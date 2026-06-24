Что будет с телом, если не спать неделю

За всю жизнь человек проводит во сне внушительную часть времени, и иногда кажется, что эти годы можно было бы потратить с пользой. Что интересно, раньше люди спали по несколько раз за ночь, и неплохо жили. Но сон — это не пауза, а активная работа организма, без которой быстро ломается всё: от концентрации до восприятия реальности. Разбираем по дням, что именно происходит с телом, если упорно отказываться от ночного отдыха.

Первые сутки без сна: что замечаешь сразу

Бессонную ночь хоть раз переживал почти каждый — экзамены, работа, перелёт или затянувшаяся вечеринка. Если потом удаётся выспаться, ничего страшного не происходит. Особенно, если заниматься этим видом спорта, сон будет просто идеальным. Проблемы начинаются, когда за активной ночью следует такой же активный день.

Уже через сутки появляется головная боль, становится трудно концентрироваться, а аппетит резко растёт — организм пытается компенсировать недосып калорийной едой. Многие в этот момент литрами пьют кофе, но бодрость от него держится недолго. Подробнее о том, что будет, если не спать целый день, мы рассказывали отдельно.

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Самое неприятное — снижение реакции. Исследования показывают, что последствия одной бессонной ночи сопоставимы с состоянием при 0,1% алкоголя в крови, а это заметно повышает риск ДТП. Психолог Йельской школы медицины Джон Клайн объясняет, что после 24 часов без сна растёт уровень кортизола и адреналина — гормоны держат организм в тонусе, потому что мозг не может «перезагрузиться» нормальным способом.

36 часов без сна: микросны и скрытое воспаление

К полутора суткам без сна желание уснуть становится почти непреодолимым. Если ему не поддаваться, начинаются микросны — выпадения из реальности на доли секунды или до полуминуты. Человек может даже не заметить такой провал, но за рулём или у станка этого достаточно для катастрофы.

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Параллельно в крови растут маркеры воспаления, а постоянно поступающий кортизол держит тело в состоянии затяжного стресса. Это бьёт по сердечно-сосудистой системе и может повышать давление. Из-за того что нарушается обмен глюкозы, появляются боли в желудке, головокружения, слезятся глаза, реакции становятся заторможенными, а иммунитет слабеет. Все симптомы первых суток возвращаются, но в разы сильнее.

48 часов без сна: иммунитет проседает, а психика — сдаёт

К двум суткам человек буквально спит на ходу: мозг отключается всё чаще, микросны идут один за другим. На этой стадии резко меняется поведение — становится трудно здраво рассуждать и удерживать в голове информацию, появляется раздражительность, срывы на окружающих. А, если вы все-таки решите вернуться ко сну, знайте, что спать парам полезно раздельно.

Отдельно страдает иммунная система. В исследовании добровольцев, отказавшихся от сна на трое суток, уже после 48 часов бодрствования количество NK-клеток упало на 37%. Эти «естественные клетки-киллеры» помогают организму бороться с вирусами и подавлять рост опухолей, так что их резкое снижение делает человека уязвимее. Пульмонолог и специалист по сну Хуссам Аль-Шариф отмечает, что одни люди на этой стадии впадают в подавленность, а другие — в эйфорию и даже начинают видеть и слышать то, чего нет.

На какой день без сна начинаются галлюцинации

После трёх суток без сна нарушается работа всех систем сразу. Меняется даже походка — человек двигается так, будто сильно пьян. Появляются нарушения речи, озноб, тремор и нервный тик, а аппетит, наоборот, пропадает. Продолжать бодрствовать на этом этапе уже опасно для жизни.

Именно к 72 часам мозг «дозревает» до галлюцинаций, заблуждений и паранойи. В эксперименте, опубликованном в журнале Comprehensive Psychiatry, у 12 испытуемых, выдержавших 72 часа без сна, зафиксировали тахикардию, депрессивное настроение и подавленность. По словам Джона Клайна, организм отчаянно хочет отключиться, а человек силой заставляет мозг бороться с этим желанием — и психика становится крайне хрупкой.

К четвёртым суткам наступает крайняя стадия — психоз недосыпания. Восприятие реальности искажается настолько, что человек уже не может правильно её интерпретировать, а желание уснуть становится невыносимым. На этом фоне теряется грань между реальным и воображаемым.

Что творится с мозгом и сердцем, если не спать несколько дней

Если собрать всю картину вместе, видно, что лишение сна бьёт сразу по двум критическим системам. Мозг теряет способность к перезагрузке: он держится на гормонах стресса, проваливается в микросны и постепенно сползает к галлюцинациям и паранойе. Сердце при этом работает на износ из-за тахикардии, повышенного давления и хронически высокого кортизола.

Добавьте сюда сбой обмена глюкозы, воспаление и провал иммунитета — и становится понятно, почему недосып связывают с рисками для сердечно-сосудистой системы. Принцип простой: чем дольше бодрствование, тем глубже сбой и тем труднее потом восстановиться. По оценкам, которые приводит источник, всего один час потерянного сна требует около четырёх дней на возвращение в норму.

Кстати, привычка «глушить» последствия недосыпа обезболивающими — не лучшая идея: у регулярного приёма таблеток свои подводные камни, о которых мы писали в материале ибупрофен помогает от боли. Но что будет при долгом приёме.

Можно ли умереть без сна и чем закончились рекорды бодрствования

Источник прямо указывает: после трёх суток бессонницы дальнейший отказ от сна становится опасным для жизни. Организм буквально требует отключения, и сопротивление этому желанию загоняет тело и психику в критическое состояние.

При этом важно сохранять трезвость: подавляющее большинство описанных эффектов — это тяжёлые, но обратимые нарушения, а не мгновенный приговор. Главная угроза длительной депривации сна — не столько прямая смерть от бодрствования, сколько катастрофы из-за микросна, обострение болезней сердца, психоз и полная потеря контроля над реальностью. Поэтому любые «рекорды» по количеству суток без сна — это не повод для гордости, а серьёзный риск для здоровья.

Главный вывод прост: сон — это не роскошь и не потерянное время, а базовая система обслуживания мозга, сердца и иммунитета. И если посчитать, на сколько часов вы недосыпаете прямо сейчас, становится понятно, почему усталость накапливается так незаметно — и почему отоспаться «за один раз» почти никогда не получается.