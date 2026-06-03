Что читала Мэрилин Монро: список книг, который показывает её совсем с другой стороны

Мэрилин Монро запомнили как красивую блондинку с обворожительной улыбкой, но мало кто знает другую её сторону. Актриса была настоящим книжным человеком, а сегодня мы знаем, насколько сильно чтение книг влияет на нас. Её часто заставали с книгой в руках на съёмках, в дороге и дома. А в её личной библиотеке к моменту смерти хранилось больше 400 томов: от поэзии до «Капитала» Карла Маркса и биографий Эйнштейна с Оппенгеймером. Интервьюеры почти не расспрашивали её о книгах, так что точного списка любимого не осталось. Но кое-что всё же удалось узнать — по её собственным словам, фотографиям и воспоминаниям знакомых.
Как Мэрилин Монро выбирала книги в магазине наугад
Однажды режиссёр заметил у актрисы в руках «Письма к молодому поэту» Райнера Марии Рильке и спросил, почему именно эта книга. Ответ Монро многое объясняет про её отношение к чтению:
«В те вечера, когда мне нечем заняться, я иду в книжный Pickwick на Голливудском бульваре и открываю книги наугад, — рассказала она. — Когда натыкаюсь на страницу или абзац, которые мне нравятся, я покупаю эту книгу. Вот так вчера купила эту. Разве это неправильно?»
Получается, она доверяла не спискам бестселлеров, а собственному ощущению. Способ простой, но честный: если зацепил один абзац, скорее всего, понравится и остальное. Кстати, отличный лайфхак для тех, кто давно хочет вернуться к чтению, но не знает, с чего начать.
«Пророк» Халиля Джебрана — книга, которую она дарила друзьям
С именем Монро сильнее всего связана книга «Пророк» ливано-американского поэта Халиля Джебрана. У актрисы было целых четыре её экземпляра, она читала её на съёмочных площадках и иногда дарила друзьям.
На съёмках фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» Монро вслух прочитала коллеге Джейн Расселл отрывок про брак: «…и стойте вместе, но не слишком близко друг к другу: ибо колонны храма стоят отдельно, а дуб и кипарис не растут в тени друг друга».
А потом задумалась вслух. Тогда она была замужем за бейсболистом Джо Ди Маджо и спросила: правда ли, что в любви нужно сохранять дистанцию? Должна ли женщина, полюбив мужчину, отказаться от собственной индивидуальности? Этот вопрос явно был для неё не отвлечённым.
Саму книгу Монро называла «вдохновляющей» и говорила, что это «своего рода образец для повседневной жизни». «Пророк» вышел в 1923 году, это сборник поэтических размышлений о главных вопросах жизни, который и сегодня остаётся одним из самых популярных духовных текстов XX века.
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«Улисс» Джеймса Джойса и знаменитая фотография на пляже
В 1955 году фотограф Ив Арнольд сделала снимок, который потом обошёл весь мир: Монро читает «Улисс» Джеймса Джойса — один из самых сложных романов в истории литературы. Снимали на пляже, актриса достала книгу сама и читала вслух отрывки прямо во время съёмки.
Многие потом решили, что кадр постановочный — мол, не могла же красотка действительно читать настолько запутанную книгу. Но фотограф настаивала: Монро возила «Улисса» с собой в машине и читала его уже «долгое время». Причём призналась, что текст ей даётся тяжело, поэтому она читает его не по порядку, а кусками — так, кстати, делают и многие литературоведы. В таких книгах особенно заметно, как чтение тренирует воображение: мозг не получает готовую картинку, а сам собирает смысл.
Защищая Арнольд, исследовательница её творчества Бриджит Лардинуа заметила: будь это постановка, Монро посадили бы в чопорном платье на антикварный стул. А тут — пляж, простая одежда и живой интерес. Многие поклонники до сих пор считают «Улисса» любимой книгой актрисы, хотя наверняка этого никто не знает.
Сам роман вышел в 1922 году и считается одной из вершин модернизма. Это пересказ гомеровской «Одиссеи», действие которого умещается в один день — 16 июня 1904 года в Дублине. О чём именно эта книга, критики спорят уже больше века.
