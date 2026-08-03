Зачем в 2026 году покупать кассетный плеер: я попробовал и удивился

Пару лет назад идея купить кассетный плеер казалась мне крайне странной затеей. Зачем возиться со старыми кассетами и проводными наушниками, если в смартфоне помещаются миллионы песен? Но в какой-то момент я устал от стримингов. Любимый альбом внезапно пропал, у другого оказалась недоступна половина треков, а некоторые старые записи я вообще не смог найти в нормальном качестве. В итоге я заказал современный кассетный плеер с AliExpress, достал на даче коробку старых кассет и понял, что скучал не только по музыке.

Почему я решил купить кассетный плеер

На первый взгляд музыкальные сервисы почти идеальны. Открываешь приложение, вводишь название и через несколько секунд слушаешь нужную песню. Но это работает только до тех пор, пока нужная музыка действительно там есть.

Некоторые альбомы периодически исчезают из-за вопросов с правами. Другие доступны не полностью, а старые региональные издания, концертные записи и редкие сборники найти бывает почти невозможно. Особенно это заметно, если слушаешь не только самые популярные релизы.

Есть и другая проблема. Когда перед глазами бесконечный каталог, музыку перестаешь слушать целиком. Включил песню, через минуту переключил, потом полез смотреть рекомендации, отвлекся на уведомление и в итоге вообще закрыл приложение.

Я замечаю, что музыка для меня превратилась в фон. Иногда я могу прослушать десятки композиций за день и вечером не вспомнить ни одной. В какой-то момент мне захотелось вернуть ощущение, когда выбираешь конкретный альбом и действительно его слушаешь. Так я и наткнулся на компактный кассетный плеер FiiO CP13.

Чем современный кассетный плеер отличается от старого

Внешне устройство очень похоже на те самые карманные плееры из 1990-х и начала 2000-х. Компактный корпус, прозрачное окно для кассеты и настоящие механические кнопки сверху. Нажимаешь плей, внутри начинает вращаться пленка, и музыка запускается без приложений, регистрации и подключения к интернету.

Плеер получился достаточно небольшим, чтобы положить его в рюкзак или карман куртки. Для прослушивания предусмотрен обычный разъем для проводных наушников. Никаких переходников и фирменных аксессуаров не требуется.

Управление максимально простое:

воспроизведение;

остановка;

перемотка вперед и назад;

регулировка громкости.

Инструкция здесь почти не нужна. Даже если вы последний раз держали кассету в руках двадцать лет назад, разобраться получится за минуту. В отличие от старых плееров которые у меня были, современный FiiO CP13 кажется более премиальным устройством, который прослужит долго.

ВАЖНО: функции автоматического реверса я не нашел. Когда одна сторона кассеты заканчивается, ее нужно извлекать, поворачивать и вставлять заново!

Чем кассетный плеер лучше стриммингов

Еще до того, как я получил посылку, я нашел свои старые аудиокассеты. И во время прослушивания я понял, что главное отличие кассеты от стриминга заключается даже не в звуке. Она меняет само отношение к музыке.

На кассете нельзя за секунду перескочить к любой песне. Поэтому чаще запускаешь альбом с начала и слушаешь его так, как он был задуман. Иногда доходишь до композиций, которые раньше постоянно пропускал, и неожиданно находишь среди них новые любимые треки.

Также музыку не приходится выбирать из миллионов вариантов. У тебя есть конкретная кассета, и вопрос что включить решается сам собой. Для человека, который иногда по двадцать минут листает каталоги, это неожиданно приятно.

Есть и физический ритуал. Достать кассету из коробки, вставить ее в плеер, нажать кнопку и увидеть, как вращаются катушки. После сенсорных экранов настоящая механика ощущается почти как антистресс.

Самое главное, кассетный плеер не пытается отобрать внимание. На нем нет уведомлений, рекомендаций, комментариев и коротких видео. Он умеет только воспроизводить музыку, и в этом сегодня неожиданно много ценности.

Как звучит современный кассетный плеер

Ждать от кассетного плеера студийной детализации не стоит. Кассеты могут слегка шуметь, а состояние записи сильно зависит от возраста и сохранности пленки. Но в этом случае небольшой шум и мягкий аналоговый характер звука скорее добавляют атмосферы. Особенно хорошо на кассетах воспринимается рок, метал, панк, гранж и старая электронная музыка.

