Почему ураганы не могут пересечь экватор, даже если они очень мощные

Тропические штормы каждый год обрушиваются на побережья, ломают дома и затапливают города. Но у этой стихии есть странное правило: ураганы почти никогда не образуются у экватора и не пересекают его, какими бы мощными они ни были. Дело не в случайности, а в физике вращения нашей планеты.

Что такое ураган, тайфун и циклон

Ураганы, тайфуны и тропические циклоны это одно и то же природное явление. Это те же мощные вращающиеся штормы, которые рождаются над теплыми тропическими и субтропическими водами.

Разница только в названии. В Северной Атлантике, центральной и восточной части северной части Тихого океана их называют ураганами. В северо-западной части Тихого океана это тайфуны, а в Индийском океане и южной части Тихого океана чаще используют термин тропические циклоны. Для простоты дальше буду называть все это ураганами.

Важно уточнить, что в России такие штормы обычно не зарождаются. До Дальнего Востока могут доходить тайфуны, которые сформировались южнее, над теплыми водами Тихого океана. По пути на север они часто слабеют или превращаются во внетропические циклоны, но все равно могут приносить сильный ветер, ливни и штормовую погоду.

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Как теплая вода превращается в шторм

Механизм проще, чем кажется. Теплая морская вода нагревает воздух над поверхностью, тот поднимается вверх и охлаждается, образуя облака и грозы. Когда воздух поднимается, внизу под ним возникает область пониженного давления, и туда устремляется новый воздух со всех сторон.

Дальше в дело вступает ветер. Вместе с притоком воздуха он приводит в движение всю систему, заставляя ее закрутиться в спираль. Поднявшиеся облака выливают дождь и отдают тепло обратно вниз, и это еще сильнее подпитывает шторм. Получается цикл, который поддерживает сам себя. Чем дольше ураган стоит над теплой водой, тем сильнее он становится.

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Что такое сила Кориолиса простыми словами

Главный герой этой истории — сила Кориолиса. Это эффект, который возникает из-за вращения Земли. Движущийся воздух на планете отклоняется от прямого пути. В Северном полушарии потоки отклоняются вправо, а в Южном — влево.

Представьте, что вы пытаетесь провести прямую линию мелом по вращающейся карусели: рука движется прямо, но след на поверхности получается изогнутым. Похожим образом воздушные потоки на Земле не идут строго по прямой, а постепенно заворачивают в сторону.

Именно эта сила задает направление вращения шторма. В Северном полушарии ураганы закручиваются против часовой стрелки, потому что вращение Земли тянет воздух именно в эту сторону. В Южном полушарии все наоборот, штормы вращаются по часовой стрелке. Полушария словно зеркальные отражения друг друга.

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Почему ураганы почти не образуются у экватора

Хотя ураганы обожают теплую тропическую воду, они почти никогда не формируются ближе 300 километров от экватора. Причина в том, что прямо на экваторе сила Кориолиса практически отсутствует. Без нее участки грозовой погоды просто не могут раскрутиться в полноценный ураган, для этого попросту нет того изгибающего воздействия, которое запускает вращение.

Исключения настолько редки, что их можно пересчитать по пальцам. В 2001 году тайфун Вамэй закрутился всего в 150 километрах к северу от экватора, и это был настолько необычный случай, что подобное происходит реже одного раза в столетие. Так что у самого экватора стихия фактически бессильна родиться.

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Что происходит с ураганом у экватора

Но давайте допустим, очень мощный ураган все же подошел к экватору вплотную. Пересечь его он все равно не смог бы. Чтобы перейти в другое полушарие, шторму пришлось бы остановить вращение, развернуться и закрутиться в обратную сторону, а сделать это на ходу его структура просто не способна.

Получается, экватор для ураганов это невидимая стена. Без вращения, которое дает сила Кориолиса, шторм не выживет при попытке пересечь эту узкую полосу в середине планеты. Поэтому, как бы ураганы ни буйствовали в тропиках, тонкая зона вокруг экватора остается местом, где они не могут ни по-настоящему зародиться, ни перейти на другую сторону.

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Получается, что огромные природные явления подчиняются простой физике вращения Земли. Сила Кориолиса как закручивает ураганы, так и определяет, где они могут существовать, а где им путь закрыт. А значит, понимая ее, мы лучше прогнозируем, куда двинется следующий шторм.