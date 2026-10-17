Храните коробки от техники годами ради гарантии? Возможно, совершенно зря

Коробка от телевизора стоит за шкафом, от смартфона лежит в ящике, а от пылесоса занимает половину балкона. Знакомо? Техника давно используется, а упаковку выбросить почему-то то страшно, то жалко. Отчасти мы просто повторяем привычки наших родителей, которые тоже берегли банки, пакеты и коробки. Но чаще всего за этим стоит мысль: «А вдруг пригодится?» И ведь иногда действительно пригождается. Только вот некоторые коробки стоит сохранить, а другие можно спокойно отправить на переработку уже через несколько дней после покупки. Причём даже если гарантия на технику ещё действует.

Почему нам так жалко выбрасывать пустые коробки

Когда мы покупаем дорогой смартфон, телевизор или кофемашину, коробка кажется частью ценной покупки. Она красивая, прочная, с логотипом известного бренда. Выбросить её сразу — будто избавиться от чего-то полезного.

Но главная причина обычно в другом. Хранить коробку проще, чем решить, понадобится ли она когда-нибудь. Вдруг техника сломается, её придётся продать или перевезти? Чтобы не ошибиться, мы выбираем самый простой вариант — оставляем.

Проблема в том, что у этого «на всякий случай» нет срока годности. И коробка от телефона, которого уже давно нет, продолжает занимать место.

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Для гарантии оригинальная упаковка не нужна

Многие уверены, что коробку от техники необходимо хранить до окончания гарантийного срока. А это год, два, иногда и больше. Иначе магазин якобы откажет в ремонте или возврате неисправного устройства.

На самом деле отсутствие коробки не лишает покупателя права на гарантийное обслуживание. Как разъясняет Роспотребнадзор, продавец или сервисный центр не вправе отказывать в приёме неисправной техники только из-за отсутствия упаковки.

При возврате бракованного товара важны само устройство, а не картон. Гораздо полезнее сохранить чек, документы и сведения о покупке. Причём отсутствие чека тоже не отменяет ваших прав: покупку можно подтвердить, например, банковской выпиской.

А вот с возвратом исправной техники есть нюансы

Здесь всё зависит от того, где вы покупали устройство. Если технику заказали через интернет, от исправного товара обычно можно отказаться в течение 7 дней после получения. А если при доставке вам не предоставили письменную информацию о порядке и сроках возврата, этот период увеличивается до трёх месяцев. Такие условия подтверждает Роспотребнадзор.

При этом товар должен сохранить товарный вид и потребительские свойства. Поэтому в первые дни после покупки коробку лучше не выбрасывать и не повреждать. Хотя отсутствие обычной упаковки само по себе не означает автоматической потери права на возврат, споров с продавцом так будет меньше.

А вот в обычном магазине правило 14 дней распространяется не на всю технику. Многие технически сложные бытовые товары с гарантией не менее года входят в действующий с сентября 2026 года перечень товаров, которые нельзя обменять просто потому, что они не подошли.

Когда коробка действительно может пригодиться

Есть ситуации, в которых заводская упаковка вполне оправдывает занимаемое место. Во-первых, при переезде. Коробки от телевизоров, мониторов и другой хрупкой техники с пенопластовыми вкладышами помогают защитить устройства от ударов. Правда, для отправки транспортной компанией может понадобиться дополнительная внешняя упаковка.

Во-вторых, при перепродаже. Смартфон, фотоаппарат или игровую приставку удобнее продавать в оригинальной коробке, особенно если сохранились инструкции и аксессуары. Это делает комплект более привлекательным для покупателя, хотя и не гарантирует более высокую цену. А иногда старые гаджеты становятся коллекционными, и для редких моделей оригинальная упаковка особенно важна.

В-третьих, для хранения комплектующих. В коробке могут лежать запасные крепления, кабели, переходники и другие детали. Но для них вполне подойдёт отдельный подписанный пакет или контейнер — держать ради этого огромную коробку необязательно.

От каких коробок уже можно избавиться

Здесь поможет простой вопрос: собираетесь ли вы возвращать исправную покупку, перевозить или продавать устройство в обозримом будущем?

Если срок возможного возврата прошёл, техника исправна и никаких планов на коробку нет, её можно смело выбрасывать, даже если гарантия ещё действует. Особенно это касается упаковок от чайников, утюгов, фенов и другой обычной бытовой техники.

Перед этим стоит сделать несколько вещей:

Сфотографировать наклейку с моделью и серийным номером устройства, если она есть на коробке.

Вынуть инструкции, гарантийные документы и запасные детали.

Удалить транспортные наклейки с адресом и другими личными данными.

Сложить картон и сдать его на переработку, предварительно отделив пластиковые вставки и другие неподходящие материалы.

А если расставаться с коробками всё равно жалко, попробуйте начать с одной, от самой старой техники. Возможно, после этого захочется провести ревизию и среди ненужных вещей на кухне, которые тоже годами ждут своего часа.