Что бабушки и дедушки делают с нейросетями

В интернет-опросе ВЦИОМ примерно трое из десяти участников старше 60 лет сообщили об опыте использования нейросетей. Сложными задачами вроде обучения иностранных языков они искусственный интеллект не нагружают. Вместо этого просят поздравительные открытки, рецепты, объяснения непонятных квитанций и оживление старых семейных фото. Но за этими простыми запросами стоит нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Нейросети пробовали примерно трое из десяти россиян старше 60 лет

Самые подробные цифры есть у ВЦИОМ. Осенью 2025 года организация провела интернет-опрос. Среди участников в возрасте 60 лет и старше 61% ответили, что за прошедший год вообще не пользовались нейросетями, ещё 10% затруднились с ответом. Получается, опыт использования ИИ был примерно у трёх из десяти опрошенных этой возрастной группы.

Чаще всего люди 60+ называли ChatGPT — 11%, YandexGPT — 10%, GigaChat — 9%, DeepSeek — 7% и «Шедеврум» — 6%. Эти проценты посчитаны от всех опрошенных соответствующего возраста, причём участник мог выбрать сразу несколько нейросетей. Например, один человек мог пользоваться и ChatGPT, и GigaChat, поэтому складывать эти проценты между собой нельзя.

Ещё интереснее, как часто люди возвращаются к нейросетям. Среди тех, кто их уже пробовал, 24% пользуются ИИ хотя бы раз в неделю, 20% — от одного до трёх раз в месяц, 14% — реже. А самая большая группа, 42%, попробовала пару раз и на этом остановилась. Выходит, интерес у пожилых людей есть. Трудность в том, чтобы после первого знакомства это вошло в привычку.

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Нейросеть заменяет поисковик, которому можно задать вопрос своими словами

Чаще всего пожилые пользователи с помощью ИИ ищут информацию и составляют списки. Этим занимаются 58% людей 60+, которые пользуются нейросетями. На вид это обычный поиск, но разница с поисковиком заметная. Не нужно открывать пять сайтов и искать ответ среди рекламы: пишешь вопрос как есть, а если что-то непонятно, переспрашиваешь.

Пример: «Объясни простыми словами, что значит эта строка в квитанции». Или: что означают маркировки «С1» и «С2» на яйцах, как укрыть розы на зиму, что приготовить из курицы и картошки. Если ответ оказался сложным, можно попросить объяснить ещё проще или по шагам. Длинную просьбу вроде «мне 72 года, объясни, куда нажать, чтобы буквы на экране стали крупнее» поисковик понимает с трудом, а чат-бот воспринимает как обычный вопрос.

Это подтверждает и Яндекс. Больше всего запросов к «Алисе AI» связано с поиском информации, причём пользователи старше 45 лет чаще других пишут именно в форме вопроса. Люди просто разговаривают с сервисом, как с человеком.

Открытки и поздравления обогнали таблицы и анализ данных

На втором месте оказалось то, чего от пожилых пользователей обычно не ждут. Музыку, тексты или картинки с помощью нейросетей создавали 37% людей 60+. Анализом данных и автоматизацией занимаются только 15%. Вот как выглядит весь список по данным ВЦИОМ:

Зачем люди 60+ используют нейросети Доля пользователей Поиск информации, списки 58% Тексты, картинки, музыка 37% Анализ и автоматизация 15% Общение и эмоциональная поддержка 13% Обучение 11%

Пенсионеру вряд ли понадобится разбирать таблицу в Excel. Куда чаще нужно что-то из этого:

написать поздравление родственнику или сочинить короткий стих;

сделать открытку ко дню рождения;

нарисовать картинку или придумать подпись к снимку;

подправить фотографию;

восстановить старое семейное фото.

Здесь и видно главное преимущество нейросетей. Чтобы сделать открытку в Photoshop, придётся разобраться с интерфейсом, слоями и инструментами. А нейросети достаточно написать: «Сделай из этого снимка красивую открытку к 8 Марта».

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Оживлённые семейные фотографии — самый понятный вход в ИИ

Для человека за семьдесят снимок 1960–1980-х годов значит очень много. На нём могут быть родители, друзья молодости, свадьба, служба в армии, маленькие дети. Поэтому старые фото оказались удобным поводом познакомить старшее поколение с ИИ: снимок можно улучшить, раскрасить или превратить в короткий ролик.

Никакой теории для этого не нужно. Человек загружает фотографию и через некоторое время видит результат. Не нужно понимать, что такое языковая модель, то есть программа, обученная на огромном количестве текстов. Поэтому в московском курсе для пенсионеров, о котором речь пойдёт ниже, работе со старыми фото посвятили отдельное занятие.

