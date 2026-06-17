Говяжий чай: напиток, который сводил с ума аристократов 19 века

В 19 веке врачи прописывали пациентам с истощением необычное средство, концентрированный говяжий чай. Сегодня мы знаем этот продукт в совершенно другой форме, но тогда он считался передовым словом науки. Из попытки химиков накормить бедняков родилась целая индустрия, а мясной экстракт стал одним из самых спорных явлений в викторианской медицине. Да, существовало что-то более экзотическое, чем привычный для нас чай в пакетике.

Старый способ экономить на мясе

В середине девятнадцатого века немецкий ученый Юстус фон Либих, один из основоположников органической химии, задался целью улучшить питание городских жителей. В то время мясо было дорогим продуктом, недоступным для многих семей. Ученый решил применить научный подход к питанию и создать первый концентрированный мясной экстракт. Об этой удивительной истории рассказали авторы сайта Popular Science.

Идея Либиха, предложенная в 1847 году, заключалась в вываривании говядины до состояния густой пасты. Предполагалось, что люди смогут разводить этот концентрат водой и получать питательный бульон. Однако возникла серьезная проблема: для производства одного килограмма экстракта требовалось тридцать килограммов свежей говядины. Из-за этого инновационный продукт оказался намного дороже обычного мяса, ради экономии которого и создавался.

Ситуация изменилась только спустя годы, когда инженер Георг Кристиан Гиберт предложил перенести производство в Южную Америку. Там говядина стоила копейки, так как была побочным продуктом кожевенной промышленности. В 1865 году партнеры основали компанию LEMCO, и мясной концентрат стал массовым продуктом, породив множество коммерческих аналогов по всему миру.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Рецепт говяжьего чая

Хотя Либих и его конкуренты успешно продавали готовый экстракт, в домашних условиях люди начали массово готовить так называемый говяжий чай. Несмотря на название, напиток не имел ничего общего с завариванием листьев, но и обычным бульоном его назвать было нельзя.

Классический бульон варится в открытой кастрюле, где мясо долго томится в воде. А вот рецепт говяжьего чая был ранним аналогом технологии су-вид. Процесс приготовления выглядел следующим образом:

Сырое мясо мелко нарезали и складывали в прочную стеклянную банку; Емкость плотно закупоривали, создавая вакуумную среду и не давая пару выйти наружу; Банку помещали в кастрюлю с кипящей водой и долго нагревали под давлением.

В результате мясо выделяло сок, который не мог испариться. Полученная жидкость имела гораздо более насыщенный вкус, чем вода из-под обычного бульона. Современные исследования подтверждают, что приготовление в закрытой таре под давлением действительно сохраняет больше питательных веществ по сравнению с обычной варкой в открытой посуде.

Что означают категории А и Б на сосисках: это не про качество

Говяжий чай в медицине 19 века

Говяжий чай пили не ради удовольствия. В обществе его воспринимали как мощное лекарство для пациентов с чувствительным пищеварением или тех, кто восстанавливался после тяжелых кровопотерь. Медицинские справочники тех лет даже рекомендовали клизмы с говяжьим чаем для лечения белой горячки при тяжелой алкогольной зависимости.

Для тех, кому требовалась максимальная концентрация пользы, существовал еще один метод. На кухнях и в больницах использовали металлический пресс для мясного сока. Кусок говядины слегка нагревали, а затем буквально выдавливали из него все соки с помощью тяжелого чугунного механизма. Иногда эту жидкость смешивали с говяжьим чаем из банок для усиления эффекта.

В 2019 году кулинарный видеоблогер EmmyMade воссоздала этот рецепт с помощью оригинального пресса 19 века. Оказалось, что напиток получается вкусным, но обладает ярко выраженным металлическим привкусом. Это неудивительно, ведь такой экстракт был богат гемовым железом, которое содержится в крови, что делало его рабочим средством от анемии в эпоху до изобретения современных витаминов.

Почему мясо диких животных жесткое и невкусное: простое объяснение ученых

Превращение лечебных экстрактов в кулинарную приправу

На рубеже 19 и 20 веков медицина начала стремительно меняться. Появление национальных стандартов качества лекарств вытеснило особенно популярную тогда народную медицину. Доктора перестали прописывать пациентам мясной сок, осознав, что он не может заменить полноценную терапию с настоящими лекарствами.

Однако производители экстрактов не обанкротились. Они вовремя заметили, что люди продолжают покупать их товар просто потому, что он делает еду вкуснее. Густая солоноватая паста, насыщенная природным глутаматом натрия, оказалась идеальным усилителем вкуса.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем канале в Telegram. Подпишитесь прямо сейчас!

Сегодня мы вряд ли станем томить говядину в стеклянной банке ради лечения простуды. Однако, эта история отлично показывает, как поиск инновационного медицинского средства может случайно подарить миру технологию, без которой трудно представить полки современных супермаркетов.