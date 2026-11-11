В России хотят вернуть проводное радио из СССР. Зачем оно нужно в 2026 году

В СССР радиоточка была почти в каждой квартире, и мы уже рассказывали, как она работала без батареек и розетки. Теперь Минцифры предлагает сохранить и развивать сети проводного радио, включив их в стратегию развития связи. Речь не о ностальгии и не о возвращении обязательных радиоприёмников в каждый дом. Причина в другом: когда отключаются свет, интернет и мобильная связь, такой канал остаётся одним из немногих способов предупредить людей об опасности. Пока это только предложение, а не решение, и подробности ещё будут обсуждать.

Минцифры предлагает включить проводное радио в стратегию развития связи

О планах стало известно 11 ноября 2026 года. По данным Известий, министерство хочет записать сохранение и развитие сетей проводного радиовещания в обновлённую Стратегию развития отрасли связи. Это предложила компания «Российские сети вещания и оповещения», которая обслуживает такие сети.

В министерстве объясняют это так: около 70% россиян живут в многоквартирных домах. Если подключить эти дома к проводному оповещению, у властей появится ещё один быстрый способ сообщать людям о чрезвычайных ситуациях.

Важно понимать, о чём здесь пока нет речи. Никто не объявлял, что жильцов обяжут покупать радиоприёмник, что придётся платить абонентскую плату или что от услуги нельзя будет отказаться. Это не первая старая технология, к которой в России присматриваются снова: недавно обсуждали возвращение дирижаблей для грузов.

Радиоточка работает без розетки на 220 вольт

Проводное радио можно назвать дальним родственником умной колонки, только без Wi-Fi, голосовых команд и выбора музыки. Оно просто воспроизводит то, что приходит по проводам из радиоузла, то есть с городской станции, которая усиливает и рассылает звук.

Звук проходит такой путь:

в студии голос диктора превращается в электрический сигнал;

радиоузел усиливает этот сигнал и отправляет его по проводам в дома;

через радиорозетку в квартире сигнал попадает в динамик;

динамик колеблется, и человек слышит голос.

Самое полезное свойство такой системы: простой радиоточке не нужна электросеть. Энергии, которая приходит по самому радиопроводу, хватает, чтобы динамик звучал. Поэтому радио может говорить даже в квартире без света. Но есть условие: у самого радиоузла должно быть питание, в том числе резервное.

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От уличных громкоговорителей до радиоточки на каждой кухне

Проводное радио в России старше телевидения. В 1921 году в Москве новости передавали через громкоговорители на площадях, а с 1925 года такие приёмники стали появляться в жилых домах. В марте 1964 года правительство РСФСР постановило закладывать радиосеть во все новые дома, и радиорозетки стали обычным делом.

Для многих людей радиоточка заменяла сразу новости, подкасты, аудиокниги и музыку. Утро начиналось с гимна, дальше шли новости и зарядка, а днём звучали «Пионерская зорька», «Радионяня» и радиоспектакли.

В войну проводное радио стало одним из главных источников новостей. В блокадном Ленинграде по нему предупреждали о налётах, а в перерывах между передачами звучал метроном: быстрый ритм означал тревогу, медленный — отбой.

Сначала радиоточка ловила только одну программу. С 1962 года по тем же проводам начали передавать три. Но для второй и третьей программ приёмнику нужна была розетка, поэтому без света продолжала работать только первая.

Почему от проводного радио отказались

С конца советских лет, а особенно в 1990-е и 2000-е, у радиоточки появились сильные соперники: FM-приёмники, телевизоры с десятками каналов, а потом смартфоны и интернет. На их фоне несколько заранее выбранных программ выглядели бедно, и многие перестали платить за услугу. Розетки снимали при ремонте, провода обрезали.

Операторам тоже стало невыгодно содержать километры линий, узлы и усилители, особенно в небольших городах. Но полностью сети не исчезли: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе их сохранили и обновили. Они охватывают территории, где живут и работают больше 20 млн человек. Это не значит, что все эти люди действительно слушают радиоточки.

Запасной канал оповещения на случай, когда пропали свет и связь

Опасный сценарий выглядит так: в большом городе крупная авария, отключилось электричество, роутеры не работают, мобильная сеть перегружена, телефоны садятся. Если у радиосети есть резервное питание, она продолжит работать и сможет сообщить, что случилось и что делать. Так же можно предупреждать о пожарах, ураганах и авариях на предприятиях.

У проводного радио есть и другие плюсы:

ему не нужны мобильный интернет, Wi-Fi и вышка сотовой связи рядом с домом;

простой аналоговый динамик невозможно взломать через Wi-Fi, хотя цифровые узлы управления сетью всё равно нужно защищать;

одно сообщение сразу слышат все, его не нужно рассылать каждому по SMS;

если сеть позволяет, можно предупредить жителей только одного района.

Как будет выглядеть новая система, пока не решено. Возможно, в квартиры вернут привычные колонки с ручкой громкости. Другой вариант, который обсуждают эксперты, — динамики в подъездах, на этажах или связка с домофоном. Внутри сеть может быть цифровой, а у жильцов останется простой динамик.

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Слабые места: старые провода, резервное питание и выключенный динамик

Главная трудность — сами сети. Во многих домах провода давно отключены или сняты, и восстановить их стоит дорого, особенно там, где от радио отказались много лет назад. Откуда брать на все это деньги, не ясно.

Радиоточка тоже может подвести. Если оборвётся кабель, сломается радиоузел или закончится резервное питание, система замолчит. А если человек выключил громкость или вынул динамик из розетки, старая советская радиоточка его ни о чём не предупредит. Как решат эту проблему в новых домах, пока неизвестно.

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Теперь стоит следить за тем, войдут ли планы в окончательный текст стратегии и появятся ли требования к новым многоквартирным домам. Пока ясно одно: радиоточка больше не будет главным источником новостей, но может пригодиться как запасной канал, который работает без интернета и домашней электросети.