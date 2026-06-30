Что означает число 57 на кетчупе Heinz — и при чём тут реклама обуви

Если присмотреться к классической бутылке кетчупа Heinz, на горлышке можно заметить аккуратную надпись «57 Varieties» — «57 видов». На некоторых упаковках можно найти просто число 57. Большинство людей уверены, что это либо как-то связано с ассортиментом компании, либо это как цифры на упаковке креветок — описывает характеристики продукта. На самом деле число 57 никогда не отражало количество продуктов ни в линейке Heinz, ни внутри самой баночки кетчупа. А появилось оно благодаря рекламе обуви, которую основатель фирмы случайно увидел на улице Нью-Йорка.

Кто и когда придумал слоган Heinz «57 видов»

Чтобы понять историю числа, придётся начать с человека по имени Генри Джон Хайнц. Хайнц родился в 1844 году в городке Бирмингем штата Пенсильвания, и интерес к продуктовой торговле проснулся у него очень рано. Уже к 16 годам он нанял нескольких работников, которые развозили продукты по бакалейным лавкам Питтсбурга.

Первый бизнес Хайнца был построен на хрене, который выращивали в семейном огороде и готовили по рецепту его матери. Эта компания, Heinz Noble & Company, пострадала из-за финансовой паники 1873 года и обанкротилась в 1875-м. Но Генри быстро восстановился: в 1876 году вместе с двоюродным братом Фредериком и братом Джоном он основал фирму F & J Heinz. В том же году был выпущен знаменитый томатный кетчуп Heinz. А сегодня люди всё ещё спорят, где его правильно хранить.

Реклама обуви, которая вдохновила Генри Хайнца на число 57

Самое интересное в этой истории — источник вдохновения. Слоган «57 видов» впервые появился в 1896 году, и придумал его сам Генри Хайнц. Его вдохновила реклама обуви, которую он увидел в Нью-Йорке: там было написано, что доступен «21 фасон».

Логика подсказывает, что число должно было соответствовать реальному ассортименту. Но к 1896 году компания H.J. Heinz (название сменилось в 1888 году) продавала уже более 60 наименований продукции. Так почему же Генри выбрал 57?

Почему Хайнц выбрал именно 57, а не 60 или 100

Объяснение оказалось гораздо более человеческим, чем маркетинговый расчёт. Сам Генри рассказывал, что пять и семь были счастливыми числами его и его жены, а семёрку он вдобавок считал особенной из-за её давней связи с мистикой и удачей.

Стоит честно отметить: это объяснение исходит от самого Хайнца, и проверить, что происходило в его голове, мы уже не можем. Настоящая мотивация могла быть и более простой: звучное и легко запоминающееся число для рекламы. Но какой бы ни была истинная причина, результат говорит сам за себя: число 57 стало синонимом продукции Heinz и узнаваемо по всему миру. Похожим образом работают и прилипчивые мелодии из рекламы, которые остаются в голове годами.

От томатного кетчупа Heinz до Международной космической станции

Знаменитый томатный кетчуп Heinz запустили в 1876 году, он состоял всего из пяти повседневных ингредиентов и изначально назывался «catsup». Любопытно, что путь к мировой славе начался не в Америке, а в Британии: это был первый продукт компании, который начали продавать в престижном лондонском магазине Fortnum & Mason.

Дальше масштаб только рос. В 1888 году Генри стал единственным владельцем предприятия, и оно получило имя H.J. Heinz Company, под которым известно до сих пор. А к 1900 году компания была крупнейшим в мире производителем продуктов на основе томатов.

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Признание пришло и от власти, и из космоса. В 1954 году королева Елизавета II пожаловала компании Королевский ордер, сделав её официальным поставщиком королевских домов. А позднее продукция Heinz отправилась выше: в 1990-е годы её одобрило NASA для использования на Международной космической станции. При этом на орбите даже привычная пища воспринимается иначе: еда на МКС часто кажется пресной, и учёные до сих пор выясняют, почему.

Но самым узнаваемым символом Heinz всё равно стала не королевская печать и не космическая еда, а цифра 57 на бутылке. Она ничего не сообщает о продукте — не указывает на количество видов, не говорит о составе и ничего не обещает покупателю. И всё же за сто с лишним лет это число так прочно срослось с брендом, что его узнают во всём мире.