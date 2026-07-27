Что реально продлевает жизнь: ответ разочарует тех, кто тратит деньги на витамины

Рамис Ганиев

Многие уверены, что крепкое здоровье требует огромных вложений: дорогих витаминов, экзотических суперфудов или ежедневных изматывающих тренировок. Однако медицинская статистика и многолетние наблюдения доказывают обратное. Основа нашего хорошего самочувствия строится на простых ежедневных действиях, которые сильнее всего влияют на риск развития диабета, инфаркта и ожирения. Список может показаться вам до банальности простым, но эффективность всего этого доказана научными исследованиями.

Наука доказывает, что для крепкого здоровья достаточно иметь несколько банальных привычек. Фото.

Наука доказывает, что для крепкого здоровья достаточно иметь несколько банальных привычек

Каждый день больше двигайтесь

Это самая важная привычка для приверженцев здорового образа жизни. Чтобы поддерживать тело в тонусе, совершенно не обязательно покупать дорогой абонемент в фитнес-клуб. Организму гораздо важнее регулярное движение в течение дня, а не редкие интенсивные нагрузки на тренажерах.

Давно доказано, что для поддержания формы вполне достаточно быстрой ходьбы. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что подойдут абсолютно любые виды активности:

  • прогулки быстрым шагом в парке;
  • езда на велосипеде или плавание;
  • работа в саду и домашняя зарядка;
  • активные игры с питомцами.

Если у вас сидячая работа, старайтесь вставать из-за стола хотя бы раз в час. Короткая разминка помогает снизить нагрузку на позвоночник и мгновенно улучшает кровообращение во всем теле.

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Спите достаточно времени

Во время ночного отдыха наше тело не просто экономит энергию. Именно в темноте активно восстанавливаются ткани, обновляется иммунная система и очищается мозг, тщательно систематизируя накопленную за день информацию.

При постоянном недосыпе люди неизбежно сталкиваются с ухудшением памяти, резкими перепадами настроения и замедлением обмена веществ. Врачи настоятельно рекомендуют спать не менее 7–8 часов в сутки. При этом крайне важно соблюдать режим, то есть ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время, даже если наступили долгожданные выходные.

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Питайтесь регулярно и разнообразно

В мире не существует универсальной волшебной диеты, подходящей абсолютно каждому человеку. Истина гораздо проще, и чем больше в вашем рационе цельных, необработанных продуктов, тем лучше работает пищеварение.

Здоровый рацион обязательно должен включать:

  • свежие овощи и сезонные фрукты;
  • цельнозерновые крупы и хлеб;
  • морскую рыбу и нежирное мясо;
  • орехи, бобовые и кисломолочные продукты.

Главное правило здесь это постепенно сократить количество пищевого мусора. Фастфуд, сладкие газировки, полуфабрикаты и продукты с избытком соли лучше оставить для редких исключений, а не для основы ежедневного меню.

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Пейте достаточно воды

Вода участвует буквально во всех химических реакциях нашего тела. Когда жидкости не хватает, кровь становится гуще, а перенос кислорода к клеткам сильно замедляется. Из-за этого может возникать беспричинная усталость, снижение концентрации внимания и частые головные боли в конце рабочего дня.

При этом не нужно заливать в себя воду через силу, ориентируясь на мифические нормы. Потребность в жидкости зависит от веса и активности, а также от температуры воздуха вокруг. Лучше всего пить чистую негазированную воду равномерно в течение дня, не дожидаясь момента, когда вас настигнет сильная жажда.

Стакан воды на рабочем столе поможет не забывать о поддержании питьевого режима

Стакан воды на рабочем столе поможет не забывать о поддержании питьевого режима

Не курите и ограничьте алкоголь

Отказ от табака способен продлить жизнь гораздо эффективнее, чем прием самых дорогих биологических добавок. Токсины из дыма разрушают стенки сосудов, что значительно повышает риск инфаркта, инсульта и развития хронических заболеваний дыхательных путей.

Спиртные напитки работают по схожему принципу, медленно, но верно отравляя печень и нервную систему. Российские медики официально относят отказ от любых вредных привычек к главному и самому надежному фундаменту долголетия.

Следите за стрессом

Полностью изолировать себя от переживаний в современном мире невозможно, да это и не нужно. Кратковременный стресс мобилизует силы, но вот хроническое нервное напряжение способно нанести серьезный удар по организму. Оно повышает артериальное давление, сбивает качество сна и сильно ослабляет иммунную защиту.

Чтобы вернуть себе эмоциональное благополучие, стоит внедрить в жизнь несколько простых ритуалов:

  • ежедневные прогулки на свежем воздухе;
  • периодический отдых от смартфона и социальных сетей;
  • регулярное живое общение с близкими людьми;
  • практику спокойного глубокого дыхания.

Как свежий воздух влияет на организм: что реально меняется в самочувствии

Регулярно проверяйте здоровье

Многие опасные патологии способны развиваться годами, совершенно не подавая тревожных сигналов. Человек может чувствовать себя отлично, даже не подозревая о том, что у него критически повышен уровень холестерина или уже начались скрытые проблемы с сахаром в крови.

Именно поэтому так важно регулярно проходить базовую диспансеризацию. Сдача стандартных анализов и измерение давления занимают минимум времени, но позволяют обнаружить проблему на ранней стадии, когда лечение проходит максимально быстро и без тяжелых последствий.

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Всегда стоит помнить, что здоровье это не разовый подвиг и не изнурительная борьба с собой. Это сумма наших ежедневных, порой незаметных выборов. Намного проще больше ходить пешком, высыпаться, есть натуральную еду и вовремя посещать врачей, чем спустя годы пытаться компенсировать халатное отношение к организму долгим лечением.

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