Голосовая Алиса: нейросеть, которую не считают нейросетью

Мы привыкли, что с нейросетью переписываются в чате. Но многим пожилым людям удобнее говорить голосом. В августе 2026 года Яндекс даже выпустил упрощённую инструкцию к умным колонкам специально для пожилых. В компании отмечают, что Станции часто дарят родителям, бабушкам и дедушкам, но поначалу многие включают на них только погоду и музыку.

Постепенно колонка начинает делать больше:

ставит будильник на семь утра;

напоминает вечером принять лекарство;

подсказывает рецепт сырников;

объясняет значение незнакомого слова;

включает радио.

В материале Яндекса рассказывают об участнице проекта Валентине Фёдоровне. Она настроила колонку так, чтобы та заранее напоминала ей, когда пора есть. При этом человек может каждый день пользоваться сложной языковой моделью и не думать о ней как о «нейросети». Для него это просто Алиса, с которой можно поговорить.

Есть и более личное применение. Для общения или эмоциональной поддержки нейросети использовали 13% пожилых пользователей. Среди пользователей всех возрастов таких 14%, так что старшее поколение тут от остальных почти не отличается. Это не обязательно виртуальный друг: кто-то обсуждает книгу, кто-то просит совета или просто болтает. Одинокому человеку это может быть особенно ценно. Но ИИ не заменит живых людей, психолога или врача.

Курсы для пенсионеров учат не теории, а открыткам и рецептам

Пожилых людей уже специально учат обращаться с ИИ. Социальный фонд России и «Ростелеком» добавили модуль «Основы работы с нейросетями» в программу компьютерной грамотности «Азбука интернета». На занятиях показывают, как с помощью ИИ писать и редактировать тексты, переводить с иностранных языков, пересказывать длинные материалы, делать картинки, презентации и видео. Отдельно объясняют, как правильно формулировать запрос и чем работа на смартфоне отличается от работы на компьютере.

Программа и без того популярная. В 2025 году ею воспользовались почти 50 тысяч пожилых людей, а всего с запуска в 2014 году — больше полумиллиона.

В Москве в 2026 году Яндекс и «Московское долголетие» запустили «Цифровую мастерскую». Это четыре занятия по полтора часа в течение четырёх недель, их проводят в 11 центрах. Об устройстве нейросетей и машинном обучении там не рассказывают. Вместо этого учат делать открытки с Алисой AI, оживлять старые фото, искать рецепты, составлять меню по рекомендациям врача, подбирать маршрут прогулки и упражнения для спины. Логика простая: вот фотография, давайте её оживим; вот продукты в холодильнике, давайте придумаем ужин.

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Интернетом пользуются 73% пенсионеров, а цифровых навыков заметно меньше

Из всего этого не следует, что пенсионеры массово сидят в ChatGPT. По исследованию НИУ ВШЭ на данных Росстата, в 2025 году регулярно выходили в интернет 73% россиян пенсионного возраста, а среди всего населения — 91%. Зато те пожилые, кто в интернете есть, заходят туда часто: 84% из них — каждый день.

Хуже обстоят дела с навыками. По данным ВШЭ, пенсионеров хотя бы с базовыми цифровыми умениями почти вчетверо меньше, чем в среднем по стране. Компьютером пользуется только около трети пожилых интернет-пользователей, а среди населения в целом — 68%.

Отсюда понятно, почему нейросети на смартфоне и голосовые колонки так подходят старшему поколению. Не нужно искать кнопку в запутанном меню: достаточно сказать, что нужно сделать.

Почему ответам нейросети нельзя верить на слово

У удобства есть обратная сторона. Нейросеть почти никогда не показывает, что сомневается. Она может гладко и убедительно рассказать о факте, которого не существует, и неопытный пользователь этого не заметит.

Особенно это опасно в вопросах о лекарствах, вложении пенсии или положенных выплатах. Здесь ИИ годится, чтобы разобраться в терминах и подготовить вопросы к врачу, банку или Социальному фонду. Окончательное решение принимать по его ответу нельзя.

Нейросетями пользуются и мошенники. Банк России предупреждает о дипфейках, когда злоумышленники подделывают лицо или голос знакомого человека и просят срочно перевести деньги. Но преувеличивать эту угрозу не стоит. По данным МВД, за 2025 год и первое полугодие 2026 года зарегистрировали 18 случаев мошенничества с подделкой голоса или изображения. Всего по этой статье за то же время было 478 831 мошенничество, и представитель ведомства назвал долю дипфейков несущественной. Обычные телефонные мошенники пока опаснее.

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Данные ВЦИОМ и НИУ ВШЭ показывают любопытную вещь. Нейросети, которые считаются сложной технологией, могут сделать гаджеты для пожилых людей проще. Раньше приходилось запоминать, где какая кнопка, а теперь во многих случаях хватает обычной просьбы: «Помоги мне вот с этим». Главное, за чем стоит следить дальше, — сколько из тех 42%, кто пока попробовал ИИ пару раз, начнут пользоваться им постоянно.