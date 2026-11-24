Порванная купюра, деньги, побывавшие в стиральной машине, или банкнота без угла — выбрасывать их не стоит. В России такие деньги можно обменять, причём бесплатно и по полной стоимости, даже если купюра кажется безнадежно испорченной. Но не всё так просто: где-то обменяют без вопросов, а где-то могут отказать, и дело не только в степени повреждения. Что обязан принять магазин, какие купюры подходят для обмена и что потом происходит с испорченными деньгами?
Мелкие повреждения магазин обязан принять
Многие думают, что с надорванной купюрой придётся сразу идти в банк. На самом деле по правилам Центрального банка магазины должны принимать деньги с небольшими повреждениями. Внутренние правила конкретного супермаркета это требование не отменяют.
В магазине не имеют права отказать, если на купюре есть:
- небольшие надрывы или маленькие дырочки;
- пятна от еды, напитков или чернил;
- чужие надписи и рисунки;
- потёртости и следы стирки;
- оторванные уголки.
Если банкнота повреждена сильно, лучше сразу нести её в банк. А если потрёпанную купюру вам дали на сдачу, вы вправе попросить заменить её на нормальную.
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Главное правило обмена: от купюры осталось не меньше 55%
Банк смотрит прежде всего на то, сколько от банкноты сохранилось. Нужно, чтобы осталось не менее 55% её первоначальной площади и чтобы купюра не вызывала подозрений в подделке. Насколько она помята, испачкана или разорвана, при этом неважно.
Приятная деталь: сумма не уменьшается вместе с площадью. Если от пятитысячной купюры осталось 60%, вы получите не 3000, а все 5000 рублей. Вот как банк обычно поступает в разных ситуациях:
|Что случилось с купюрой
|Обменяют ли
|Разорвана пополам, обе части на месте
|Да
|Склеена скотчем из кусков одной банкноты
|Да, если вместе они дают не меньше 55%
|Пропало 40% площади
|Да
|Пропала половина площади
|Нет
|Постирана в машинке
|Да, если подлинность можно подтвердить
|Частично сгорела
|Да, если сохранилось достаточно
|Изрисована ручкой или фломастером
|Да
|Сильно выцвела на солнце
|Да, если рисунок различим
В Банке России недавно уточнили ещё пару случаев. Купюру, собранную из половинок двух разных банкнот одного номинала, примут, если части не отличаются оформлением и каждая занимает не меньше половины площади исходной купюры. А вот деньги, окрашенные специальной защитной краской, которую используют против краж, не обменяют.
Сдать купюру можно в любом банке с кассой
Искать какой-то особый банк не нужно. Поменять повреждённые рубли можно в любом банке, где в отделении есть касса для работы с наличными, в том числе в Сбербанке. Быть клиентом этого банка необязательно.
Обмен и проверка проводятся бесплатно. Если с вас просят комиссию или отказывают без объяснения причин, на это можно пожаловаться в Банк России.
Пошаговый обмен порванной банкноты в кассе
Сама процедура занимает немного времени и не требует заявлений заранее:
- Соберите все уцелевшие кусочки банкноты.
- Возьмите с собой паспорт и подойдите в кассу банка.
- Скажите сотруднику, что хотите обменять повреждённые деньги.
- Подождите, пока кассир проверит подлинность купюры.
- Получите целые деньги на ту же сумму.
До похода в банк купюру лучше не «чинить». Клей, утюг и чистящие средства могут испортить её ещё сильнее. В банкомат рваные деньги тоже лучше не вставлять: он может их просто не распознать.
🔍 Откуда взялось выражение «деньги не пахнут»
Сложные случаи отправляют на экспертизу в Центробанк
Иногда кассир не может сам понять, настоящая ли купюра и годится ли она для обмена. Тогда её отправляют на проверку в Центральный банк, а вам выдают справку о том, что деньги приняты.
Ждать придётся дольше, но и эта проверка бесплатная. Если результат положительный, сумму выдадут наличными или зачислят на банковский счёт, как вам удобнее.
Испорченные деньги превращают в спрессованные брикеты
Сданные рваные и старые купюры не ремонтируют и обратно в оборот не выпускают. Банки отправляют их в Центральный банк, где деньги уничтожают в несколько этапов:
- изношенные купюры отделяют от тех, что ещё можно использовать;
- в пачках проделывают отверстия на специальном оборудовании;
- деньги пропускают через промышленный измельчитель, и от них остаются мелкие обрывки;
- из этой массы прессуют плотные цилиндрические брикеты и отправляют их на утилизацию.
Собрать купюру обратно после такого практически невозможно. Заодно частый вопрос: не разгоняет ли замена старых денег новыми инфляцию. Нет, потому что вместо уничтоженной пятитысячной в оборот выходит такая же пятитысячная, и денег в стране в целом не становится больше.
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Так что прежде чем выбросить потрёпанную банкноту, оцените на глаз, сколько от неё осталось. Если больше половины с запасом, этот клочок бумаги, скорее всего, всё ещё стоит своих денег.
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