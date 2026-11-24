Порванная купюра, деньги, побывавшие в стиральной машине, или банкнота без угла — выбрасывать их не стоит. В России такие деньги можно обменять, причём бесплатно и по полной стоимости, даже если купюра кажется безнадежно испорченной. Но не всё так просто: где-то обменяют без вопросов, а где-то могут отказать, и дело не только в степени повреждения. Что обязан принять магазин, какие купюры подходят для обмена и что потом происходит с испорченными деньгами?

Мелкие повреждения магазин обязан принять

Многие думают, что с надорванной купюрой придётся сразу идти в банк. На самом деле по правилам Центрального банка магазины должны принимать деньги с небольшими повреждениями. Внутренние правила конкретного супермаркета это требование не отменяют.

В магазине не имеют права отказать, если на купюре есть:

небольшие надрывы или маленькие дырочки;

пятна от еды, напитков или чернил;

чужие надписи и рисунки;

потёртости и следы стирки;

оторванные уголки.

Если банкнота повреждена сильно, лучше сразу нести её в банк. А если потрёпанную купюру вам дали на сдачу, вы вправе попросить заменить её на нормальную.

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Главное правило обмена: от купюры осталось не меньше 55%

Банк смотрит прежде всего на то, сколько от банкноты сохранилось. Нужно, чтобы осталось не менее 55% её первоначальной площади и чтобы купюра не вызывала подозрений в подделке. Насколько она помята, испачкана или разорвана, при этом неважно.

Приятная деталь: сумма не уменьшается вместе с площадью. Если от пятитысячной купюры осталось 60%, вы получите не 3000, а все 5000 рублей. Вот как банк обычно поступает в разных ситуациях:

Что случилось с купюрой Обменяют ли Разорвана пополам, обе части на месте Да Склеена скотчем из кусков одной банкноты Да, если вместе они дают не меньше 55% Пропало 40% площади Да Пропала половина площади Нет Постирана в машинке Да, если подлинность можно подтвердить Частично сгорела Да, если сохранилось достаточно Изрисована ручкой или фломастером Да Сильно выцвела на солнце Да, если рисунок различим

В Банке России недавно уточнили ещё пару случаев. Купюру, собранную из половинок двух разных банкнот одного номинала, примут, если части не отличаются оформлением и каждая занимает не меньше половины площади исходной купюры. А вот деньги, окрашенные специальной защитной краской, которую используют против краж, не обменяют.

Сдать купюру можно в любом банке с кассой

Искать какой-то особый банк не нужно. Поменять повреждённые рубли можно в любом банке, где в отделении есть касса для работы с наличными, в том числе в Сбербанке. Быть клиентом этого банка необязательно.

Обмен и проверка проводятся бесплатно. Если с вас просят комиссию или отказывают без объяснения причин, на это можно пожаловаться в Банк России.

Пошаговый обмен порванной банкноты в кассе

Сама процедура занимает немного времени и не требует заявлений заранее:

Соберите все уцелевшие кусочки банкноты. Возьмите с собой паспорт и подойдите в кассу банка. Скажите сотруднику, что хотите обменять повреждённые деньги. Подождите, пока кассир проверит подлинность купюры. Получите целые деньги на ту же сумму.

До похода в банк купюру лучше не «чинить». Клей, утюг и чистящие средства могут испортить её ещё сильнее. В банкомат рваные деньги тоже лучше не вставлять: он может их просто не распознать.

🔍 Откуда взялось выражение «деньги не пахнут»

Сложные случаи отправляют на экспертизу в Центробанк

Иногда кассир не может сам понять, настоящая ли купюра и годится ли она для обмена. Тогда её отправляют на проверку в Центральный банк, а вам выдают справку о том, что деньги приняты.

Ждать придётся дольше, но и эта проверка бесплатная. Если результат положительный, сумму выдадут наличными или зачислят на банковский счёт, как вам удобнее.

Испорченные деньги превращают в спрессованные брикеты

Сданные рваные и старые купюры не ремонтируют и обратно в оборот не выпускают. Банки отправляют их в Центральный банк, где деньги уничтожают в несколько этапов:

изношенные купюры отделяют от тех, что ещё можно использовать;

в пачках проделывают отверстия на специальном оборудовании;

деньги пропускают через промышленный измельчитель, и от них остаются мелкие обрывки;

из этой массы прессуют плотные цилиндрические брикеты и отправляют их на утилизацию.

Собрать купюру обратно после такого практически невозможно. Заодно частый вопрос: не разгоняет ли замена старых денег новыми инфляцию. Нет, потому что вместо уничтоженной пятитысячной в оборот выходит такая же пятитысячная, и денег в стране в целом не становится больше.

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Так что прежде чем выбросить потрёпанную банкноту, оцените на глаз, сколько от неё осталось. Если больше половины с запасом, этот клочок бумаги, скорее всего, всё ещё стоит своих денег.