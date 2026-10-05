Уникальная груша с розовой мякотью растёт лишь в одном месте мира

В итальянском городке Вилле-ди-Монтекоронаро растёт сорт груши с ярко-розовой мякотью. Больше его нет нигде в мире: эти деревья, высаженные в других местах, дают совсем другие плоды. Необычная окраска съедобных растений сама по себе не редкость: например, морковь когда-то была фиолетовой. Но здесь интересно другое: редкость связана не только с сортом, а с конкретным местом и его условиями, поэтому груша стала локальным феноменом.

Пера кокомерина: груша, похожая изнутри на арбуз

Сорт называется pera cocomerina, у него есть и местные варианты названия: pera briaca и pera cocomera. С точки зрения ботаники это обычная груша, Pyrus communis, то есть тот же вид, к которому относится большинство садовых сортов. Растёт она только в самом городке и вокруг него. Это коммуна Вергерето в Апеннинах, примерно в двух часах езды на восток от Флоренции.

Снаружи плод ничем не выделяется: небольшая груша, каких много. Всё интересное спрятано под кожурой: очень сладкая розово-красная мякоть с зернистой текстурой и крупные семечки. Отсюда и название: cocomerina по-итальянски значит «маленький арбуз».

У сорта две формы. Ранняя (precoce), созревает в конце августа, а поздняя (tardiva), к концу сентября или началу октября. У поздней мякоть окрашена особенно ярко.

Местные узнали об уникальности груши из дипломной работы

Для жителей эти деревья всегда были частью пейзажа: они росли в огородах, в лесу и в полях. Симоне Меркателли из местной организации Pro Ville признаётся, что именно поэтому никто не понимал ни ценности груши, ни того, насколько легко потерять редкий сорт.

Всё изменилось в 2001 году. Студентка из Вилле-ди-Монтекоронаро написала о местной груше дипломную работу. На защите была Изабелла Далла Раджоне, исследовательница-аграрий, которая изучает старинные сорта плодовых. Она никогда не слышала о таком сорте, взялась за поиски и выяснила, что больше нигде в Италии он не растёт.

Позже местные жители побывали на нескольких Salone del Gusto (международных гастрономических выставках), которые каждый год проводит движение Slow Food. Там они убедились, что и за пределами Италии такой груши нет. Вскоре жители основали Pro Ville. Сейчас организация входит в Фонд Slow Food за биоразнообразие.

Из сорока уцелевших деревьев вырос сад на 150–200 груш

Сначала Pro Ville пересчитала деревья. Их оказалось меньше 40. Деревья взяли под охрану, а урожай стали собирать и перерабатывать: из груш делают торты, мороженое и ликёры.

Без переработки не обойтись. Из-за высокого содержания сахара спелую грушу нужно съесть за четыре-пять дней. Варенье же хранится гораздо дольше.

Сейчас в саду организации растёт от 150 до 200 деревьев, а некоторым из них около ста лет. Но спрос всё равно выше предложения. Продукция регулярно раскупается до последней банки, а интернет-магазин пришлось закрыть: организация просто не успевала выполнять заказы.

Почему сорт не приживается за пределами Вергерето

На первых ежегодных праздниках Pera Cocomerina, которые обычно проходят в августе, продавали саженцы. Но деревья, высаженные в других местах, не давали те же плоды. По словам Меркателли, груши получались обычными: вкусными, крупными, но белыми. Значит, розовая мякоть зависит не только от самого дерева, но и от места, где оно растёт.

Что именно в Вергерето делает грушу розовой, точно не известно. Самое вероятное объяснение: дело в сочетании местной почвы и климата. Одним из ключевых условий местные называют резкую разницу между дневной и ночной температурой. Но это версия, основанная на опыте садоводов, а не доказанный механизм.

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Жара и засуха сдвинули сбор урожая почти на три недели

Из-за такой зависимости от местных условий сорт уязвим к изменениям климата. В этом сезоне сильная жара в Италии сбила деревья с привычного ритма. Ранние груши созрели на 20 дней раньше обычного, а поздние были готовы к середине сентября, а не к концу месяца.

Дождей тоже выпало меньше обычного, и из-за засухи урожай получился скромнее. Вкус плодов, по словам Меркателли, при этом не пострадал.

Pro Ville и не стремится к большим объёмам. Задача организации в том, чтобы груша продолжала расти в единственном месте, где она остаётся собой. Меркателли объясняет, что им нужен не обильный урожай, а чтобы этот фрукт просто сохранился. А если хотите увидеть другие редкие растения, у нас есть подборка с фотографиями.