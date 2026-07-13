Где находится самое далекое от цивилизации место и что там происходит

Когда мы задумываемся о самом уединенном уголке планеты, ответ зависит от того, ищем ли мы пустой океан или людей. Строго географически самым изолированным местом планеты является точка Немо, где нет ничего, кроме воды. А вот самое удаленное человеческое поселение спряталось на острове Тристан-да-Кунья. Давайте разберемся, где находятся эти экстремальные локации и каково это, оказаться в тысячах километров от привычной цивилизации.

Где находится точка Немо

Чтобы найти абсолютную пустоту, придется отправиться в южную часть Тихого океана. Именно там, между Южной Америкой, Новой Зеландией и Антарктидой, находится знаменитая точка Немо. Это участок воды, координаты которого картограф Хрвойе Лукатела вычислил в 1992 году с помощью компьютерной модели. Свое название это место получило в честь капитана Немо из романов Жюля Верна, ведь в переводе с латыни это слово означает «никто».

Главная особенность этой зоны в том, что от нее до ближайшей земли придется плыть почти 2700 километров. Причем все ближайшие участки суши расположены практически на одинаковом расстоянии:

необитаемый коралловый атолл Дюси ;

; скалистый островок Моту-Нуи неподалеку от острова Пасхи;

неподалеку от острова Пасхи; остров Маэр у холодного побережья Антарктиды.

Интересный парадокс заключается в том, что ближайшими к точке Немо людьми часто оказываются космонавты. Когда Международная космическая станция пролетает над этим районом, она находится на высоте около 400 километров, тогда как до ближайшего необитаемого берега на Земле — почти 2700 километров.

Почему в точке Немо топят космические корабли

Точка Немо это еще и биологическая пустыня. Этот район зажат внутри гигантского Южно-Тихоокеанского круговорота течений. Такая огромная система течений плохо пропускает внутрь себя богатую питательными веществами воду. Из-за колоссального расстояния от материков сюда не долетает даже минеральная пыль, которую обычно приносит ветер.

Жизнь здесь, конечно, есть, но она представлена в основном микроорганизмами: бактериями и археями, которые научились выживать в экстремально бедной среде. Ученые фиксируют здесь одну из самых низких концентраций питательных веществ в мире. Крупная рыба, птицы и киты могут проплывать мимо, но надолго не задерживаются, потому что им здесь просто нечем питаться.

Именно эта абсолютная пустота и отсутствие судоходных маршрутов привлекли внимание мировых агентств. Окружающая акватория используется как безопасное кладбище космических аппаратов. Когда крупные орбитальные станции или грузовые корабли завершают свою работу, их направляют в атмосферу так, чтобы несгоревшие обломки падали в этот безжизненный район океана, не угрожая городам и случайным кораблям. Именно здесь нашла свое последнее пристанище станция «Мир». Там же в 2030-х годах будет затоплена МКС.

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Самый далекий обитаемый остров

Если пустой океан вас не привлекает, и вы ищете самое уединенное место в мире с реальными жителями, то ответом будет Тристан-да-Кунья. Этот вулканический остров расположен в южной части Атлантического океана, между Африкой и Южной Америкой.

Здесь нет аэропорта, а значит, прилететь сюда на выходные не получится. Единственный способ попасть на остров это долгое морское путешествие из южноафриканского Кейптауна. Расстояние составляет более 2800 километров, а путь по неспокойным волнам занимает около шести дней.

Регулярных пассажирских рейсов не существует, поэтому людям приходится пользоваться рыболовными и снабженческими судами. Места на них бронируются за много месяцев вперед, а приоритет при посадке строго распределен:

Пациенты, нуждающиеся в медицинской эвакуации или лечении на материке; Местные жители, возвращающиеся домой; Государственные служащие и приглашенные специалисты; Туристы, которым требуется заранее получить разрешение властей.

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Как живут люди вдали от цивилизации

Сегодня на острове проживает чуть больше 220 человек. Все они живут в единственном населенном пункте с романтичным названием Эдинбург Семи Морей, который сами островитяне в быту называют просто поселком. Современные жители это потомки небольшой группы переселенцев из Европы, Америки и Африки, прибывших сюда еще в 19 веке.

Несмотря на далекое расположение, это полноценное, хотя и миниатюрное общество. Здесь работает школа, где учатся дети до шестнадцати лет, есть свой медицинский центр с приглашенными врачами, полицейский участок, почта и пара церквей. Основой островной экономики остаются рыболовство, особенно добыча деликатесного скального лобстера, и натуральное сельское хозяйство. Почти каждая семья выращивает картофель на специальных участках, держит коров и овец.

Однако главная проблема местных жителей кроется в жесткой зависимости от капризов природы и поставок по морю. Если на острове ломается сложная техника, нужную деталь приходится заказывать и ждать месяцами. Штормы часто не позволяют кораблям подойти к берегу для разгрузки, задерживая доставку муки, чая и медикаментов. Но, несмотря на бытовые трудности, островитяне считают свой дом одним из самых безопасных и спокойных мест на планете, где все друг друга знают и во всем помогают соседям.

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Ну что, вы убедились, что география нашей планеты удивительна? Для кого-то вершиной изоляции навсегда останется безмолвная точка Немо, где на тысячи километров вокруг нет ни единой живой души, кроме редких микроорганизмов. А для жителей острова Тристан-да-Кунья удаленность от цивилизации это просто образ жизни, доказывающий, что человек способен построить уютное общество даже на самом краю света.