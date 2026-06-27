Где прятаться в квартире при взрыве или урагане: вы уверены, что знаете правильный ответ?

Что вы будете делать, если начнется сильный ураган, или на улице прогремит взрыв? Кто-то забьется под стол, кому-то взбредет в голову выбежать в подъезд, и так далее. Но обычно инстинкты говорят одно, а реальность требует совершенно другого. Оказывается, привычные укрытия, которые кажутся надежными, могут стать смертельной ловушкой. А спасительное место часто находится там, куда вы даже не додумались бы сунуться. Все решают секунды, но если знать, куда бежать в случае опасности, шансы вырастают в разы.

Почему нельзя стоять у окна при урагане и взрыве

Многие думают, что главная угроза во время стихийного бедствия — это обрушение конструкций. На самом деле основные травмы связаны с разлетающимися осколками и мусором с улицы. Окно, даже закрытое плотными шторами, не защитит вас от удара.

При ураганах и сильных ветрах стекло не выдерживает давления или ударов летящих предметов. Если же речь идет о взрыве, ситуация становится еще критичнее. Ударная волна первой выбивает плоские поверхности — стекла, витрины и двери. Американские специалисты по чрезвычайным ситуациям отмечают, что в зоне легких повреждений подавляющее большинство ранений люди получают именно от разбитого стекла. Шторы могут лишь незначительно замедлить мелкие фрагменты, но не спасут от серьезной травмы.

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Самое безопасное место в квартире от урагана и взрыва

Идеальный вариант для укрытия — это специально оборудованный подвал, подземный паркинг или официальное убежище. Но если спуститься туда нет времени или возможности, нужно искать защиту внутри своего жилья. Выбирайте маленькое внутреннее помещение без окон на самом нижнем из доступных этажей.

Хорошими вариантами станут центральный коридор, кладовка, гардеробная или туалет. Ванная комната тоже подойдет, но только если в ней нет окна, огромных зеркал или стеклянных душевых кабин. Чем больше стен между вами и улицей, тем выше шансы не пострадать. Обычная темная кладовка в центре квартиры защитит вас гораздо лучше, чем просторная спальня с красивым панорамным видом.

Если вы живете на верхнем этаже, стоит заранее продумать пути отступления. Но если угроза уже близко, не метайтесь по лестничным клеткам у стеклянных подъездных дверей. Лучше найти безопасный угол в собственной квартире.

Что делать дома при сильном ветре и урагане

Когда на улице начинается мощный шторм, важно не паниковать и действовать по четкому алгоритму:

Немедленно отойдите от окон , балконов и наружных стен;

, балконов и наружных стен; Перейдите во внутреннюю комнату , коридор, ванную или гардеробную;

, коридор, ванную или гардеробную; Сядьте ниже уровня окна , желательно прямо на пол, прижавшись спиной к внутренней стене;

, желательно прямо на пол, прижавшись спиной к внутренней стене; Обязательно накройте голову и шею , для этого сгодятся плотное одеяло, куртка, подушка или даже матрас;

, для этого сгодятся плотное одеяло, куртка, подушка или даже матрас; Оставайтесь в укрытии даже во время затишья. Ураган может стихнуть на несколько минут, а затем ударить с новой силой.

Важно понимать, что делать при урагане до официального сообщения об окончании тревоги — просто оставаться на месте. Не выходите на улицу, чтобы оценить масштаб разрушений. Если стихия застала вас на природе, правила выживания меняются кардинально — например, мы уже писали, почему нельзя прятаться под деревом во время грозы. Дома же ваша главная защита это бетонные перекрытия.

Существует опасный миф, что при сильном ветре нужно приоткрыть створки для «выравнивания давления». Делать этого категорически нельзя. Вы лишь потеряете драгоценные секунды и пустите разрушительный ветер прямо в дом.

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Куда прятаться при взрыве и как пережить ударную волну

Взрыв требует совершенно иной, мгновенной реакции. Если вы услышали грохот, увидели вспышку или получили предупреждение об угрозе:

Не бегите к окну смотреть , что произошло. Это самая частая и фатальная ошибка. Повторная взрывная волна или обрушение фасада могут настигнуть вас именно в этот момент;

, что произошло. Это самая частая и фатальная ошибка. Повторная взрывная волна или обрушение фасада могут настигнуть вас именно в этот момент; Мгновенно падайте на пол. Постарайтесь укрыться за тяжелой мебелью или крепкой внутренней стеной;

Постарайтесь укрыться за тяжелой мебелью или крепкой внутренней стеной; Закройте голову и шею руками , рюкзаком или плотной тканью;

, рюкзаком или плотной тканью; Переместитесь в помещение без окон , если до него пара шагов;

, если до него пара шагов; Не пытайтесь покинуть здание на лифте. После сильного хлопка может отключиться электричество, начаться пожар или деформация шахты. Спускайтесь только по лестнице.

