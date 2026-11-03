7 подарков с AliExpress, которые точно не будут пылиться без дела

Перед днями рождения друзей и близких я каждый раз долго думаю, что подарить. Недавно нашел на AliExpress несколько недорогих вариантов, которые могут понравиться практически каждому человеку, вне зависимости от пола и возраста. В подборку я брал вещи, которые используют каждый день, а не убирают в шкаф после праздника. Здесь есть гаджеты для спорта, музыки, творчества и ухода за собой, а также подарок для уюта дома. Сейчас коротко расскажу, чем хорош каждый вариант и кому он подойдет.

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Xiaomi Smart Band 11 для любителей спорта

Новую версию популярного фитнес-браслета я бы подарил тому, кто следит за здоровьем или только собирается начать тренироваться. У него яркий AMOLED-экран диагональю 1,72 дюйма. Браслет считает шаги, измеряет пульс и уровень кислорода в крови, следит за сном и показывает уведомления о звонках и сообщениях. Спортивных режимов больше 150, поэтому он пригодится и на прогулке, и в зале.

От подзарядки до подзарядки, по словам Xiaomi, проходит до 21 дня. Корпус защищен от воды по стандарту 5 ATM, интерфейс на русском, браслет работает со смартфонами на Android и iOS. Он маленький, его удобно носить весь день и даже ночью, поэтому такой подарок подойдет человеку почти любого возраста.

Цена: 5 809 руб

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Пауэрбанк MOVESPEED P20 для автомобилистов и студентов

Внешний аккумулятор пригодится тому, кто много сидит в телефоне, часто ездит или работает там, где нет розетки. У MOVESPEED P20 емкость 20000 мАч, а быстрая зарядка выдает до 35 Вт, так что от него можно заряжать не только смартфон, но и другие совместимые гаджеты. В корпус встроен кабель USB-C длиной 30 см, поэтому отдельный провод носить с собой не нужно.

Оставшийся заряд показывает дисплей, для других устройств есть дополнительные порты USB. Производитель пишет, что внутри стоят полутвердотельные элементы, более безопасные, чем обычные. Это хороший подарок водителю, студенту или путешественнику, у которого телефон садится в самый неподходящий момент.

Цена: 1 482 руб

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3D-ручка NVPONE для юных мастеров

Такую ручку можно подарить ребенку, подростку или взрослому, который любит что-нибудь мастерить. Она позволяет делать объемные фигурки: брелоки, игрушки, украшения, декор. Внутри ручки плавится пластиковая нить диаметром 1,75 мм, а на выходе из наконечника она быстро застывает. Получается что-то вроде маленького 3D-принтера, которым управляет рука.

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У модели есть OLED-дисплей, регулировка температуры и три скорости подачи пластика. Ручка работает с пластиком PLA и ABS и удобно лежит в руке. Такой подарок может надолго увлечь и помочь разобраться в основах трехмерного моделирования без покупки дорогого принтера. Учтите только, что наконечник сильно нагревается, поэтому дети должны рисовать под присмотром взрослых.

Цена: 1 160 руб

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Ирригатор Dr.Yadent для владельцев брекетов

Ирригатор чистит зубы тонкой сильной струей воды. Он вымывает остатки еды между зубами и у края десен, куда зубная щетка достает плохо. Поэтому он особенно полезен тем, кто носит брекеты или очень тщательно следит за зубами. У Dr.Yadent YD06 четыре режима: среди них есть мягкий для чувствительных десен и настраиваемый, в котором напор подбирается под себя.

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В резервуар помещается 300 мл воды, аккумулятор на 1500 мАч заряжается через USB-C. Производитель обещает, что заряда хватит до 50 дней, если пользоваться ирригатором по минуте в день. В комплекте несколько насадок, в том числе для языка и для брекетов. Щетку он не заменяет, но хорошо ее дополняет, и пользоваться им будут каждый день.

Цена: 1 819 руб

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Лампа Huananlong для уютных вечеров

Подарок не обязательно должен быть дорогим гаджетом, иногда достаточно красивой вещи для дома. Эта настольная лампа с деревянным основанием и льняным абажуром подойдет для спальни, гостиной или рабочего стола. Свет у нее мягкий и теплый, около 2700–3000 К, примерно как у старой лампы накаливания, и он хорошо подходит для вечернего отдыха. Дизайн простой, так что лампа впишется в скандинавский, минималистичный и другие современные интерьеры.

Высота у лампы всего 22 см, она поместится даже на маленькой прикроватной тумбочке. Внутри светодиод, питание идет по USB-кабелю, поэтому лампу можно включить в адаптер, ноутбук или пауэрбанк. Она понравится тому, кто любит читать по вечерам, обустраивает новую квартиру или просто хочет немного теплого света в комнате. И выглядит она куда приятнее типичного пластикового ночника.

Цена: 709 руб

Купить Huananlong

Плеер HiBy R1 для настоящих меломанов

Может показаться, что отдельный плеер сегодня не нужен, раз музыку можно слушать со смартфона. Но у HiBy R1 есть свои плюсы. В нем стоит цифро-аналоговый преобразователь CS43131 (ЦАП, чип, который превращает цифровой файл в звуковой сигнал для наушников). Он поддерживает файлы высокого разрешения до PCM 32 бит/384 кГц и DSD256, поэтому плеер оценят те, кто слушает музыку в хороших наушниках.

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У плеера 3-дюймовый сенсорный экран, Bluetooth 5.1, Wi-Fi и обычный разъем 3,5 мм для проводных наушников. Он поддерживает карты microSD до 2 ТБ, ловит интернет-радио и работает с сервисами TIDAL и Qobuz. Производитель обещает до 15 часов воспроизведения. Это хороший подарок для человека с большой коллекцией альбомов, который хочет слушать музыку и не отвлекаться на уведомления и соцсети.

Цена: 4 949 руб

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Наушники UGREEN Studio Pro для поездок

Хорошие беспроводные наушники подойдут почти кому угодно. UGREEN Studio Pro — полноразмерная модель с мягкими амбушюрами, активным шумоподавлением и Bluetooth 6.0. В каждой чашке по два динамика: 40-миллиметровый отвечает за низкие частоты, 12-миллиметровый за высокие. Есть поддержка кодека LDAC, который передает звук в более высоком качестве, если смартфон тоже его поддерживает.

Главный плюс в автономности: производитель обещает до 120 часов без шумоподавления и до 80 часов с ним. Еще есть пространственный звук, эквалайзер и подключение к двум устройствам сразу. Наушники складываются, их легко взять на работу, учебу или в поездку. Я бы подарил их тому, кто много ездит в транспорте или иногда хочет спрятаться от шума вокруг.

Цена: 2 979 руб

Купить UGREEN Studio Pro

Все характеристики в подборке взяты у производителей, а реальная автономность обычно зависит от того, как пользоваться устройством. Перед покупкой советую проверить, что в карточке товара указана нужная модель, и почитать свежие отзывы покупателей.