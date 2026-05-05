6 запретных гор мира, куда нельзя подняться даже за деньги

Если вы когда-нибудь смотрели на гору и думали — а что там, наверху? — у этих шести вершин ответа вы не получите. Туда просто нельзя. Казалось, на Земле не осталось мест, куда бы не добрался человек с рюкзаком и карабином. Но нет. Причём подъём запрещён не природой, а людьми — законами, армией или культурными традициями. И это лишь часть куда более большого списка мест, закрытых к посещению. Некоторые из этих вершин никогда не покорялись, а некоторые когда-то были открыты, но теперь закрыты навсегда.

Самая высокая непокорённая гора Гангкхар-Пуенсум, Бутан

Гангкхар-Пуенсум поднимается на 7 570 метров — и это самая высокая гора на планете, на которую никто никогда не поднимался. Для альпиниста быть первым на вершине — мечта всей жизни, но в случае с Гангкхар-Пуенсум она, скорее всего, так и останется мечтой. Кстати, вопрос о том, какая гора самая высокая, не так очевиден.

В 1994 году правительство Бутана запретило восхождение на все горы выше 6 000 метров. Причина — уважение к духовным традициям страны: бутанцы верят, что на вершинах гор живут боги, и эти места считаются священными. В 1998 году японская команда попыталась подняться на Гангкхар-Пуенсум с тибетской стороны, но разрешение было отозвано ещё до начала восхождения — после возражений бутанского правительства.

До сих пор ни один человек не стоял на вершине этой горы. И пока закон действует, этого, вероятно, не произойдёт.

Хребет Грум над Зоной 51: почему туда нельзя попасть

В штате Невада сотни горных хребтов и каньонов, открытых для туристов, но хребет Грум — исключение. Шесть его вершин (самая высокая — гора Болд-Маунтин, 2 847 метров) возвышаются прямо над территорией испытательного полигона ВВС США, который работает с 1955 года. Здесь испытывали экспериментальное оружие, включая ядерные бомбы, а ещё именно тут расположена знаменитая Зона 51 — секретный военный объект, существование которого правительство США официально признало только в 2013 году.

Территория усиленно охраняется, и любая попытка подняться на хребет Грум пресекается. Ближайшая гора, с которой можно хотя бы попытаться разглядеть Зону 51, — пик Тикабу. Но даже оттуда до объекта около 42 километров, и без бинокля увидеть ничего не получится.

Гора Шипрок в Нью-Мексико: почему навахо запретили восхождения

Шипрок — это вулканическая останцовая скала высотой 482 метра, которая резко вздымается посреди пустыни Нью-Мексико. Её зубчатые гребни когда-то привлекали скалолазов, ищущих серьёзный вызов. Но для народа навахо эта гора — священное место. На языке навахо она называется Цé Бит’а’и, что переводится как «крылатая скала», и восхождение на неё считается проявлением культурного неуважения.

После серьёзного несчастного случая в 1970 году, когда трое альпинистов получили тяжёлые травмы, восхождения на Шипрок и все монолиты на территории нации навахо были запрещены. Но запрет соблюдали не все — в начале 1970-х один человек погиб при нелегальном восхождении. Как объясняет навахский альпинист Лен Несефер, гибель людей в священных местах «загрязняет» пространство в мировоззрении навахо.

Нелегальные восхождения оставались проблемой настолько серьёзной, что в 2006 году Департамент парков и отдыха нации навахо выпустил специальное заявление: «Религиозный ущерб, который нелегальные восхождения наносят народу навахо, куда серьёзнее любой физической опасности для самих альпинистов».

Пуч-Майор на Майорке: гора с закрытой военной базой

Самая высокая точка испанского острова Майорка — гора Пуч-Майор (1 445 метров). Казалось бы, популярный туристический остров, но на вершину этой горы десятилетиями никого не пускают. В 1957 году ВВС США разместили на пике военную базу с радарной станцией под характерным золотистым куполом.

Американские военные покинули базу в 1993 году, но вершину тут же взяла под контроль испанская армия — и доступ остался закрытым. Вообще, самые охраняемые места часто выглядят куда обычнее, чем ожидаешь.

Впрочем, один легальный способ побывать на вершине всё-таки существовал: велогонка Kill the Hill. В 2024 и 2025 годах несколько сотен велосипедистов получили разрешение доехать до самого пика. Но в 2026 году мероприятие отменено, и его будущее под вопросом. Так что вершина Пуч-Майор снова полностью закрыта для посещения.

Гора Ямантау в России: закрытая зона и военные тайны

Гора Ямантау (Большой Ямантау) — одна из самых загадочных вершин России. Она расположена в Башкортостане и формально не является ни самой высокой в стране, ни самой труднодоступной. Хотя справедливо заметить, что это наивысшая точка Южного Урала. Но подняться на неё невозможно: территория вокруг горы относится к закрытому административному образованию Межгорье и находится под контролем военных.

С конца XX века Ямантау обросла слухами. По одной версии, внутри горы расположен огромный подземный комплекс — то ли резервный командный центр, то ли убежище на случай глобальной катастрофы. И вроде как прямо внутрь горы даже идёт железная дорога, но с разрешённых ближайших вершин этого не видно. В 1990-х годах американская разведка даже фиксировала активное строительство в этом районе, что только усилило интерес к объекту.

Официальной информации о том, что именно находится внутри горы, нет до сих пор. Любые попытки приблизиться к Ямантау пресекаются, а сама территория остаётся закрытой. Хотя есть смельчаки-туристы, которые туда пробираются, но об этом никому…

Улуру в Австралии: почему запретили подниматься

Улуру (ранее известная как Айерс-Рок) — массивный монолит из песчаника высотой 348 метров посреди австралийского аутбэка. Его часто называют претендентом на звание самого большого камня в мире. Для коренного народа анангу эта гора священна на протяжении тысячелетий. Но в 1930-х годах Австралийская национальная туристическая ассоциация начала активно рекламировать восхождение на ярко-красную скалу — и это сработало.

Толпы туристов хлынули к Улуру, карабкаясь по крутым стенам без оглядки на духовное значение горы. Последствия были не только культурными. Тропа на вершину начала разрушаться от эрозии, туристы оставляли мусор и отходы жизнедеятельности. За все годы на горе погибли 37 человек, и ещё десятки были спасены после того, как застряли на склонах.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Народ анангу установил таблички с просьбой не подниматься на гору, и число желающих постепенно снижалось: если в 1990 году около 70% посетителей пытались совершить восхождение, то к 2010-му эта цифра упала до 30%. Наконец, в 2019 году маршрут был официально закрыт, а все направляющие цепи — демонтированы.

Все эти шесть гор закрыты не потому, что на них невозможно забраться, а потому, что есть причины важнее спортивного азарта: где-то это уважение к вере и культуре коренных народов, где-то — государственная безопасность. Наверное, не всё на этой планете обязано быть доступным для покорения.