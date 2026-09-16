Что взрослые люди делают дома, когда никто не видит

Рамис Ганиев

Оставшись дома одни, многие взрослые люди начинают вести себя не так, как на людях. Кто-то может начать изображать себя рокером со шваброй в руке, а кому-то нравится разговаривать с собой или придумывать гениальные идеи под теплым душем. По данным опросов, так поступает большинство. Что именно они делают и почему это совершенно нормально?

Дурачиться наедине с собой это одна из форм отдыха

Дурачиться наедине с собой это одна из форм отдыха

Эффект аудитории заставляет нас играть роли

В социальной психологии существует понятие самопрезентации. Находясь в обществе, мы бессознательно контролируем свою позу, тембр голоса и выражение лица, подстраиваясь под ожидания окружающих. Как только за нами перестают наблюдать, включается так называемый эффект аудитории, точнее — последствия его исчезновения.

Человек расслабляется и перестает тратить энергию на поддержание серьезного образа. Именно поэтому руководитель отдела на работе может быть образцом строгости, а вечером дома танцевать в трусах перед зеркалом. В этом нет никакого противоречия: просто мозг отдыхает от необходимости соответствовать социальным нормам.

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Беседы вслух с самим собой и домашними животными

Разговор с пустым пространством — одна из самых частых тайных привычек. По данным Газеты.ру, около 84% из 5,5 тысячи респондентов признались, что беседуют вслух с собой, растениями или техникой. Психологи считают это отличным способом организовать мысли, снизить тревогу и отрепетировать предстоящий диалог с начальством или обидчиком.

Если в квартире есть питомец, он автоматически становится главным слушателем. Собакам и кошкам рассказывают о проблемах на работе и обсуждают с ними планы на вечер, хотя факты из исследований показывают, что питомцев это мало волнует. Животное выступает в роли идеального социального партнера, который находится рядом, но при этом не оценивает и не перебивает.

Домашние питомцы становятся нашими питомцами, хотят они этого или нет

Домашние питомцы становятся нашими питомцами, хотят они этого или нет

Домашние концерты с расческой вместо микрофона

Пение в пустой квартире — это не просто популярный стереотип из кино, а реальная статистика. Около половины пользователей музыкальных сервисов предпочитают исполнять любимые хиты именно у себя дома. При этом каждый десятый берет вместо микрофона пульт от телевизора, зубную щетку или даже швабру.

Для 17% опрошенных принципиально важно, чтобы их никто не слышал из-за банального стеснения. Когда страх публичного выступления исчезает, взрослые позволяют себе кривляться, строить рожи и копировать походки знаменитых артистов, эффективно сбрасывая накопившееся за день напряжение. Об этом тоже рассказали авторы Газеты.ру.

Прокрастинация и бесконечный просмотр сериалов

Классический вечерний сценарий часто начинается с обещания убраться через пять минут, но заканчивается длительным листанием ленты социальных сетей. Около 30% россиян склонны откладывать дела на потом. Это перетекает в думскроллинг — регулярное чтение негативных новостей, от которого тяжело оторваться даже при сильной усталости.

Похожая ситуация складывается с сериалами, которые 60% зрителей включают в полном одиночестве. В пустой квартире пропадают естественные ограничители: никто не просит выключить свет и не напоминает о раннем подъеме. В результате зритель легко проглатывает четыре эпизода подряд, теряя счет времени.

Что взрослые люди делают дома, когда никто не видит

Для многих людей идеальный отдых это запойный просмотр сериала

Ночные набеги на холодильник

Отсутствие свидетелей провоцирует на нарушение собственных правил питания. Около 45% участников опроса одной из торговых сетей подтвердили, что едят по ночам. Причем почти никто не готовит полноценные блюда: люди просто открывают холодильник и берут то, что можно съесть быстро, отдавая предпочтение сладостям.

В одиночестве мы разрешаем себе есть стоя, прямо из заводской упаковки или смешивать абсолютно несочетаемые продукты. Распространенность этой привычки сильно зависит от метода подсчета, но общий механизм понятен: пищевые запреты работают гораздо слабее, когда за нами не наблюдают другие члены семьи.

Телесные ритуалы и бессмысленные привычки

Наедине с собой человек часто начинает рассматривать лицо в зеркале, выдавливать мелкие прыщи или грызть ногти. Эти микроритуалы тоже помогают снять стресс, если не перерастают в неконтролируемое состояние вроде дерматилломании. Сюда же относится тайная мастурбация, которую практикует подавляющее большинство мужчин и значительная часть женщин, просто об этом не принято говорить вслух.

Кроме того, люди практикуют совершенно абсурдные действия: спят на полу, ходят без одежды или пытаются открывать двери ногами. Учитывая, что люди взрослеют дольше всех животных на планете, сохранение детской спонтанности и тяги к бессмысленным экспериментам служит логичным защитным механизмом нашей психики.

Где проходит граница психической нормы

Тайные привычки, от поедания сыра над раковиной до споров с воображаемым оппонентом, не говорят о человеке ничего плохого. Главное удовольствие от пустой квартиры состоит именно в праве ничего не изображать и расслабленно быть нелепым. Ключевая граница проходит не между серьезностью и ребячеством, а между контролем и его потерей.

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Если странный личный ритуал приносит удовольствие и никому не вредит — это просто здоровая разгрузка. Тревогу стоит бить только в ситуациях, когда привычка приводит к травмам, лишает сна или мешает работе. В остальном скрытый портрет взрослого человека доказывает простую мысль: мы все одинаково странные, когда остаемся наедине с собой.

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