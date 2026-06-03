Что читала Мэрилин Монро: список книг, который показывает её совсем с другой стороны

Мэрилин Монро запомнили как красивую блондинку с обворожительной улыбкой, но мало кто знает другую её сторону. Актриса была настоящим книжным человеком, а сегодня мы знаем, насколько сильно чтение книг влияет на нас. Её часто заставали с книгой в руках на съёмках, в дороге и дома. А в её личной библиотеке к моменту смерти хранилось больше 400 томов: от поэзии до «Капитала» Карла Маркса и биографий Эйнштейна с Оппенгеймером. Интервьюеры почти не расспрашивали её о книгах, так что точного списка любимого не осталось. Но кое-что всё же удалось узнать — по её собственным словам, фотографиям и воспоминаниям знакомых.

Как Мэрилин Монро выбирала книги в магазине наугад

Однажды режиссёр заметил у актрисы в руках «Письма к молодому поэту» Райнера Марии Рильке и спросил, почему именно эта книга. Ответ Монро многое объясняет про её отношение к чтению:

«В те вечера, когда мне нечем заняться, я иду в книжный Pickwick на Голливудском бульваре и открываю книги наугад, — рассказала она. — Когда натыкаюсь на страницу или абзац, которые мне нравятся, я покупаю эту книгу. Вот так вчера купила эту. Разве это неправильно?»

Получается, она доверяла не спискам бестселлеров, а собственному ощущению. Способ простой, но честный: если зацепил один абзац, скорее всего, понравится и остальное. Кстати, отличный лайфхак для тех, кто давно хочет вернуться к чтению, но не знает, с чего начать.

«Пророк» Халиля Джебрана — книга, которую она дарила друзьям

С именем Монро сильнее всего связана книга «Пророк» ливано-американского поэта Халиля Джебрана. У актрисы было целых четыре её экземпляра, она читала её на съёмочных площадках и иногда дарила друзьям.

На съёмках фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» Монро вслух прочитала коллеге Джейн Расселл отрывок про брак: «…и стойте вместе, но не слишком близко друг к другу: ибо колонны храма стоят отдельно, а дуб и кипарис не растут в тени друг друга».

А потом задумалась вслух. Тогда она была замужем за бейсболистом Джо Ди Маджо и спросила: правда ли, что в любви нужно сохранять дистанцию? Должна ли женщина, полюбив мужчину, отказаться от собственной индивидуальности? Этот вопрос явно был для неё не отвлечённым.

Саму книгу Монро называла «вдохновляющей» и говорила, что это «своего рода образец для повседневной жизни». «Пророк» вышел в 1923 году, это сборник поэтических размышлений о главных вопросах жизни, который и сегодня остаётся одним из самых популярных духовных текстов XX века.

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«Улисс» Джеймса Джойса и знаменитая фотография на пляже

В 1955 году фотограф Ив Арнольд сделала снимок, который потом обошёл весь мир: Монро читает «Улисс» Джеймса Джойса — один из самых сложных романов в истории литературы. Снимали на пляже, актриса достала книгу сама и читала вслух отрывки прямо во время съёмки.

Многие потом решили, что кадр постановочный — мол, не могла же красотка действительно читать настолько запутанную книгу. Но фотограф настаивала: Монро возила «Улисса» с собой в машине и читала его уже «долгое время». Причём призналась, что текст ей даётся тяжело, поэтому она читает его не по порядку, а кусками — так, кстати, делают и многие литературоведы. В таких книгах особенно заметно, как чтение тренирует воображение: мозг не получает готовую картинку, а сам собирает смысл.

Защищая Арнольд, исследовательница её творчества Бриджит Лардинуа заметила: будь это постановка, Монро посадили бы в чопорном платье на антикварный стул. А тут — пляж, простая одежда и живой интерес. Многие поклонники до сих пор считают «Улисса» любимой книгой актрисы, хотя наверняка этого никто не знает.

Сам роман вышел в 1922 году и считается одной из вершин модернизма. Это пересказ гомеровской «Одиссеи», действие которого умещается в один день — 16 июня 1904 года в Дублине. О чём именно эта книга, критики спорят уже больше века.

Уолт Уитмен и «Листья травы» — поэзия для отдыха

Монро любила поэзию и сама писала стихи. По одной из версий, её любимым поэтом был Уолт Уитмен с его сборником «Листья травы». Биограф вспоминал, что она часто читала Уитмена, чтобы расслабиться: ритм его длинных свободных строк одновременно успокаивал и будоражил.