Уолт Уитмен и «Листья травы» — поэзия для отдыха
Монро любила поэзию и сама писала стихи. По одной из версий, её любимым поэтом был Уолт Уитмен с его сборником «Листья травы». Биограф вспоминал, что она часто читала Уитмена, чтобы расслабиться: ритм его длинных свободных строк одновременно успокаивал и будоражил.
Актрису дважды фотографировали с «Листьями травы», а один из редакторов её записей говорил о настоящей «зачарованности» поэтом. Правда, есть и забавная история с другой стороны. Якобы на вечеринке Монро услышала, как мужчины обсуждают Уитмена, подошла и сказала: «О! Уитмен! Обожаю его шоколадные конфеты!»
Была ли это шутка, в которой она нарочно играла роль наивной блондинки, или она и правда не знала поэта — теперь не разобрать. Да и случилась ли эта сцена вообще, тоже вопрос.
«Листья травы» — первый сборник Уитмена, известный благоговением перед телом и природой и мыслью о том, что божественное можно почувствовать через личный, прямой опыт. Легко представить, почему эти стихи о внутренней свободе и покое могли утешать женщину, которая всю жизнь боролась за право распоряжаться собственной судьбой.
Почему читательские вкусы Мэрилин Монро до сих пор остаются загадкой
Парадокс в том, что Монро была одной из самых сфотографированных женщин эпохи, но при этом одной из самых закрытых. О её внутреннем мире мы судим по обрывкам: интервью, чужим воспоминаниям, которые могли и приукрасить, и редким фотографиям.
Сегодня, когда многие читают всё меньше, особенно интересно смотреть на человека, который буквально собирал вокруг себя книги. Ведь вопрос не только в кругозоре: мы уже рассказывали, что происходит с мозгом, если перестать читать.
Если бы актриса прожила дольше (кстати, её столетие пришлось бы на 1 июня 2026 года), мы, возможно, узнали бы больше о её литературных вкусах и даже прочитали бы то, что она писала сама. Но получилось иначе.
На момент смерти в личной библиотеке Мэрилин Монро было более 400 книг. Вот их названия.
Художественная литература и классика
- Уайнсбург, Огайо — Шервуд Андерсон
- «Невыразимое» — Сэмюэл Беккет
- «Бедная женщина» — Леон Блуа
- «Божий городок» — Эрскин Колдуэлл
- «Падение» — Альбер Камю
- «Бунтующий человек» — Альбер Камю
- Мистер Робертс — Джойс Кэри
- «Секретный агент» — Джозеф Конрад
- «Американский претендент» и другие рассказы и очерки — Марк Твен
- «Приключения Гекльберри Финна» — Марк Твен
- «В защиту Гарриет Шелли» и другие эссе — Марк Твен
- Грубая работа — Марк Твен
- «Шум и ярость» / «На смертном одре» — Уильям Фолкнер
- Человек-невидимка — Ральф Эллисон
- Камилла — Александр Дюма
- Жюстин — Лоуренс Даррелл
- Бальтазар — Лоуренс Даррелл
- «Госпожа Бовари» — Гюстав Флобер
- Из России с любовью — Ян Флеминг
- Спартак — Говард Фаст
- «Ночь нежна» — Фрэнсис Скотт Фицджеральд
- «Великий Гэтсби» — Фрэнсис Скотт Фицджеральд
- Европейское образование — Ромен Гари
- Брайтон-Рок — Грэм Грин
- «Прощай, оружие!» — Эрнест Хемингуэй
- «И восходит солнце» — Эрнест Хемингуэй
- «Любовник войны» — Джон Херси
- Зелёные особняки — У. Х. Хадсон
- «Улисс» — Джеймс Джойс
- «Последнее искушение Христа» — Никос Казандзакис
- «В дороге» — Джек Керуак
- «Конец пути» — Джеральд Керш
- Независимые люди — Хальддор Лакснесс
- «Лучшее из всех миров, или То, чего не знал Вольтер» — Ханс Йорген Лембурн
