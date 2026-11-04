Эта ящерица стреляет кровью из глаз и теряет почти 7% массы тела

Науке известно о существовании более 7000 видов ящериц. Многие из них обладают удивительными, и даже пугающими способностями. Например, аризонские ядозубы кусают людей и причиняют немыслимую боль. А в пустынях Северной Америки обитают рогатые ящерицы, которые умеют стрелять кровью из глаз. И об этих созданиях можно рассказать много чего интересного.

Сначала рогатые ящерицы прячутся

Рогатые ящерицы (их ещё называют жабовидными) невелики: от 7,5 до 15 сантиметров в длину. Спина у них твёрдая, песочного цвета и вся в острых шипах. Живут они в сухих пустынях и прериях, от Мексики до юга Канады. Охотятся на них койоты, змеи, которые глотают добычу целиком, и даже птицы-бегуны, их ещё называют дорожными кукушками.

Дин Уильямс, профессор биологии Техасского христианского университета, изучает этих ящериц в центральном Техасе. По его словам, кровь из глаз — это запасной вариант спасения от хищников. В первую очередь ящерица полагается на маскировку: она почти не двигается и сливается с камнями вокруг.

Маскируются они отлично. Учёные цепляют ящерицам радиомаячки, которые показывают место с точностью до участка размером с письменный стол. И всё равно найти животное в зарослях иногда удаётся только после 15 минут поисков.

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Муравьиный яд делает кровь ящериц мерзкой на вкус

Если маскировка не сработала, в дело идёт кровь. Её противный вкус, судя по всему, связан с едой. Ящерицы питаются в основном крупными муравьями-жнецами. Эти муравьи защищаются ядом, который действует на нервную систему: у млекопитающих укус вызывает сильную и долгую жгучую боль.

На ящериц этот яд почти не действует, и они поедают муравьёв в больших количествах. В исследовании 2024 года учёные кормили ящериц муравьями-жнецами и заметили, что после этого в их крови резко вырастает содержание одного вещества. Исследователи предполагают, что оно, возможно, получается из муравьиного яда и делает кровь противной на вкус. Пока это гипотеза, а не доказанный факт.

Выстреливание кровью из глаз

Мерзкая кровь сама по себе мало чем поможет, если хищник распробует её, уже откусив ящерице голову. Поэтому важно, что ящерица умеет выпускать кровь заранее и на расстоянии.

Уильямс объясняет это так. Ящерица поднимает давление в кровеносных сосудах вокруг пазух в голове. В какой-то момент сосуды лопаются, и кровь вылетает тонкими струйками. Койоты, собаки и другие млекопитающие реагируют на неё с явным отвращением и часто отступают.

Похоже, самой ящерице такой выстрел почти не вредит, хотя крови она теряет немало. В одном эксперименте ящерица, на которую напустили собаку, после выстрела потеряла 6,8% массы тела. Если посмотреть снимки этих ящериц в момент защиты, видно, что это не капля, а полноценная струя.

Против птиц и змей у ящериц другие приёмы

Кровь действует не на всех. Дорожных кукушек и хищных птиц она не останавливает. Если птица хватает ящерицу клювом, та колет её острыми рогами на затылке.

Змеям вкус крови тоже не мешает, поэтому ящерицы научились вести себя по-разному в зависимости от того, кто на них охотится:

гремучие змеи нападают из засады и долго ждут в тени, поэтому от них ящерица просто убегает;

быстрые полозы легко догонят беглянку, поэтому от них ящерица не убегает, а прижимается плоским телом к земле и подставляет шипастую спину, которую трудно проглотить.

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В Техасе ящерицы исчезают вместе с кустарником

При всей своей изобретательности рогатые ящерицы в Техасе в беде. На востоке штата они уже исчезли. Уильямс связывает это с промышленным освоением земель: по его словам, ящерицы очень чувствительны к изменениям среды обитания.

В маленьких городах ящерицы вполне уживаются с людьми, если вокруг сохраняются заросли кустарника. Там, где кусты вырубили, ящерицы, по словам учёного, просто пропали.

Дело в том, что ящерицы холоднокровные: собственного «отопления» и «охлаждения» у них нет, и температуру тела они регулируют поведением, например уходят в тень. Под палящим техасским солнцем без тени от растений им не удаётся удерживать температуру тела в безопасных пределах.

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Огненные муравьи и выпуск почти тысячи детёнышей в год

Есть и вторая большая угроза, и это снова муравьи, только другие. Огненные муравьи попали в США из других краёв и теперь разоряют гнёзда ящериц: поедают яйца, а иногда нападают на детёнышей и убивают их.

Чтобы поддержать численность, Уильямс вместе с зоопарками Техаса выпускает в природу почти тысячу молодых ящериц в год. Детёныши помещаются на ладони. Каждого везут в отдельном пластиковом контейнере и выпускают в пустынные заросли.

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Чтобы малыши выживали, аспирантка Уильямса Кира Гангбин разрабатывает яд, который должен действовать именно на огненных муравьёв. Насколько хорошо он сработает, пока неизвестно. А если вам встретится рогатая ящерица в техасской пустыне, лучше обойти её стороной, а то рискуете получить струю крови.