Специалисты подчеркивают, что ударная волна может разрушить конструкции, которые кажутся прочными. Поэтому важно лежать как можно ниже и прятаться за массивными препятствиями, которые примут удар на себя.

Где нельзя прятаться дома

Даже если вы поняли принцип безопасных зон, есть несколько мест в квартире, которых нужно избегать любой ценой:

Балкон или лоджия. Это самая уязвимая часть дома: тонкие перегородки, много стекла, риск падения и удара уличным мусором;

Это самая уязвимая часть дома: тонкие перегородки, много стекла, риск падения и удара уличным мусором; Кухня. При сильной тряске или взрывной волне кухня превращается в комнату летящих ножей, осколков посуды и тяжелой техники. Кроме того, там проходят газовые трубы и вентиляция;

При сильной тряске или взрывной волне кухня превращается в комнату летящих ножей, осколков посуды и тяжелой техники. Кроме того, там проходят газовые трубы и вентиляция; Комнаты с панорамными окнами. Даже если это самый дальний угол большой гостиной, обилие стекла сводит безопасность к нулю;

Даже если это самый дальний угол большой гостиной, обилие стекла сводит безопасность к нулю; Места под тяжелыми предметами. Не ложитесь спасаться под тем местом, где на верхнем этаже или на шкафу стоит тяжелый сейф, пианино или холодильник. При обрушении перекрытий они рухнут прямо на вас;

Не ложитесь спасаться под тем местом, где на верхнем этаже или на шкафу стоит тяжелый сейф, пианино или холодильник. При обрушении перекрытий они рухнут прямо на вас; Лифт. В условиях чрезвычайной ситуации он мгновенно превращается в заблокированную металлическую клетку;

В условиях чрезвычайной ситуации он мгновенно превращается в заблокированную металлическую клетку; Просторные комнаты. Большие открытые помещения хуже выдерживают экстремальные нагрузки на крышу и стены.

Экстремальные нагрузки меняют физические свойства материалов. Подобно тому, как из-за мощного внутреннего напряжения во время сильных морозов взрываются деревья, так и обычные стеклянные перегородки в квартире при давлении ветра превращаются в смертоносные снаряды.

Что нужно держать под рукой на случай ЧС

Если вы живете в регионе, где возможны ураганы, или обстановка требует повышенной готовности, соберите тревожный чемоданчик. Его лучше хранить рядом с укрытием, например, в кладовке или центральном коридоре.

Что должно быть в тревожном чемоданчике:

фонарик и запасные батарейки;

заряженный пауэрбанк и кабель для телефона;

аптечка с бинтами, антисептиками и запасом ваших личных лекарств на несколько дней;

чистая питьевая вода и еда, не требующая готовки;

копии важных документов в непромокаемом пакете;

небольшой запас наличных денег;

свисток (он спасет жизнь, если выход заблокирует обломками и придется звать спасателей);

плотные перчатки и крепкая обувь, чтобы безопасно передвигаться по битому стеклу;

респиратор или хотя бы маска от пыли.

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Где безопаснее всего прятаться в квартире

Чтобы в критический момент не тратить время на раздумья, запомните эти простые правила наизусть:

Самое безопасное место: маленькая внутренняя комната на нижнем этаже, максимально удаленная от фасада здания;

маленькая внутренняя комната на нижнем этаже, максимально удаленная от фасада здания; Лучшие варианты: кладовка, гардеробная, коридор, туалет или ванная без окон;

кладовка, гардеробная, коридор, туалет или ванная без окон; Главная угроза: любые окна, стеклянные двери и балконы;

любые окна, стеклянные двери и балконы; Ваши действия при ветре: уйти в укрытие, сесть как можно ниже, закрыть голову и шею, ждать официального отбоя;

уйти в укрытие, сесть как можно ниже, закрыть голову и шею, ждать официального отбоя; Ваши действия при взрыве: мгновенно лечь ниже уровня подоконников, укрыться за крепкой стеной или мебелью, ни в коем случае не смотреть в окно и забыть про лифты.

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Любая чрезвычайная ситуация это хаос, в котором мозг работает на инстинктах. Понимание того, как разрушаются здания и почему обычная бетонная кладовка надежнее красивой гостиной, помогает эти инстинкты скорректировать. Заранее определите в своем доме глухую зону безопасности, потому что однажды это простое действие может спасти вам жизнь.