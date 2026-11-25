Когда вы вносите наличные в банкомат, он за несколько секунд определяет номинал каждой купюры и проверяет, не является ли она поддельной. При этом машина замечает гораздо больше, чем человек. Она смотрит на банкноту в инфракрасном и ультрафиолетовом свете, которые наш глаз не видит, проверяет, есть ли в краске магнитные частицы, и оценивает саму бумагу. Банкомату мало того, что купюра похожа на настоящую. Ему нужно, чтобы она вела себя как настоящая при каждой проверке. Ниже по порядку разберём, как устроена эта проверка и почему иногда машина возвращает даже честно заработанные деньги.

Валидатор банкнот проверяет каждую купюру по отдельности

В каждом банкомате, который умеет принимать наличные, есть отдельный блок для проверки денег. Он называется валидатором банкнот, то есть проверяльщиком подлинности. Вся пачка, которую вы положили в лоток, проходит через него.

Специальные ролики подхватывают купюры и протягивают их по одной мимо набора датчиков. Это похоже на работу обычного сканера, только намного сложнее: банкомат собирает не одну картинку, а сразу несколько видов данных о купюре.

Дальше машина сравнивает то, что увидела, с образцом: какими свойствами должна обладать настоящая банкнота этого номинала. Если всё совпадает, купюра принимается, а её номинал засчитывается на счёт.

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Сканер распознаёт номинал по рисунку и размеру

Первым делом банкомат изучает, как купюра выглядит. Он распознаёт цифры, рисунки, надписи, размер и другие внешние детали. Так машина понимает, что перед ней: 100, 1000 или 5000 рублей.

Но этот шаг отвечает только на вопрос «сколько». Хорошая цветная копия тоже может выглядеть убедительно, поэтому одного изображения для проверки подлинности не хватает. Блеск и сходство ничего не доказывают: это верно и для купюр, и для настоящего золота, которое тоже проверяют не на глаз.

Невидимый свет выдаёт подделку

Инфракрасный свет человек не видит, а датчики банкомата видят. Краски, которыми печатают деньги, по-разному реагируют на такие лучи. Поэтому в инфракрасном диапазоне банкнота выглядит иначе, чем при обычном освещении, и машина проверяет как раз эти скрытые от нас особенности.

С ультрафиолетом многие знакомы по кассам: кассир подносит купюру к лампе с фиолетовым светом. В банкомате используется похожая технология. Некоторые защитные элементы под ультрафиолетом начинают светиться. Это явление называется люминесценцией, то есть свечением вещества под действием облучения. Датчики проверяют, светится ли купюра там, где должна.

Смысл этих проверок в том, что подделать то, чего не видно, гораздо труднее. Фальшивомонетчик может добиться сходства на глаз, но повторить, как настоящая краска ведёт себя в невидимом свете, ему намного сложнее.

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Магнитная краска и хлопковая бумага

При печати банкнот используют материалы с магнитными свойствами. Человек их никак не ощущает, а чувствительные датчики замечают. Это ещё один уровень защиты, который вообще не зависит от того, насколько купюра похожа на настоящую внешне.

Важна и сама бумага. Российские бумажные банкноты делают из материала на основе хлопковых волокон, поэтому они прочнее обычной офисной бумаги. Банкомат может оценивать физические характеристики купюры, в том числе её толщину и структуру.

В итоге каждая купюра проходит несколько проверок подряд:

распознавание рисунка, цифр и размера;

просмотр в инфракрасном свете;

проверка свечения в ультрафиолете;

поиск магнитных свойств;

оценка толщины и структуры бумаги.

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Почему банкомат возвращает настоящие купюры

Многие сталкивались с тем, что банкомат упрямо выплёвывает совершенно настоящую купюру. Обычно дело в её состоянии или в самом оборудовании:

банкнота сильно помята;

на ней есть грязь;

купюра сильно износилась;

бумага надорвана;

датчики не могут правильно считать защитные признаки.

Банкомат не рассуждает как человек и не делает скидку на то, что купюра просто старая. Если он не может уверенно подтвердить подлинность, ему безопаснее отказаться. Поэтому возврат купюры не означает, что она поддельная: чаще всего машине просто не удалось её как следует разглядеть.

Стопроцентной защиты от подделок нет

Ни одна автоматическая проверка не даёт полной гарантии. Но когда несколько независимых способов работают вместе, вероятность ошибки заметно снижается: подделке нужно пройти сразу все проверки, а не одну.

Банк России определяет, какие защитные признаки банкнот может распознавать банковское оборудование, и проводит испытания валидаторов. При этом конкретный набор датчиков и алгоритмы проверки зависят от модели банкомата, так что разные машины могут проверять деньги немного по-разному.

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По сути, внутри банкомата спрятана маленькая автоматическая лаборатория. За пару секунд она изучает купюру несколькими физическими способами, а мы в это время просто ждём, пока на экране обновится сумма.