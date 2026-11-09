Горячая вода из-под крана часто мутная: вот что в ней плавает

Горячая вода из-под крана часто выглядит молочной, хотя холодная из того же смесителя остаётся прозрачной. Это замечают многие, но далеко не все понимают, откуда берётся муть и опасна ли она. Причем иногда причина безобидна, а иногда сигнализирует о проблемах с водой или трубами. Есть простой способ проверить это за минуту, не прибегая к лабораторным анализам.

Белая муть — это пузырьки растворённого воздуха

В водопроводной воде всегда растворены газы, в основном азот и кислород, из которых состоит обычный воздух. Пока вода идёт по трубам под давлением, газы остаются растворёнными и ничем себя не выдают.

Когда вы открываете кран, срабатывают сразу две причины. Во-первых, давление резко падает: в трубах оно выше атмосферного, а в стакане вода оказывается под обычным. Во-вторых, горячая вода удерживает меньше газа, чем холодная, поэтому при нагреве часть воздуха уже готова выйти из неё. На выходе из крана оба эффекта складываются, и в воде появляются тысячи мельчайших пузырьков.

Эти пузырьки рассеивают свет, поэтому вода кажется белой. То же самое происходит в только что налитой газировке, только там пузыри крупнее. Геологическая служба США (USGS) называет растворённый воздух одной из главных причин белёсой водопроводной воды и подчёркивает, что сам по себе он безвреден. Горячая вода вообще во многом ведёт себя иначе, чем холодная. Взять хотя бы давний спор о том, замерзает ли горячая вода быстрее.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Ржавчина, накипь и осадок из бойлера

Со стороны муть может выглядеть одинаково, а причины у неё разные. Кроме воздуха, в горячей воде встречаются:

частицы ржавчины: в старых металлических трубах копятся продукты коррозии, и после простоя или скачка давления они попадают в кран, а вода становится желтоватой, рыжей или коричневой;

накипь: растворённые в воде соли кальция и магния при нагреве частично выпадают в твёрдый осадок, и его белые крупинки иногда вымывает из нагревателя или труб;

осадок из труб и водонагревателя: за годы внутри оборудования накапливаются отложения, и после ремонта или смены потока они выходят хлопьями, песчинками или тёмными точками.

Есть и то, чего глазом не увидеть. Растворённые металлы бывают даже в идеально прозрачной воде, поэтому по виду нельзя сказать, безопасна она или нет.

Читайте также: Я попробовал убрать накипь в чайнике народными методами, и вот что получилось

Проверка прозрачным стаканом за минуту

Служба USGS советует простой тест. Налейте мутную горячую воду в прозрачный стакан, оставьте примерно на минуту и посмотрите, что с ней станет:

вода светлеет снизу вверх: почти наверняка это воздух, пузырьки всплывают, поэтому дно очищается первым;

муть не уходит, появляются хлопья или осадок: вероятно, в воде твёрдые частицы, например ржавчина или накипь;

вода жёлтая, рыжая или коричневая: скорее всего, виноваты железо и продукты коррозии труб;

появился странный запах: это отдельный повод проверить водопровод, особенно если запах не проходит.

Если дело в воздухе, вода иногда проясняется прямо на глазах, и вскоре от белой мути не остаётся и следа.

Для чая и супа лучше брать холодную воду

Пить и готовить надёжнее на холодной водопроводной воде, если она соответствует питьевым нормам, а греть её уже самому. Пузырьки тут ни при чём. Горячая вода проходит через лишнее оборудование и дольше контактирует с трубами, кранами и нагревателями, а при высокой температуре вещества из этих материалов переходят в неё быстрее.

Горячая вода быстрее растворяет свинец из деталей водопровода, в которых он есть. Поэтому для питья, готовки и детских смесей лучше брать только холодную воду. Это не значит, что свинец есть в каждом доме: всё зависит от того, из чего сделан водопровод. Но как мера предосторожности совет разумный, особенно в многоквартирных домах, где горячая вода приходит из общей системы, а не греется прямо перед краном.

Кипячение эту проблему не решает. Оно убивает многие болезнетворные микробы, но растворённый свинец не удаляет.

Мало того, при долгом кипении часть воды испаряется, а нелетучие примеси остаются, и их концентрация растёт. Подробнее о том, почему чай не заваривают водой из горячего крана, мы писали отдельно.

❗Остались ли в России свинцовые трубы, которые делают воду ядовитой

Норматив для квартир: от 60 до 75 градусов

В российских многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением температура горячей воды в кране должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов Цельсия. Это требование закреплено в санитарных правилах СанПиН 2.1.3684-21. Днём допускается отклонение не больше чем на 3 градуса, ночью, с полуночи до пяти утра, не больше чем на 5.

Нижняя граница нужна не для комфорта. При температуре ниже 60 градусов в трубах могут размножаться бактерии, в частности легионелла, возбудитель тяжёлой пневмонии. Верхняя граница защищает от ожогов: вода горячее 75 градусов обжигает кожу за считанные секунды.

Рыжая вода, хлопья и запах — повод проверить трубы

Если белая муть быстро уходит и вода становится прозрачной, делать ничего не нужно. Насторожить должна вода, которая постоянно идёт рыжей или коричневой, приносит хлопья или песок либо пахнет непривычно. Так может проявляться коррозия труб, скопление отложений или неисправность водонагревателя.

Владельцам бойлера стоит проверить его состояние и узнать, не пора ли его обслужить. Если горячая вода централизованная, обращаться нужно в управляющую компанию или к организации, которая отвечает за водоснабжение. Пока причина не найдена, окрашенную воду или воду с осадком лучше не пить и не готовить на ней.

Обязательно подпишитесь на наш канал в MAX, чтобы не пропустить новые посты

Правило простое. Если вода побелела, а через минуту стала прозрачной, это обычная физика. Но прозрачность не гарантирует безопасность, поэтому для чая, кофе и еды надёжнее набрать холодную питьевую воду и вскипятить её самому.