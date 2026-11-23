Один мужчина 1173 раза сдавал кровь, хотя до ужаса боялся игл. Другой заставил врачей мыть руки и добился результата, в который сегодня трудно поверить. А ещё двое оказались в ситуациях, когда планета была на грани апокалипсиса. И всё это реальные истории людей, чьи имена большинство из нас даже не слышало.

Джеймс Харрисон спас миллионы младенцев благодаря своей крови

Австралиец Джеймс Харрисон получил прозвище «человек с золотой рукой». И вовсе не потому, что был мастером на все руки. В его крови обнаружили редкие антитела, которые помогали защищать ещё не родившихся детей.

Дело в резус-факторе крови. Если у женщины он отрицательный, а у ребёнка положительный, иммунная система матери иногда начинает разрушать эритроциты малыша. Это может привести к тяжёлой болезни и даже гибели плода.

Из плазмы Харрисона производили препарат анти-D, который помогает предотвратить такую реакцию. За 60 с лишним лет мужчина совершил 1173 донации и, по оценке Австралийского Красного Креста, помог защитить до 2,4 миллиона младенцев.

А теперь самое удивительное: Харрисон всю жизнь боялся игл! Но продолжал регулярно сдавать плазму, просто отворачиваясь во время процедуры. Он умер в феврале 2025 года в возрасте 88 лет, сообщает австралийская служба крови Lifeblood.

Игнац Земмельвейс заставил врачей мыть руки и снизил смертность в 14 раз

В середине XIX века роды в больнице иногда были опаснее, чем дома. В одном из венских родильных отделений смертность в отдельные месяцы приближалась к 20%. И венгерский врач Игнац Земмельвейс заметил странную закономерность.

Врачи нередко приходили принимать роды прямо после вскрытия умерших, даже не обработав руки. Земмельвейс предположил, что они сами переносят смертельно опасную инфекцию.

В 1847 году он обязал коллег обрабатывать руки раствором хлорной извести. Результат оказался невероятным: смертность рожениц снизилась примерно с 18% до 1–2%. В отдельные периоды разница составляла около 14 раз, подтверждают исторические данные.

Казалось бы, такого человека должны были носить на руках. Но многие коллеги не приняли его объяснение. Сам врач по их вине лишился работы в венской больнице, а позже оказался в психиатрической лечебнице, где умер в 1865 году, всего в 47 лет. Вот так несправедливо.

Сегодня мы знаем, что остаётся на наших руках даже после обычной прогулки. А тогда простая обработка рук казалась некоторым врачам ненужной затеей.

Норман Борлоуг вывел пшеницу, которая помогла избежать массового голода

В середине XX века население Земли быстро росло, а еды во многих странах не хватало. Особенно тревожной была ситуация в Индии и Пакистане, где миллионы людей зависели от урожая зерновых.

Американский агроном Норман Борлоуг занялся выведением новых сортов пшеницы. Они были низкорослыми, лучше сопротивлялись болезням и давали гораздо больше зерна при правильном выращивании.

Вместе с новыми методами земледелия это позволило резко увеличить производство продовольствия и предотвратить масштабный голод. Сначала перемены произошли в Мексике, затем в Индии, Пакистане и других странах.

Борлоугу приписывают спасение до миллиарда человек от голода. Эта цифра приблизительная, но её приводит даже организация World Food Prize в своей биографии агронома. В 1970 году он получил Нобелевскую премию мира.

При этом проблема никуда не исчезла: несмотря на огромный рост урожайности, угроза голода остаётся реальной для многих стран.

Станислав Петров не поверил сообщению о пяти ядерных ракетах

26 сентября 1983 года советский подполковник Станислав Петров дежурил на командном пункте системы предупреждения о ракетном нападении. Внезапно техника сообщила о запуске американской ядерной ракеты. Затем появились сообщения ещё о четырёх.

По инструкции Петров должен был оценить угрозу и передать информацию руководству. Но его смутило одно обстоятельство: зачем США начинать ядерную войну всего с пяти ракет? К тому же подтверждения атаки из других источников не было.

Петров сообщил, что считает тревогу ложной. И оказался прав! Позже выяснилось, что спутниковая система ошибочно приняла солнечный свет, отражённый от облаков, за признаки ракетного пуска.

Он не управлял ядерным оружием и не отменял ответный удар нажатием кнопки. Но его решение помогло избежать опасной эскалации в момент, когда отношения СССР и США были крайне напряжёнными. Только представьте цену этой ошибки.

Вместо награды Петров получил выговор за нарушения в ведении служебного журнала. Об этой истории напоминают даже зарубежные источники.

Василий Архипов не дал выпустить ядерную торпеду во время Карибского кризиса

27 октября 1962 года, в разгар Карибского кризиса, американские военные корабли обнаружили советскую подлодку Б-59 возле Кубы. Они начали сбрасывать небольшие глубинные заряды, чтобы заставить её всплыть.

Но на подлодке не знали, что взрывы служат сигналом. Связь с командованием была нарушена, обстановка накалялась. А главное, на борту находилась торпеда с ядерной боеголовкой.

Командир подлодки Валентин Савицкий воспринял действия американцев как возможное нападение и был близок к применению ядерного оружия. Но находившийся на борту Василий Архипов помог убедить его отказаться от этой идеи.

Популярная версия рассказывает, что из трёх офицеров двое поддержали запуск, а Архипов один сказал «нет». Однако документы американского Национального архива безопасности показывают более сложную картину: Архипов сумел успокоить командира и предотвратить опасное решение.

В результате торпеду так и не выпустили. О подробностях инцидента широко заговорили лишь спустя десятилетия. Архипов умер в 1998 году, не дожив до международного признания своей роли в предотвращении возможной ядерной катастрофы.