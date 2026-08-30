Ежемалина: есть такая ягода, и появилась она совершенно случайно

На прилавке лежит что-то похожее на крупную ежевику, но продавец уверяет, что это малина. И тут все правы. Хотя с точки зрения ботаники всё ещё интереснее: малина на самом деле не ягода. Ежемалина — это гибрид малины и ежевики, который выглядит как одна ягода, а пахнет и напоминает по вкусу другую. В дикой природе она не растёт: её вывели люди, а первый сорт появился благодаря чистой случайности.

Как случайное переопыление в саду судьи подарило миру новую ягоду

Первую ежемалину получили не в лаборатории, а на дачном участке. В 1881 году американский судья и садовод-любитель Джеймс Логан случайно скрестил ежевику с малиной — они переопылились сами. По одной из версий, он пытался вывести новый сорт ежевики, но посадил кусты рядом со старой красной малиной, и растения зацвели одновременно. Так появился первый гибрид, названный в честь автора — логанберри. Кстати, похожим образом когда-то появился и гибрид апельсина и помело — грейпфрут.

Селекционеры подхватили идею, и теперь сортов много: бойзенберри, тайберри, янгберри и другие. Выращивают ежемалину в США, Европе и в России. Саженцы продаются в питомниках по всей стране, но в средней полосе кусты обычно требуют укрытия на зиму.

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Где ежемалину выращивают в России и какие сорта переживают морозы

В России ежемалина пока — ягода для любителей, в промышленных масштабах её выращивают мало. Самый заметный пример коммерческого выращивания — Ставропольский край: местные фермеры несколько лет продают и ягоды, и саженцы. Так что на юге страны её реально встретить на прилавке.

В Подмосковье и центральной полосе чаще берут сорта, которые нормально зимуют, но всё же требуют укрытия — например, тайберри и бойзенберри. Проблема знакома и другим теплолюбивым растениям: именно из-за зимних морозов пальмы не растут в России почти повсеместно. А для областей похолоднее, вроде Вологодской, Тверской и Владимирской, выбирают более выносливые варианты.

Данные по морозостойкости логанберри у разных питомников заметно расходятся: одни источники предупреждают, что растение может погибнуть уже при температуре ниже −15 °C, тогда как продавцы саженцев называют куда более оптимистичные цифры. Проще говоря, без надёжного укрытия рассчитывать на суровую зиму не стоит.

Что даёт ежемалина организму: витамин C, калий и железо

По составу ежемалина взяла лучшее от обоих родителей и при этом осталась лёгкой: около 34 ккал на 100 граммов свежих ягод. Углеводов немного (примерно 4,4 г), и это в основном природные сахара — глюкоза и фруктоза.

Самое интересное — витамины и минералы. Витамина C в ней может быть до 32,6 мг на 100 граммов — это сопоставимо с лимоном. Есть витамины группы B, витамин E и PP. Из минералов особенно много калия (до 325 мг) — он важен для сердца и давления. Отдельно стоит отметить железо: его в ежемалине заметно больше, чем в обычной малине, что делает ягоду полезной для профилактики анемии.

А тёмный цвет ей дают антоцианы — природные антиоксиданты. Не случайно богатые ими ягоды входят в рейтинг самых полезных фруктов.

Из-за такого набора ягоду хвалят за поддержку иммунитета, работу сердца и сосудов, пищеварения (в ней много клетчатки). Но важно понимать: это не лекарство, а просто полезный продукт, и чудес от горсти ягод ждать не нужно.

Кому ежемалину стоит есть с осторожностью

Главный минус — аллергенность. Если у вас или у ребёнка есть склонность к аллергии на красные ягоды вроде клубники и малины, с ежемалиной нужно быть осторожным. Стоит ограничить её и в нескольких других случаях:

Проблемы с почками. В ягоде есть оксалаты (соли щавелевой кислоты), которые могут навредить при мочекаменной болезни.

В ягоде есть оксалаты (соли щавелевой кислоты), которые могут навредить при мочекаменной болезни. Обострение гастрита или язвы. Кислоты раздражают слизистую желудка.

Кислоты раздражают слизистую желудка. Диабет. В ягоде есть природные сахара, поэтому лучше сначала посоветоваться с врачом.

Есть и бытовой нюанс: спелые ягоды слабят, а недозрелые, наоборот, крепят. А детям ежемалину педиатры советуют вводить не раньше года, а лучше в 1,5–2 года, начиная буквально с одной ягоды и следя за реакцией.

Как сохранить ежемалину на зиму: заморозка и сушка

Проще всего заморозить. Главное правило — перед заморозкой ягоды не мыть, иначе они раскиснут. Достаточно перебрать, разложить в один слой на подносе, подморозить пару часов, а потом пересыпать в пакет. Тогда ягоды не слипнутся, и зимой можно доставать понемногу. К тому же заморозка хорошо сохраняет витамины.

Если хочется сушёных ягод, есть три способа:

В электросушилке. Начинают при +40–45 °C, к концу поднимают до +60 °C. Процесс небыстрый — может занять больше 20 часов, зато результат равномерный. В духовке. Начинают с +50 °C, дверцу держат приоткрытой, чтобы уходила влага. Займёт от 4 до 6 часов и дольше. На воздухе. Самый долгий вариант для жаркого лета: тонкий слой на сите под марлей от пыли и насекомых, 5–7 дней.

Правильно высушенная ежемалина сухая на ощупь, но эластичная: не крошится и не выделяет сок. После сушки её стоит дать остыть, ссыпать вместе на день-два, чтобы влага распределилась равномерно, и хранить в банке или мешочке в сухом тёмном месте.

Какие блюда с ежемалиной попробовать в первую очередь

Если ягоды свежие, самое простое — смузи: горсть ежемалины, банан, стакан йогурта и немного мёда. Если готовите его на завтрак, у фруктовых смузи есть нюанс. Или домашний лимонад: размять ягоды, добавить мяту, сок половинки лимона и залить холодной водой. И помните про одну особенность: сок у ежемалины тёмный и очень стойкий, пятна отмываются плохо — так что есть её лучше аккуратно.