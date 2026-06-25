Пять запретных островов на Земле: почему туда никого не пускают

Мечты об острове — это обычно белый песок, тёплое море и пальмы. Но на Земле есть запретные места, куда вас не пустят ни за какие деньги, и дело вовсе не в закрытых клубных курортах. Некоторые острова строго запрещены для посещения не только туристами, но и гражданами собственных стран. Где-то это секретные объекты, где-то — заповедники, а где-то людей просто перебьют стрелами. Разберёмся, что это за места и почему доступ туда закрыт.

Остров Буве в Атлантике — самое удалённое место на Земле

Когда слышишь слово «остров», ледники и снежные вершины представляешь в последнюю очередь. Но остров Буве в южной Атлантике — именно такой. Он лежит примерно в 1600 километрах от ближайшей суши и считается самым удалённым клочком земли на планете. Для сравнения, ещё дальше от суши находится точка Немо, но это уже участок океана, а не остров.

Этот сформированный щитовым вулканом остров покрыт ледниками и лишён всех привычных удобств: здесь нет электричества, аэропорта и гавани — только ледяная вода, в которой почти невозможно причалить лодку. Зато на Буве регулярно живут тюлени, пингвины и морские птицы. Именно поэтому Норвегия жёстко ограничивает доступ — чтобы сохранить хрупкую экосистему и популяцию диких животных. Остров объявлен природным заповедником.

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Северный Сентинельский остров и племя, отрезанное на 60 000 лет

Вы могли не знать про Андаманские и Никобарские острова в Индии, но наверняка слышали историю американца, который попытался познакомить изолированное племя с банкой колы. Сцена этого происшествия — Северный Сентинельский остров, и от популярных туристических точек вроде Порт-Блэра его отделяет всего 30–50 километров.

Настоящая изоляция здесь не в расстоянии. Сентинельцы отрезаны от остального человечества до 60 000 лет — настолько долго, что их культура и даже генетика заметно отличаются от современных людей. Поэтому остров закрыт: это вопрос выживания. Индийское правительство запретило туда высаживаться, чтобы защитить и племя, и чужаков.

Причин запрета две, и обе серьёзные. Во-первых, сентинельцы яростно защищают свой остров луками и стрелами и встречают любого чужака враждебно. Во-вторых, у них нет иммунитета к нашим повседневным вирусам — обычное рукопожатие или глоток из общей бутылки могут случайно погубить всё племя. Похожие истории с закрытыми территориями встречаются и в других уголках планеты — например, остров Моргана и его обитатели.

Ниихау — «запретный остров» Гавайев в частной собственности

У Гавайев есть остров, на берегу которого вы не встретите ни одного туриста, — Ниихау, прозванный «Запретным островом». Он лежит так близко к Кауаи, что его силуэт видно с лодочных туров вдоль побережья На-Пали. И всё равно попасть туда нельзя.

Доступ открыт только жителям, приглашённым гостям и владельцам — семье Робинсон. Когда Робинсоны купили Ниихау в 1860-х годах, они дали обещание сохранить остров в уединении и поставить традиционный гавайский уклад выше внешнего влияния. Здесь причина запрета не культурное табу, а данное слово: никаких курортов, никаких посторонних, никаких экскурсий — только нетронутая природа.

Змеиный остров в Бразилии — один из самых опасных в мире

Слово «удалённый» не всегда означает «опасный», а вот «змеиный» — почти всегда. Бразильский остров Илья-да-Кеймада-Гранди, что переводится как Змеиный остров, — единственное место в этом списке, закрытости которого вы будете только рады.

Остров находится примерно в 145 километрах от побережья Сан-Паулу и хранит одну из самых высоких концентраций ядовитых змей на планете, включая печально известную золотистую копьеголовую змею — островного ботропса. Здесь правят змеи, а не люди: бразильские власти держат остров на замке и пускают туда лишь немногих исследователей — по специальному разрешению и обязательно в сопровождении врача.

Норт-Бротер в Нью-Йорке — заброшенный карантинный остров

Манхэттен — не единственный остров Нью-Йорка. Прямо в проливе Ист-Ривер лежит жутковатый заброшенный клочок земли, который с 1880-х до середины XX века служил больницей для пациентов с заразными болезнями, — остров Норт-Бротер. Сегодня здесь нет ни одной живой души, только разрушающиеся постройки, которые постепенно поглощает лес. Другой известный остров-призрак Хасима находится в Японии, но его жители ушли не из-за эпидемий.

Формально остров относится к району Бронкс, но в туристические маршруты он не входит. Город закрыл к нему доступ на десятилетия, и не зря: остров служит убежищем для гнездящихся птиц и одновременно буфером безопасности для людей. Полуразрушенные здания на берегу слишком опасны, чтобы пускать туда публику.

Эти пять островов запрещены по очень разным причинам: хрупкая природа, изолированное племя, частное обещание, смертельные змеи и опасные руины. Но во всех случаях запрет защищает либо людей, либо уникальную экосистему, либо и то и другое сразу. Бывает так, что самое уважительное, что человек может сделать с местом, — это оставить его в покое. А история сентинельцев напоминает, что неприкосновенность бывает буквально вопросом жизни и смерти.