Конечно, хорошая цифровая запись технически будет чище. Но кассетный плеер покупают не для сравнения графиков и частот. Его покупают ради другого способа слушать музыку. С ним, как и говорил выше, я стал реже переключать песни и чаще дослушивать альбомы до конца. Для меня это оказалось важнее идеального звучания.

При этом многое зависит от самой кассеты. Если пленка долго лежала во влажном гараже, помялась или начала осыпаться, никакой плеер ее не спасет. Старые кассеты перед прослушиванием в плеере нужно хорошенько осмотреть, а сильно поврежденные лучше не вставлять. У меня некоторые кассеты сразу же полетели в мусорку, потому что у них была зажевана пленка.

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Опыт использования кассетного плеера

После нескольких дней использования я выделил несколько причин, по которым устройство мне понравилось:

Доступ к музыке, которой нет в стриминговых сервисах. Старые записи, сборники, демо и самостоятельно записанные кассеты снова можно слушать без поисков сомнительных файлов в интернете;

Старые записи, сборники, демо и самостоятельно записанные кассеты снова можно слушать без поисков сомнительных файлов в интернете; Плеер помогает сосредоточиться на музыке. Вы выбираете не отдельный трек из бесконечного каталога, а конкретную кассету;

Вы выбираете не отдельный трек из бесконечного каталога, а конкретную кассету; Это приятная ностальгия. Устройство работает с теми же кассетами, которые могли лежать дома десятилетиями. У меня они вызывают приятные вспоминания;

Устройство работает с теми же кассетами, которые могли лежать дома десятилетиями. У меня они вызывают приятные вспоминания; Кассеты можно начать коллекционировать. Многие старые издания продаются на барахолках и площадках объявлений дешевле винила. А еще почти в каждой семье где-нибудь сохранилась коробка, которую никто не открывал много лет.

Наконец, сам плеер выглядит необычно. На фоне одинаковых смартфонов он сразу привлекает внимание и вызывает вопросы. Для кого-то это мелочь, но пользоваться вещью, которая тебе визуально нравится, всегда приятнее.

Кому стоит купить кассетный плеер

Такой плеер в первую очередь подойдет тем, у кого дома сохранились старые кассеты. Вместо того чтобы годами перекладывать их с места на место, можно наконец узнать, что на них записано. Также плеер FiiO CP13 понравится любителям старой техники, музыки на физических носителях и необычных устройств. Это хороший вариант для человека, которому надоели алгоритмы и бесконечное переключение треков.

Еще плеер можно рассматривать как подарок, особенно для того, кто рос в 1990-е или начале 2000-х. Достаточно добавить к нему несколько кассет с любимой музыкой, и получится вещь с гораздо большим количеством эмоций, чем очередная беспроводная колонка.

При этом полностью отказываться от стримингов я не собираюсь. Кассетный плеер не заменяет смартфон, да и не должен. Он дает другой способ слушать музыку, более медленный, сосредоточенный и личный.

А еще я недавно захотел купить кнопочный телефон. Вот почему я этим заинтересовался.

Зачем нужен кассетный плеер в 2026 году

Я заказывал плеер скорее как эксперимент. Хотел проверить старые кассеты, словить ностальгию, и через пару дней, вероятно, убрать устройство в ящик.

В итоге продолжаю им пользоваться. Не каждый день и не вместо всей современной техники, но регулярно. Иногда вечером гораздо приятнее выбрать одну кассету, надеть наушники и на сорок минут исчезнуть из мира уведомлений.

Этот плеер не пытается конкурировать со смартфоном по количеству функций. Он просто воспроизводит кассеты. И именно поэтому пользоваться им так приятно. Так что если у вас дома или на даче сохранились старые записи, советую хотя бы попробовать. Есть большая вероятность, что вместе с музыкой вы найдете там воспоминания, о которых давно забыли.

Купить кассетный плеер FiiO CP13 можно на Aliexpress. Доставка заняла около 2 недель, которые прошли очень быстро.

По итогу это не отнюдь не бесполезная игрушка для любителей ретро. Это простой способ снова услышать редкую музыку, отвлечься от стримингов и вернуть прослушиванию альбомов то внимание, которого им давно не хватает. Для меня плеер оказался одной из тех покупок, от которых ничего особенного не ждешь, а потом думаешь: почему я не заказал его раньше?