Гангкхар-Пуэнсум: почему на эту гору так никто и не поднялся

Гангкхар-Пуэнсум высотой около 7570 метров считается самой высокой горой, на вершине которой не бывал ни один человек. Скорее всего, так будет и дальше: в Бутане, где находится вершина, восхождения на неё запрещены с 1994 года. Но и до этого на гору так и не смогли взойти по разным причинам.

Эверест покорили тысячи людей, а эту гору никто

Человек добрался почти до каждой точки планеты. Люди жили и строились даже в суровых краях: в Сибири, например, нашли возможно, самую древнюю крепость в мире. Поэтому кажется, что на любую заметную гору кто-нибудь уже поднялся. Но на Гангкхар-Пуэнсуме, насколько известно, вершину вблизи не видел никто.

Для сравнения, высочайшая гора мира Эверест поднимается на 8848,86 метра над уровнем моря. Там много погибших альпинистов, и всё же, по подсчётам, на его вершине побывали 7563 человека. Покорён и гавайский спящий вулкан Мауна-Кеа. Над морем он возвышается всего на 4207 метров, но его подножие уходит глубоко под воду Тихого океана. Если мерить от основания до вершины, получается 10 210 метров. Выходит, что Эверест самый высокий, если считать от уровня моря, а Мауна-Кеа самый большой от подножия. Гангкхар-Пуэнсум заметно ниже обоих, и дело тут не в высоте.

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Экспедиции 1983–1994 годов развернулись ниже 7000 метров

Попытки подняться были. С 1983 по 1994 год на гору ходили японские, австралийские и британские альпинисты. Все повернули назад, не дойдя до 7000 метров, а британцев после сильного ветра пришлось эвакуировать вертолётом.

Это важная деталь: гору не просто не успели покорить. Несколько опытных команд отступили задолго до вершины, и потом новые попытки запретили.

Бутан закрыл горы выше 6000 метров из-за спасателей и духов

Гора стоит на границе Китая и Бутана, и большая её часть вместе с вершиной относится к Бутану. В 1994 году власти страны запретили восхождения на Гангкхар-Пуэнсум и другие местные горы выше 6000 метров. А в 2003 году запрет распространили на альпинизм по всей стране.

Причин несколько. Первая чисто практическая: в этих местах почти нет спасательных служб, и попавшему в беду альпинисту просто никто не поможет. Если кто-то полезет наверх, рано или поздно это закончится гибелью.

Вторая причина связана с верой. Название горы переводится как «Белая вершина трёх духовных братьев». Местные жители исповедуют тибетский буддизм и верят, что на вершинах живут юл-ха, духи-хранители. Считается, что если тревожить их, а тем более ходить по их дому, беда придёт на весь край.

Есть и легенды, хотя на запрет они не повлияли. С горой связывают слухи о мигои, местном варианте йети, и о громовых драконах друк. Такой дракон изображён на флаге Бутана.

Японскую экспедицию 1998 года остановила политика

В 1998 году японские альпинисты попробовали обойти запрет и подойти к вершине с тибетской стороны. Китай тогда заявлял, что вершина на самом деле на его территории. Но после протестов Бутана экспедицию отменили, и подробности до сих пор толком неизвестны.

Альпинист Тамоцу Накамура, по имеющимся сведениям, не стал раскрывать подробности того, что происходило за кулисами. Он лишь уточнил, что разрешение отозвали из-за политических разногласий с правительством Бутана.

Вместо главной цели японцы поднялись на соседнюю Лянкан-Кангри, которую ещё называют Северным Гангкхар-Пуэнсумом. Оттуда видно главную вершину. Участник экспедиции Цугуясу Итами описал увиденное как длинный гребень, острый как нож, который тянется к вершине. По его словам, путь выглядел очень серьёзным, особенно под самой вершиной.

Вершину пока можно увидеть только с соседней горы

Для Гангкхар-Пуэнсума совпало всё сразу: погода, от которой отступали экспедиции, опасный рельеф, отсутствие спасателей, почитание горы и спорная граница. Если что-то и изменится, то сначала в регионе должна появиться спасательная служба, а Бутан должен снять запрет. Ни того ни другого пока не предвидится.

Всё сказанное верно только в пределах того, что известно: нет никаких сведений, что кто-то тайно поднимался на вершину. Пока же лучший способ её увидеть — тот, что нашли японцы в 1998 году: издалека, с вершины соседней горы.