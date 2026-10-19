Горячая вода из-под крана: можно ли заваривать ею чай

Вы когда-нибудь задумывались, почему для чая рекомендуют кипятить холодную воду, а не использовать горячую из-под крана? На первый взгляд разницы нет, да и если использовать водопроводную воду напрямую, потом не нужно будет мыть чайник от накипи. Но разница есть, причем не одна. И причины касаются и вкуса, и безопасности.

Горячая вода сильнее взаимодействует с трубами

Вода из горячего крана течёт не напрямую из источника. Сначала она проходит через систему нагрева, трубы и соединения, а иногда стоит в накопительном бойлере. Чем она горячее, тем легче вещества из сантехники переходят в неё.

Американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) предупреждает, что если в водопроводе есть детали со свинцом, горячая вода растворяет его быстрее. Поэтому для питья и готовки агентство советует брать холодную воду и греть её самостоятельно. Это не значит, что свинец есть в каждом доме: во многих системах его просто нет.

Есть и вторая проблема. Со временем в трубах и водонагревателях копятся отложения и ржавчина, и их частицы иногда попадают в воду. Поэтому для чая лучше брать холодную питьевую воду, даже если потом обе порции нагреются до одной и той же температуры.

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По российским нормам горячая вода тоже под контролем

Многие считают, что холодная вода в кране питьевая, а горячая только техническая. Это не совсем так. По российскому СанПиН 2.1.3684-21 и питьевая, и горячая вода должны соответствовать гигиеническим нормативам, а подавать горячую воду жильцам без контроля качества нельзя.

Но многое зависит от конкретного дома. Где-то воду греют в теплообменнике, где-то в бойлере, и в обоих случаях результат зависит от состояния оборудования и труб. Ядовитой горячую воду назвать нельзя, но и полноценной заменой холодной питьевой воды для напитков она не будет.

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60–75 градусов мало для чёрного чая

Третья причина связана уже не с безопасностью, а со вкусом. По нормативам, на которые ссылается Роспотребнадзор, горячая вода в кране должна быть от 60 до 75 градусов. Для большинства сортов чёрного чая этого мало.

Когда чайные листья попадают в воду, из них выходят кофеин, полифенолы (вещества, от которых зависят терпкость и цвет) и ароматические соединения. Чем горячее вода, тем быстрее многие из них переходят в напиток. Это показали, например, исследования, опубликованные в 2023 году в журнале Molecules. Чай, залитый водой из крана, заварится, но медленнее и выйдет не таким, как обычно.

При этом кипяток нужен не всякому чаю. Примерные ориентиры такие:

Вид чая Температура воды Чёрный 90–100 °C Зелёный 70–85 °C Белый 75–85 °C Улун 80–95 °C, в зависимости от сорта Травяной Обычно 95–100 °C

Это ориентиры, а не строгие правила. Британская чайная ассоциация, например, советует заваривать чёрный чай при 90–98 градусах, а зелёный при 80. Слишком горячая вода может сделать некоторые зелёные чаи горче и терпче. Важно не само кипячение, а то, насколько горячая вода в момент заваривания.

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Кипячение убивает микробы, но металлы остаются

Вода из городского водопровода проходит очистку и обеззараживание, так что в исправной системе её можно пить и без кипячения. Но после аварий или сбоев в неё могут попасть микробы, и тогда кипячение действительно помогает. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) советуют в таких случаях держать воду на сильном кипении одну минуту, а высоко в горах дольше.

Микробы могут размножаться и в системе горячей воды, особенно если вода застаивается или её температуру поддерживают неправильно. Бактерии легионеллы, например, лучше всего растут при 25–45 градусах. Правда, легионеллёзом обычно заражаются, когда вдыхают мелкие капли воды, например в душе или туалете с открытым унитазом, а не когда пьют её.

А вот растворённый свинец и многие другие химические примеси кипячение не убирает. При долгом кипении часть воды испаряется, а примеси остаются в чайнике, и их концентрация может даже немного вырасти. Поэтому проще сразу набрать холодную воду, чем пытаться исправить горячую кипячением.

Минералы в воде меняют вкус чая

Однажды учёные заваривали чёрный и зелёный чай на водопроводной, бутилированной и очищенной воде. Всё остальное было одинаковым, но вкус получился разным. Сильнее всего разница чувствовалась в зелёном чае: в очищенной воде из листьев выходило больше горьких веществ.

Выходит, что самая чистая вода не всегда даёт самый вкусный чай: растворённые минералы тоже влияют на вкус. О том, чем отличается вода из магазина от водопроводной, мы рассказывали отдельно.

При нагреве жёсткая вода оставляет накипь. Обычно это соединения кальция, а не опасная грязь, и сама накипь не говорит о том, что воду пить нельзя. Из кипящей воды уходят растворённые газы, поэтому вкус может стать более плоским. А страшилки о том, что обычная питьевая вода после повторного кипячения становится ядовитой, наукой не подтверждаются.

Завариваем чай правильно

Если из крана течёт хорошая питьевая вода, кипятить её ради особой очистки не нужно. Для зелёного чая её достаточно нагреть до 80 градусов. Подойдут и кулеры, термопоты и системы подачи горячей питьевой воды, если они рассчитаны на напитки, работают с безопасной водой и их правильно обслуживают.

Вот простой порядок действий:

Наберите холодную воду. Если кран долго не открывали, подождите, пока вода не станет стабильно холодной. Если хотите, используйте фильтр. Он может улучшить вкус и убрать часть примесей, но многое зависит от модели и состояния картриджа. Нагрейте воду до нужной температуры: для чёрного чая почти до кипения, для зелёного обычно до 70–85 градусов. Не кипятите воду подолгу без причины. Если же официально предупредили о микробном загрязнении, следуйте рекомендациям по обеззараживанию.

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Если у воды странный запах или заметный цвет либо известно, что она загрязнена химией, не используйте её для чая даже после кипячения. Кипячение защищает от микробов, но не от растворённых металлов и химических загрязнений.