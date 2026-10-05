Куда девать мусор после 3D-печати и насколько он вреден для природы

Недавно я начал пользоваться 3D-принтером, и после каждой печати у меня остаётся куча пластика: поддержки, обрезки и неудачные модели. Однажды я задумался, куда всё это девать и не вредит ли это природе, ведь пластикового мусора на нашей планете и так пугающе много. Поискав информацию в интернете, я узнал, что да, пластик может навредить. Но многое зависит от материала, количества отходов и того, что с ними делать потом.

Мусор появляется даже при аккуратной печати

На первый взгляд 3D-принтер почти не оставляет отходов. Он не вырезает деталь из большой заготовки, как фрезерный станок, а кладёт пластик только туда, где он нужен. В промышленности это считают одним из главных плюсов такой печати.

Дома всё выглядит иначе. Мусор появляется постоянно:

поддержки, юбки и каймы вокруг модели;

тестовые полоски и остатки прутка;

неудачные распечатки, которых у новичков, как у меня, особенно много;

детали, которые просто больше не нужны.

Отдельно стоит сказать о многоцветной печати. Когда несколько цветов идут через одно сопло, перед сменой цвета принтер выдавливает остаток старого пластика, и этот кусок тоже уходит в мусор. Поэтому фигурка массой 50 граммов почти никогда не означает, что на неё ушло ровно 50 граммов пластика. У меня иногда выходило так, что в отходы уходило больше пластика, чем на саму модель.

PLA не сгниёт ни в лесу, ни на даче

Пластик PLA, или полилактид, самый популярный материал для домашней печати. Его плюс в том, что сырьё для него получают из растений, а не из нефти: из кукурузы, картофеля, маниоки или сахарного тростника.

Слово «биоразлагаемый» при этом понимают неправильно. Чтобы PLA быстро разложился, ему нужны особые условия: высокая температура, влажность и работа микроорганизмов. Всё это есть только при промышленном компостировании. На обычной свалке, в земле на даче или в лесу фигурка не исчезнет через месяц.

По данным РБК, в России к 2025 году уже работали десятки предприятий, которые промышленно компостируют органические отходы. Но это не значит, что туда можно отнести коробку неудачных моделей: возьмут ли они биопластик, нужно отдельно уточнять у оператора.

Есть и ещё одна тонкость. В PLA часто добавляют красители, древесный наполнитель, частицы металла, углеволокно или стекловолокно. Чем больше таких добавок, тем сложнее сделать из отходов нормальный вторичный материал.

А если PLA не попал в нужные условия, он со временем трескается и крошится. Получается микропластик, то есть мелкие частицы, которые даже проникают в наш организм и меняют нашу внешность.

ABS и PETG остаются в природе надолго

ABS, прочный пластик для корпусов и шестерёнок, делают из нефтехимического сырья. Он рассчитан на долгую службу, а не на быстрое разрушение. Брошенная где попало ABS-модель загрязняет природу так же, как бутылка или пакет. Роспотребнадзор отмечает, что такой мусор тоже распадается на микропластик, и его потом находят в воде, почве и пищевых цепочках.

Пластик PETG прочнее PLA и печатается проще ABS. Но это не то же самое, что пластик обычной бутылки: буква G означает, что полимер изменён гликолем. Поэтому обрезки PETG не стоит бросать в контейнер для бутылок.

Переработать PETG можно, если собирать его отдельно и чистым. Российская компания REC, например, уже выпускала нить из переработанного PETG. Беда в том, что сбор таких отходов у населения развит гораздо хуже, чем сбор бутылок.

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Смола для фотополимерных принтеров опаснее всего

Если вы печатаете не нитью как я, а жидкой смолой на фотополимерном 3D-принтере, правила строже. Незатвердевшая смола представляет собой химическую смесь. В паспортах безопасности некоторых смол прямо написано, что они вредны для водных организмов.

Жидкую смолу и воду после промывки деталей нельзя сливать в раковину. Надпись water washable значит только то, что деталь можно промыть водой, а не то, что эту воду можно отправить в канализацию. Производители в своих инструкциях тоже просят не допускать попадания смолы в окружающую среду и соблюдать местные правила утилизации.

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Нагретый пластик загрязняет воздух в комнате

Это вопрос скорее вашего здоровья, чем экологии, но о нём тоже стоит знать. В сопле пластик нагревается примерно до 200–300 градусов, и из него выделяются очень мелкие частицы и летучие вещества. При печати ABS среди них есть стирол, а при PLA выбросов заметно меньше. Слабый запах ещё не означает, что выбросов нет. Для ABS, ASA и нейлона нужна хорошая вентиляция или закрытый корпус с фильтром.

Принтер ещё и тратит электричество. В одном измерении при обычной печати PLA получилось около 80–150 Вт. Один домашний принтер экологию из-за этого не испортит, а вот ферма из десятков аппаратов, работающих круглые сутки, уже расходует заметно.

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Сравнение пластиков по вреду для природы

Материал Что с экологией PLA Лучший вариант для дома: растительное сырьё, мало выбросов, но разлагается только в промышленном компосте PETG Прочный, перерабатывается, бывает нить из вторсырья, но в природе сам не исчезает ABS Нефтехимический и стойкий, при печати выделяет больше вредных веществ, чем PLA ASA, PC, нейлон Полезны для техники, но требуют высоких температур и не разлагаются Фотополимерная смола Самый проблемный вариант: остатки нельзя сливать в канализацию и в природу

Что делать с остатками пластика

Совершенно «зелёного» пластика не бывает, поэтому главное — меньше выбрасывать. Вот что работает:

перед долгой печатью проверяйте модель и настройки, чтобы одна ошибка не превратила килограмм пластика в комок «лапши»;

уменьшайте поддержки в программе-слайсере, где это возможно;

для декоративных вещей берите PLA, а не ABS;

храните остатки PLA, PETG и ABS отдельно, тогда их хотя бы можно будет сдать в переработку;

покупайте нить из вторсырья, если она подходит по свойствам;

ради пары мелких цветных деталей лучше напечатать их отдельно или покрасить, чем запускать многоцветную печать с сотнями продувок.

Из неудачной модели можно снова сделать нить: измельчить, расплавить и вытянуть. Для этого есть настольные шредеры и экструдеры. Но пластик нужно разделять по типам, чистить и сушить, после повторных нагревов он теряет свойства, а диаметр нити (около 1,75 мм) приходится выдерживать точно. Оборудование пока дорогое, поэтому при 200 граммах поддержек в месяц оно не окупится. Для мастерской или фермы принтеров расчёт уже другой.

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У 3D-печати есть и плюс для природы. Если сломалась пластиковая шестерёнка, можно не покупать новый механизм целиком, а напечатать деталь граммов на 20. Пятьдесят одноразовых фигурок, которые через месяц окажутся на свалке, и запчасть, на которой прибор проработает ещё пять лет, — это очень разные истории. Самый экологичный пластик — тот, который не пришлось выбрасывать.