Почему пальмы не растут в России, хотя летом им здесь хорошо?

Вам тоже представить высокую пальму в парке Москвы или где-нибудь в лесах Татарстана? А ведь в американских фильмах они выглядят так красиво, и ассоциируются с летом и вкусными коктейлями. И ученые продолжают открывать новые виды пальм. В России действительно не растут пальмы, за очень редкими исключениями. И дело не в том, что у нас плохая почва. Причина совсем в другом и, возможно, вы уже догадываетесь, о чем пойдет речь.

В каких странах растут пальмы

Пальмы относятся к семейству теплолюбивых растений, которое сформировалось вовсе не для борьбы с сугробами. По данным базы Kew Plants of the World Online, семейство пальмовых растений включает больше 180 родов и свыше 2500 видов, и распространены они почти во всех тропических и многих теплых умеренных регионах планеты.

Это значит, что у пальмы на глубинном уровне не способны выживать в холодных местах. Береза или дуб сбрасывают листья, замедляют все процессы и спокойно ждут весны. Пальма же по своей природе рассчитывает на то, что серьезных холодов просто не будет. Когда они приходят, у растения нет плана Б.

Именно поэтому для пальмы важна не средняя температура за год, а зимний минимум. Можно сказать, что пальма — растение из совсем другой климатической лиги, чем привычные нам высокие деревья России.

Почему пальма может расти летом, но погибнуть зимой

Летом пальме в России может быть вполне комфортно, потому что у нас тепло и светло. Проблема в том, что лето заканчивается. Специалисты University of Florida IFAS прямо отмечают, что пальмы могут годами выживать в более прохладном климате, но рано или поздно сталкиваются с температурами, которые их убивают.

Например, в России несколько лет могут быть теплые зимы, и у пальм будет мизерный шанс выжить. А потом непременно придет холодная зима, и весь накопленный «успех» обнулится. Для пальмы важен не июльский зной, а тот самый январский минимум, который в большинстве регионов России опускается до -30 градусов Цельсия. А в некоторых местах морозы в России бьют рекорды.

Для большинства пальм это смертельный рубеж. Даже если растение пережило один такой сезон, следующая суровая зима может его добить.

Почему пальмы не могут выжить на холоде

У пальм есть особенность, которая делает их особенно беззащитными перед холодом. У многих видов рост идет из единственной точки на верхушке, ее еще называют точкой роста. Если мороз повреждает именно ее, пальма уже не восстанавливается.

Это принципиально отличает её от привычных нам деревьев. Береза может потерять ветку, отрастить новую и сделать вид, что ничего не случилось. У пальмы такого запаса прочности нет. Если повредили центр роста, то все, растение обречено на гибель.

Почему в Сочи пальмы есть, а в Москве нет

Говорить, что в России пальмы вообще не растут, было бы неправдой. Их вполне можно увидеть в районе Сочи и на части Черноморского побережья Кавказа. Секрет заключается в климате. В этих регионах он влажный субтропический, зима мягкая, а море и горы сглаживают резкие перепады температуры.

Цифры это подтверждают. По данным Большой российской энциклопедии, в Сочи средняя температура января около +6 градусов, а сам климат описывается как субтропический влажный. Черноморское побережье Кавказа в целом тоже относят к зоне преимущественно влажного субтропического климата с теплой зимой и умеренно жарким летом.

А теперь сравните это с Москвой, Казанью или Новосибирском, где зимой стабильно случаются сильные морозы. Разница между +6 и −25 градусами для пальмы это огромная пропасть.

Можно ли вырастить пальму в России

Если речь идет про открытое пространство в средней полосе, то нет, посадить пальму в России не получится. Слишком холодная и слишком длинная зима не оставляет большинству видов шансов. Даже самые морозостойкие пальмы рассчитаны максимум на мягкие зимы, а не на устойчивые −20 градусов и ниже.

Если коротко собрать все причины, почему пальмы не растут в России, получается такой список:

морозы повреждают ткани пальмы и ее уязвимую точку роста;

длинная зима не дает растению нормально расти и восстанавливаться;

в большей части страны резкий климат: летом слишком жарко, а зимой слишком холодно;

пальмы по своей природе — растения теплых регионов, а не северных широт;

исключение составляет Черноморское побережье, особенно Сочи, где климат мягче из-за моря и гор.

Теоретически некоторые особенно усердные садовод могут вырастить холодостойкие виды в кадках, занося их на зиму в помещение, либо тщательно укрывают на улице. Но это уже хитрости, которые доступны не каждому.

Почему пальмы не приживаются в России

Можно сделать вывод, что пальмы в России не растут массово, потому что почти вся страна слишком холодная для них зимой. Летом пальме может быть вполне комфортно, но российская зима быстро напоминает, что это не Средиземноморье. Один сильный мороз, и весь тропический дизайн идет в компост.

Если хотите увидеть пальмы на улице в России, дорога одна — на Черноморское побережье.