Уникальная груша с розовой мякотью растёт лишь в одном месте мира

Вера Макарова

В итальянском городке Вилле-ди-Монтекоронаро растёт сорт груши с ярко-розовой мякотью. Больше его нет нигде в мире: эти деревья, высаженные в других местах, дают совсем другие плоды. Необычная окраска съедобных растений сама по себе не редкость: например, морковь когда-то была фиолетовой. Но здесь интересно другое: редкость связана не только с сортом, а с конкретным местом и его условиями, поэтому груша стала локальным феноменом.

Старые груши в долине у итальянского горного села

Старые груши в долине у итальянского горного села

Пера кокомерина: груша, похожая изнутри на арбуз

Сорт называется pera cocomerina, у него есть и местные варианты названия: pera briaca и pera cocomera. С точки зрения ботаники это обычная груша, Pyrus communis, то есть тот же вид, к которому относится большинство садовых сортов. Растёт она только в самом городке и вокруг него. Это коммуна Вергерето в Апеннинах, примерно в двух часах езды на восток от Флоренции.

Снаружи плод ничем не выделяется: небольшая груша, каких много. Всё интересное спрятано под кожурой: очень сладкая розово-красная мякоть с зернистой текстурой и крупные семечки. Отсюда и название: cocomerina по-итальянски значит «маленький арбуз».

Груша pera cocomerina в разрезе

Груша pera cocomerina в разрезе

У сорта две формы. Ранняя (precoce), созревает в конце августа, а поздняя (tardiva), к концу сентября или началу октября. У поздней мякоть окрашена особенно ярко.

Две формы груши pera cocomerina

Две формы груши pera cocomerina

Местные узнали об уникальности груши из дипломной работы

Для жителей эти деревья всегда были частью пейзажа: они росли в огородах, в лесу и в полях. Симоне Меркателли из местной организации Pro Ville признаётся, что именно поэтому никто не понимал ни ценности груши, ни того, насколько легко потерять редкий сорт.

Всё изменилось в 2001 году. Студентка из Вилле-ди-Монтекоронаро написала о местной груше дипломную работу. На защите была Изабелла Далла Раджоне, исследовательница-аграрий, которая изучает старинные сорта плодовых. Она никогда не слышала о таком сорте, взялась за поиски и выяснила, что больше нигде в Италии он не растёт.

Редкие груши созревают на ветке в итальянском саду

Редкие груши созревают на ветке в итальянском саду

Позже местные жители побывали на нескольких Salone del Gusto (международных гастрономических выставках), которые каждый год проводит движение Slow Food. Там они убедились, что и за пределами Италии такой груши нет. Вскоре жители основали Pro Ville. Сейчас организация входит в Фонд Slow Food за биоразнообразие.

Из сорока уцелевших деревьев вырос сад на 150–200 груш

Сначала Pro Ville пересчитала деревья. Их оказалось меньше 40. Деревья взяли под охрану, а урожай стали собирать и перерабатывать: из груш делают торты, мороженое и ликёры.

Без переработки не обойтись. Из-за высокого содержания сахара спелую грушу нужно съесть за четыре-пять дней. Варенье же хранится гораздо дольше.

Деревянный ящик с грушами и банкой варенья

Деревянный ящик с грушами pera cocomerina и банкой варенья из них

Сейчас в саду организации растёт от 150 до 200 деревьев, а некоторым из них около ста лет. Но спрос всё равно выше предложения. Продукция регулярно раскупается до последней банки, а интернет-магазин пришлось закрыть: организация просто не успевала выполнять заказы.

Почему сорт не приживается за пределами Вергерето

На первых ежегодных праздниках Pera Cocomerina, которые обычно проходят в августе, продавали саженцы. Но деревья, высаженные в других местах, не давали те же плоды. По словам Меркателли, груши получались обычными: вкусными, крупными, но белыми. Значит, розовая мякоть зависит не только от самого дерева, но и от места, где оно растёт.

Что именно в Вергерето делает грушу розовой, точно не известно. Самое вероятное объяснение: дело в сочетании местной почвы и климата. Одним из ключевых условий местные называют резкую разницу между дневной и ночной температурой. Но это версия, основанная на опыте садоводов, а не доказанный механизм.

Ящики с грушами и банками варенья

Ящики с грушами и банками варенья

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Жара и засуха сдвинули сбор урожая почти на три недели

Из-за такой зависимости от местных условий сорт уязвим к изменениям климата. В этом сезоне сильная жара в Италии сбила деревья с привычного ритма. Ранние груши созрели на 20 дней раньше обычного, а поздние были готовы к середине сентября, а не к концу месяца.

Дождей тоже выпало меньше обычного, и из-за засухи урожай получился скромнее. Вкус плодов, по словам Меркателли, при этом не пострадал.

Pro Ville и не стремится к большим объёмам. Задача организации в том, чтобы груша продолжала расти в единственном месте, где она остаётся собой. Меркателли объясняет, что им нужен не обильный урожай, а чтобы этот фрукт просто сохранился. А если хотите увидеть другие редкие растения, у нас есть подборка с фотографиями.

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