- Услышь нас, Господи, с небес, где Ты обитаешь — Малкольм Лоури
- «Помощник» — Бернард Маламуд
- «Волшебный бочонок» — Бернард Маламуд
- «Олений парк» — Норман Мейлер
- «Смерть в Венеции» и семь других рассказов — Томас Манн
- «Последние эссе» — Томас Манн
- «Читатели Томаса Манна» — Томас Манн
- «Волшебный христианин» — Терри Саутерн
- Гавайи — Джеймс Миченер
- История Эстер Костелло — Николас Монсаррат
- «Путеводитель» — Р. К. Нараян
- Джонатан — Рассел О’Нил
- The Contenders — Джон Уэйн
- «Ковровые бомбардировщики» — Гарольд Роббинс
- Знак воина — Пол Скотт
- Седьмой крест — Анна Сегерс
- «Танцующий медведь» — Эдзард Шапер
- «Удар ради королевства» — Менна Галли
- Здание — Питер Мартин
- Русалки — Борос
- История романа — Томас Вулф
- «Оглянись на дом свой, ангел» — Томас Вулф
- Камень, лист, дверь — Томас Вулф
- Письма Томаса Вулфа к матери — Томас Вулф
- «Адвокат дьявола» — Моррис Л. Уэст
- Мисс Америка — Дэниел Стрен
- Кот с двумя лицами — Гордон Янг
- «Пришли дожди» — Луис Бромфилд
- Жажда жизни — Ирвинг Стоун
- «Маленький принц» — Антуан де Сент-Экзюпери
- «В поисках утраченного времени» — Марсель Пруст
- «Германские дороги» — Марсель Пруст
- «Города равнины» — Марсель Пруст
- «В цветущей роще» — Марсель Пруст
- «Утешение и утешительница» — Марсель Пруст
- «Посторонний» — Марсель Пруст
- Нана — Эмиль Золя
- «Преступление и наказание» — Фёдор Достоевский
- «Дом мёртвых» — Фёдор Достоевский
- «Братья Карамазовы» — Фёдор Достоевский
- Дым — Иван Тургенев
- «Искупление» и другие пьесы — Лев Толстой
Поэзия
- Избранные стихотворения — Рафаэль Альберти
- «Портативный Блейк» — Уильям Блейк
- Стихи Роберта Бёрнса — Роберт Бёрнс
- По: Полное собрание стихотворений — Эдгар Аллан По
- Поэт в Нью-Йорке — Федерико Гарсиа Лорка
- Поэзия и проза Генриха Гейне — Генрих Гейне
- Избранные стихотворения — Робинсон Джефферс
- Арагон: поэт французского Сопротивления — Ханна Джозефсон и Малкольм Коули
- Избранные стихотворения — Д. Г. Лоуренс
- The Vapor Trail — Иван Лоуренс Беккер
- Сборник сонетов — Эдна Сент-Винсент Миллей
- Поэтические произведения Джона Мильтона — Джон Мильтон
- Стихи — Джон Тальябуэ
- Стихи Роберта Фроста
- Избранные произведения Уолта Уитмена — Роберт Фрост
- Избранные стихотворения — Райнер Мария Рильке
- Поэтические произведения Шелли — Перси Биши Шелли
- Уильям Шекспир: Сонеты — Уильям Шекспир
- Вордсворт — Ричард Уилбур
- Стихи У. Б. Йейтса — У. Б. Йейтс
Драматургия и театр
- Антигона
- Мир и Лисистрата — Жан Ануй
- Колокольчик, книга и свеча — Джон Ван Друтен
- «Женщины» — Клэр Бут Люс
- «Рождённый вчера» — Гарсон Канин
- «Золотой мальчик» — Клиффорд Одетс
- Clash By Night — Клиффорд Одетс
- «Деревенская девушка» — Клиффорд Одетс
- 6 пьес Клиффорда Одетса — Клиффорд Одетс
- «Долгий день уходит в ночь» — Юджин О’Нил
- Анна Кристи / Император Джонс / Волосатая обезьяна — Юджин О’Нил
- Red Roses For Me — Шон О’Кейси
- Я стучусь в дверь — Шон О’Кейси
- Избранные пьесы — Шон О’Кейси
- «Зелёная ворона» — Шон О’Кейси
- Пьесы — Мольер
- Избранные пьесы Джорджа Бернарда Шоу — Джордж Бернард Шоу
- «Сарай» — Грэм Грин
Психология, философия и духовность
- Теория поэзии и изобразительного искусства — Аристотель
- Метафизика — Аристотель
- «Магия веры» — Клод М. Бристол
- «Сила внутри тебя» — Клод М. Бристол
