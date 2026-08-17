Что произойдет, если из океанов исчезнет вся соль

Ученые до сих пор спорят о количестве океанов на Земле. Но, каким бы ни был ответ, мы знаем, что в них содержится около 50 квадриллионов тонн соли. Если она исчезнет за секунду, вода станет пресной, но это не решит проблему питьевой воды. Наоборот, это запустит цепь катастроф. Что же изменится, и почему соль в океанах так важна для нашей планеты?

Морские животные быстро вымрут

Первыми удар на себя примут обитатели морей. Дело в том, что жидкости внутри клеток морских животных тоже содержат соли, но обычно океан солонее их тел. Из-за этого рыбы постоянно теряют влагу, и вода стремится выйти наружу, туда, где концентрация солей выше. Чтобы не высохнуть, рыбы буквально пьют морскую воду, а специальные клетки в жабрах выводят лишнюю соль.

Если океан внезапно станет пресным, этот жизненно важный процесс мгновенно изменится. Теперь вода начнет лавинообразно проникать внутрь организмов, чтобы разбавить их внутренние соли, а ведь работа почек и жабр совершенно не рассчитана на такой режим. Клетки начнут разбухать, и морские обитатели просто не смогут перестроить свой водно-солевой обмен.

Самыми уязвимыми окажутся коралловые рифы, морские звезды, моллюски и огромная масса планктона, чьи внутренние жидкости полностью зависят от внешней среды. Их гибель запустит эффект домино. Все потому, что фитопланктон — это основа океанической пищевой сети. Если он исчезнет, мелкой рыбе будет нечем питаться. Следом от голода начнут погибать крупные хищники. Даже если киты и дельфины не пострадают из-за исчезновения соли напрямую, они просто лишатся кормовой базы. В конечном итоге получается, что почти все живое в океане начнет погибать.

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В океанах исчезнет кислород

Огромное количество погибшей рыбы и беспозвоночных создаст новую, не менее страшную проблему. Всю эту органику немедленно начнут разлагать бактерии, а для процессов гниения требуется огромное количество кислорода.

Чем интенсивнее бактерии будут перерабатывать мертвую биомассу, тем быстрее из воды исчезнет растворенный кислород. В результате в океане начнут формироваться гигантские бескислородные зоны, прямо как мертвые зоны в Тихом океане. Любые выжившие к этому моменту организмы столкнутся с банальным удушьем.

Вода покроется льдом и климат изменится

Соль — это один из главных двигателей подводных течений. Холодная и соленая вода становится очень плотной и тяжелой, поэтому в районе полюсов она опускается на глубину, заставляя огромные массы воды циркулировать по всей планете.

Пресная вода ведет себя иначе. Максимальная плотность пресной воды достигается при +4 градусах Цельсия. Охлаждаясь дальше, к нулю градусов, она парадоксальным образом становится легче и остается на поверхности, и именно поэтому пресные озера замерзают только сверху, а не промерзают до дна. Если Мировой океан станет пресным, приполярные воды перестанут опускаться вниз. Глубинная циркуляция, которая переносит тепло по планете, будет разрушена. Ветровые поверхностные течения, такие как Гольфстрим, сохранятся, но глобальный теплообмен необратимо изменится.

Кроме того, обычная соленая вода замерзает при −1,9 градусах, а пресная — уже при нуле. Разница кажется небольшой, но для полярных регионов это катастрофа. Огромные акватории покроются толстым слоем льда. Лед отлично отражает солнечные лучи обратно в космос, из-за чего планета начнет стремительно остывать. Глобальное похолодание затронет все континенты, и людям придется быстро адаптироваться к суровым зимам.

Уровень моря упадет на десятки метров

Есть в этом сценарии и чисто физический парадокс. Мировой океан весит невообразимо много, и около 3,5% его массы это растворенные соли. В абсолютных цифрах это примерно 50 квадриллионов тонн минералов.

Если вся эта масса в один миг просто исчезнет, океан потеряет около 1% своего объема. При средней глубине в 3,7 километра это приведет к резкому падению уровня моря примерно на 40 метров. Обнажатся гигантские участки шельфа, а привычная береговая линия материков изменится до неузнаваемости.

Изменится и сама плотность воды. Пресная вода менее плотная, чем морская. Из-за этого человеку станет физически тяжелее держаться на плаву, а все грузовые суда мира осядут в воду значительно глубже, что потребует немедленного пересмотра их максимальной загрузки.

На восстановление привычного мира уйдут миллионы лет

Часто можно услышать миф, что без морского фитопланктона человечество тут же задохнется, так как океан производит большую часть кислорода. На самом деле в атмосфере уже накоплен колоссальный запас кислорода, которого хватит на тысячелетия, поэтому мгновенное удушье нам точно не грозит.

Гораздо интереснее то, как планета будет восстанавливаться. Природа сразу же начнет делать океан соленым обратно. Кислотность воды резко возрастет, после чего океан начнет растворять известняки и горные породы на дне. А данные геологических расчетов показывают, что реки ежегодно выносят с континентов в море около 4 миллиардов тонн растворенных минералов.

Если разделить потерянные 50 квадриллионов тонн соли на этот ежегодный приток, окажется, что на восстановление привычной солености потребуется от 10 до 15 миллионов лет.

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Жизнь в таком опресненном мире не исчезнет окончательно. Огромные пустые пространства постепенно начнут заселять бактерии, водоросли и рыбы из рек и озер. Эволюция пойдет по новому кругу, и возникнет гигантская пресноводная биосфера, которой в течение миллионов лет придется снова и снова приспосабливаться к тому, что их дом становится все более соленым.