вместо провода, любые станции в диапазоне, нужны батарейки или сеть, а качество зависит от условий приёма.

Почему радио говорило, когда в квартире гас свет

Ответ следует из устройства: энергия для динамика приходила из радиоузла, а не из вашей розетки. Выбитые пробки, авария в подъезде или обесточенный район не касались радиопровода, если только не пострадала сама линия. Усилительная станция при этом продолжала работать от своего питания, а узлы связи, как правило, проектируют с резервом.

Важно понимать, что это не «радио без энергии». Электричество тратится, и немало: станция прокачивает звук через километры кабеля к тысячам динамиков. Просто розетка, от которой всё это работает, стоит не у вас, а на узле, и это меняет надёжность системы для конечного слушателя. РСВО прямо называет независимость от наличия электроэнергии особенностью услуги.

По этой же причине проводная сеть до сих пор входит в региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Компания подчёркивает, что через радиоточки доводят экстренную информацию при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, а порядок работы таких систем определён совместным приказом МЧС и Минцифры от 31 июля 2020 года. Есть и предел: если обесточен сам узел или в линии обрыв, радиоточка молчит так же, как любое другое устройство.

Сеть жива: 20 миллионов человек и 183 рубля в месяц

Проводное вещание не осталось в прошлом веке. По данным РСВО, сети Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя охватывают территорию, где живут и работают больше 20 миллионов человек, а своды правил СП 133.13330.2012 и СП 134.13330.2022 требуют радиофицировать здания, так что радиопровод заводят в каждую квартиру многоквартирного дома и в общественные здания.

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Услуга платная. В московском разделе объявлений компания сообщает, что с 1 апреля 2026 года основная радиоточка для физических лиц стоит 183 рубля в месяц; в Севастополе с той же даты — 86,01 рубля. Для юридических лиц с 1 января 2027 года тариф составит 160 рублей в месяц без НДС в Москве и 115 рублей в Севастополе (110 рублей для государственных и муниципальных учреждений). Для ряда льготных категорий — инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, участников СВО и других — предусмотрены отдельные условия.

Сам монтаж бесплатный. Оператор без денег заменит радиорозетку, поставит дополнительную точку, восстановит отключённую или проложит провод от коробки на лестничной площадке до розетки в квартире; заявки принимают круглосуточно по бесплатному номеру 8 (800) 250-59-95. В Севастополе компания сейчас восстанавливает сеть в десятках домов, а плату с 2026 года включает в единый платёжный документ за ЖКУ; отказаться от услуги можно заявлением оператору.

Старая коробочка с одной ручкой, выходит, не музейный экспонат, а живая инфраструктура. Она напоминает простое инженерное правило: устройство становится предельно простым и надёжным, когда всю сложность выносят в другое место. В случае радиоточки — на другой конец провода.