- «Рассказы о рабби Нахмане» — Мартин Бубер
- «Маски Бога: примитивная мифология» — Джозеф Кэмпбелл
- «Мудрость песка» — Антуан де Сент-Экзюпери
- Моисей и монотеизм — Зигмунд Фрейд
- «Психопатология обыденной жизни» — Зигмунд Фрейд
- «Искусство любить» — Эрих Фромм
- Кто такой еврей? — Моррис Кертцер
- «Человек против самого себя» — Карл А. Меннингер
- Душевное спокойствие — Джошуа Лот Либман
- Пророк — Халиль Джебран
- Иисус — Халиль Джебран
- Почему я не христианин — Бертран Рассел
- Наше знание внешнего мира — Бертран Рассел
- Здравый смысл и ядерная война — Бертран Рассел
- Философия Шопенгауэра
- Философия Платона — Ирвин Эдман
- Философия Спинозы — Джозеф Ратнер
- «Спасители Божьи: духовные упражнения» — Никос Казандзакис
Актёрское мастерство, кино и перформанс
- К актёру — Михаил Чехов
- Как Станиславский ставит спектакли — Николай Горчаков
- Актёр готовится — Константин Станиславский
- «Цветок в драме и гламуре» — Старк Янг
- Мэрилин Монро — Джордж Карпоцци
- Давай займёмся любовью — Мэтью Эндрюс
Политика, история и социальная критика
- Стена между — Энн Брейден
- «Корни американского коммунизма» — Теодор Дрейпер
- «Капитал» — Карл Маркс
- «Демократия в Америке» — Алексис де Токвиль
- Правда о Мюнхенском кризисе — Виконт Моэм
- «Министр смерти: история Адольфа Эйхмана» — Квентин Рейнольдс, Эфраим Кац и Зви Альдуби
- «Дьявол в Массачусетсе» — Мэрион Старки
- Путешествие к истокам — Эдгар Сноу
Биография, мемуары и переписка
- Акт первый — Мосс Харт
- «Пляска смерти» — Агнес де Милль
- Близко к Колетт — Морис Гудекет
- Подведение итогов — Сомерсет Моэм
- Доброта тут ни при чём — Мэй Уэст
- Наполеон — Эмиль Людвиг
- Элеонора Дузе: биография — Уильям Уивер
Искусство, фотография и музыка
- Ренуар — Альбер Скира
- Жан Дюбюффе — Даниэль Кордье
- «Семья человека» — Карл Сэндберг
- Бетховен: его духовное развитие — Дж. У. Н. Салливан
- Шуберт — Ральф Бейтс
- Music For The Millions — Дэвид Юэн
Наука, медицина и справочные материалы
- Из моих последних работ — Альберт Эйнштейн
- «Открытый разум» — Дж. Роберт Оппенгеймер
- «О звёздах и людях» — Харлоу Шепли
- Уход за младенцами и детьми — Бенджамин Спок
- «Поваренная книга Бостонской кулинарной школы» — Фанни Меррит Фармер
- «Новая радость кулинарии» — Ирма С. Ромбауэр и Мэрион Ромбауэр Беккер
- Карманный тезаурус Роже — К. О. Моусон и К. А. Уайтинг
- Карманный словарь Гюго: французско-английский и англо-французский
Путешествия, юмор и разное
- Как путешествовать инкогнито — Людвиг Бемельманс
- Той, кого я люблю больше всех — Людвиг Бемельманс
- «Однажды в Риме» — Элизабет Боуэн
- Лондон — Жак Буссар
- Людоеды Индии — Джим Корбетт
- «Тайны джунглей» — Джим Корбетт
- Моя Индия — Джим Корбетт
- Как разговаривать с Джином — Эрни Ковач
- Снобы — Рассел Лайнс
- «Как это сделать, или Искусство увлекательного общения» — Эльза Максвелл
- Проснись, дурачок — Марк Харрис
- Маленький паровозик, который мог бы — Уотти Пайпер
Главный вывод простой и неожиданный: за образом легкомысленной кинозвезды скрывался человек, в котором чувствовались любознательность и потребность думать. Монро тянулась к сложным книгам, потому что искала в них ответы. И список её чтения — лучшее доказательство того, что не стоит судить о человеке по обложке.
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