Актрису дважды фотографировали с «Листьями травы», а один из редакторов её записей говорил о настоящей «зачарованности» поэтом. Правда, есть и забавная история с другой стороны. Якобы на вечеринке Монро услышала, как мужчины обсуждают Уитмена, подошла и сказала: «О! Уитмен! Обожаю его шоколадные конфеты!»

Была ли это шутка, в которой она нарочно играла роль наивной блондинки, или она и правда не знала поэта — теперь не разобрать. Да и случилась ли эта сцена вообще, тоже вопрос.

«Листья травы» — первый сборник Уитмена, известный благоговением перед телом и природой и мыслью о том, что божественное можно почувствовать через личный, прямой опыт. Легко представить, почему эти стихи о внутренней свободе и покое могли утешать женщину, которая всю жизнь боролась за право распоряжаться собственной судьбой.

Почему читательские вкусы Мэрилин Монро до сих пор остаются загадкой

Парадокс в том, что Монро была одной из самых сфотографированных женщин эпохи, но при этом одной из самых закрытых. О её внутреннем мире мы судим по обрывкам: интервью, чужим воспоминаниям, которые могли и приукрасить, и редким фотографиям.

Сегодня, когда многие читают всё меньше, особенно интересно смотреть на человека, который буквально собирал вокруг себя книги. Ведь вопрос не только в кругозоре: мы уже рассказывали, что происходит с мозгом, если перестать читать.

Если бы актриса прожила дольше (кстати, её столетие пришлось бы на 1 июня 2026 года), мы, возможно, узнали бы больше о её литературных вкусах и даже прочитали бы то, что она писала сама. Но получилось иначе.

На момент смерти в личной библиотеке Мэрилин Монро было более 400 книг. Вот их названия.

Художественная литература и классика Уайнсбург, Огайо — Шервуд Андерсон

«Невыразимое» — Сэмюэл Беккет

«Бедная женщина» — Леон Блуа

«Божий городок» — Эрскин Колдуэлл

«Падение» — Альбер Камю

«Бунтующий человек» — Альбер Камю

Мистер Робертс — Джойс Кэри

«Секретный агент» — Джозеф Конрад

«Американский претендент» и другие рассказы и очерки — Марк Твен

«Приключения Гекльберри Финна» — Марк Твен

«В защиту Гарриет Шелли» и другие эссе — Марк Твен

Грубая работа — Марк Твен

«Шум и ярость» / «На смертном одре» — Уильям Фолкнер

Человек-невидимка — Ральф Эллисон

Камилла — Александр Дюма

Жюстин — Лоуренс Даррелл

Бальтазар — Лоуренс Даррелл

«Госпожа Бовари» — Гюстав Флобер

Из России с любовью — Ян Флеминг

Спартак — Говард Фаст

«Ночь нежна» — Фрэнсис Скотт Фицджеральд

«Великий Гэтсби» — Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Европейское образование — Ромен Гари

