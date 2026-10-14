Что будет, если съесть настоящее золото?

На дорогом торте лежит тончайшая золотая фольга, и её предлагают съесть вместе с кремом. Звучит сомнительно: мы привыкли настороженно относиться даже к обычным пищевым добавкам, а тут — драгоценный металл. Так можно ли спокойно съесть золотой десерт или украшение всё-таки лучше снять?

Из чего делают пищевое золото

Пищевое золото — это не имитация и не краска, а самое настоящее золото, только очень тонкое. Его раскатывают в почти невесомые листы, измельчают в хлопья или порошок. Обычно используют металл высокой чистоты — 23–24 карата.

У такого золота есть собственный номер среди пищевых добавок — Е175. В России его разрешено использовать как краситель для определённых кондитерских изделий, шоколада, ликёров и водки. Поэтому золотые хлопья в десерте или напитке вполне могут быть настоящими.

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Какое золото на вкус и есть ли от него польза

Если ожидали металлического привкуса, вас ждёт разочарование. Пищевое золото не имеет вкуса и запаха, а тончайшие листы практически не ощущаются на языке. Оно не делает шоколад вкуснее, а напиток ароматнее.

Пользы тоже никакой: золото не содержит витаминов и не служит необходимым организму питательным веществом. В отличие от дорогого шафрана, который ценят за особый вкус и аромат, золото добавляют исключительно ради красоты и ощущения роскоши.

Кстати, золотой лист настолько тонкий, что на украшение десерта уходит совсем немного драгоценного металла. Хотя за эффектную подачу ресторан может попросить весьма внушительную сумму.

Что происходит с золотом в желудке

Золото относится к благородным металлам и почти не вступает в химические реакции. Желудочный сок практически не растворяет золото, а пищеварительные ферменты не способны его расщепить.

Поэтому большая часть проглоченного пищевого золота проходит через кишечник и выходит из организма естественным путём. Похожая история происходит с проглоченной жвачкой: она тоже не переваривается, но это не значит, что останется в желудке на годы.

Насколько безопасно есть золото

Небольшое количество настоящего пищевого золота в десерте не считается серьёзной угрозой. Благодаря низкой растворимости металл почти не усваивается организмом. Однако полностью доказанной безопасности золота при регулярном употреблении пока нет.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) в своей оценке отметило, что исследований недостаточно для полноценного определения рисков. Особое внимание специалисты уделили мельчайшим частицам золота, которые могут вести себя иначе, чем крупные хлопья.

Для Е175 даже не установлена допустимая суточная доза. Но это вовсе не означает, что золото можно есть ложками. Попробовать украшенный золотом десерт — одно, регулярно добавлять металл в еду — совсем другое.

Какое золото нельзя есть

Здесь главное не перепутать пищевое золото с декоративным. Обычная поталь для творчества, позолота для мебели и ювелирные изделия не предназначены для еды. Они могут содержать другие металлы и посторонние вещества.

При покупке обращайте внимание на три вещи:

Маркировка «пищевое золото» или Е175. На упаковке должно быть прямо указано, что продукт предназначен для употребления в пищу.

На упаковке должно быть прямо указано, что продукт предназначен для употребления в пищу. Состав и производитель. У качественной пищевой добавки есть информация о составе, происхождении и условиях использования.

У качественной пищевой добавки есть информация о составе, происхождении и условиях использования. Отсутствие пометки «только для декора». Даже надпись «нетоксично» не означает, что блёстки можно есть. Об этом отдельно предупреждает американское FDA.

А вот соскребать золото с колец, цепочек или других украшений точно не стоит. В ювелирных сплавах есть другие металлы, а их состав и безопасность для еды никто не гарантирует.

Получается, что золото на торте — вполне реальная роскошь. Только платим мы не за необычный вкус или пользу, а за возможность буквально съесть драгоценность.