Брайтон-Рок — Грэм Грин

«Прощай, оружие!» — Эрнест Хемингуэй

«И восходит солнце» — Эрнест Хемингуэй

«Любовник войны» — Джон Херси

Зелёные особняки — У. Х. Хадсон

«Улисс» — Джеймс Джойс

«Последнее искушение Христа» — Никос Казандзакис

«В дороге» — Джек Керуак

«Конец пути» — Джеральд Керш

Независимые люди — Хальддор Лакснесс

«Лучшее из всех миров, или То, чего не знал Вольтер» — Ханс Йорген Лембурн

Услышь нас, Господи, с небес, где Ты обитаешь — Малкольм Лоури

«Помощник» — Бернард Маламуд

«Волшебный бочонок» — Бернард Маламуд

«Олений парк» — Норман Мейлер

«Смерть в Венеции» и семь других рассказов — Томас Манн

«Последние эссе» — Томас Манн

«Читатели Томаса Манна» — Томас Манн

«Волшебный христианин» — Терри Саутерн

Гавайи — Джеймс Миченер

История Эстер Костелло — Николас Монсаррат

«Путеводитель» — Р. К. Нараян

Джонатан — Рассел О’Нил

The Contenders — Джон Уэйн

«Ковровые бомбардировщики» — Гарольд Роббинс

Знак воина — Пол Скотт

Седьмой крест — Анна Сегерс

«Танцующий медведь» — Эдзард Шапер

«Удар ради королевства» — Менна Галли

Здание — Питер Мартин

Русалки — Борос

История романа — Томас Вулф

«Оглянись на дом свой, ангел» — Томас Вулф

Камень, лист, дверь — Томас Вулф

Письма Томаса Вулфа к матери — Томас Вулф

«Адвокат дьявола» — Моррис Л. Уэст

Мисс Америка — Дэниел Стрен

Кот с двумя лицами — Гордон Янг

«Пришли дожди» — Луис Бромфилд

Жажда жизни — Ирвинг Стоун

«Маленький принц» — Антуан де Сент-Экзюпери

«В поисках утраченного времени» — Марсель Пруст

«Германские дороги» — Марсель Пруст

«Города равнины» — Марсель Пруст

«В цветущей роще» — Марсель Пруст

«Утешение и утешительница» — Марсель Пруст

«Посторонний» — Марсель Пруст

Нана — Эмиль Золя

«Преступление и наказание» — Фёдор Достоевский

«Дом мёртвых» — Фёдор Достоевский

«Братья Карамазовы» — Фёдор Достоевский

Дым — Иван Тургенев

«Искупление» и другие пьесы — Лев Толстой Поэзия Избранные стихотворения — Рафаэль Альберти

«Портативный Блейк» — Уильям Блейк

Стихи Роберта Бёрнса — Роберт Бёрнс

По: Полное собрание стихотворений — Эдгар Аллан По

Поэт в Нью-Йорке — Федерико Гарсиа Лорка

Поэзия и проза Генриха Гейне — Генрих Гейне

Избранные стихотворения — Робинсон Джефферс

Арагон: поэт французского Сопротивления — Ханна Джозефсон и Малкольм Коули

Избранные стихотворения — Д. Г. Лоуренс

The Vapor Trail — Иван Лоуренс Беккер

Сборник сонетов — Эдна Сент-Винсент Миллей

Поэтические произведения Джона Мильтона — Джон Мильтон

Стихи — Джон Тальябуэ

Стихи Роберта Фроста

Избранные произведения Уолта Уитмена — Роберт Фрост

Избранные стихотворения — Райнер Мария Рильке

Поэтические произведения Шелли — Перси Биши Шелли

Уильям Шекспир: Сонеты — Уильям Шекспир

Вордсворт — Ричард Уилбур

Стихи У. Б. Йейтса — У. Б. Йейтс Драматургия и театр Антигона

Мир и Лисистрата — Жан Ануй

Колокольчик, книга и свеча — Джон Ван Друтен

«Женщины» — Клэр Бут Люс

«Рождённый вчера» — Гарсон Канин

«Золотой мальчик» — Клиффорд Одетс

Clash By Night — Клиффорд Одетс

«Деревенская девушка» — Клиффорд Одетс

6 пьес Клиффорда Одетса — Клиффорд Одетс

«Долгий день уходит в ночь» — Юджин О’Нил

Анна Кристи / Император Джонс / Волосатая обезьяна — Юджин О’Нил

Red Roses For Me — Шон О’Кейси

Я стучусь в дверь — Шон О’Кейси

Избранные пьесы — Шон О’Кейси

«Зелёная ворона» — Шон О’Кейси

Пьесы — Мольер

Избранные пьесы Джорджа Бернарда Шоу — Джордж Бернард Шоу

«Сарай» — Грэм Грин Психология, философия и духовность Теория поэзии и изобразительного искусства — Аристотель

Метафизика — Аристотель

«Магия веры» — Клод М. Бристол

«Сила внутри тебя» — Клод М. Бристол

«Рассказы о рабби Нахмане» — Мартин Бубер

«Маски Бога: примитивная мифология» — Джозеф Кэмпбелл

«Мудрость песка» — Антуан де Сент-Экзюпери

Моисей и монотеизм — Зигмунд Фрейд

«Психопатология обыденной жизни» — Зигмунд Фрейд

«Искусство любить» — Эрих Фромм

Кто такой еврей? — Моррис Кертцер

«Человек против самого себя» — Карл А. Меннингер

Душевное спокойствие — Джошуа Лот Либман

Пророк — Халиль Джебран

Иисус — Халиль Джебран

Почему я не христианин — Бертран Рассел

Наше знание внешнего мира — Бертран Рассел

Здравый смысл и ядерная война — Бертран Рассел

Философия Шопенгауэра

Философия Платона — Ирвин Эдман

Философия Спинозы — Джозеф Ратнер

«Спасители Божьи: духовные упражнения» — Никос Казандзакис Актёрское мастерство, кино и перформанс К актёру — Михаил Чехов

Как Станиславский ставит спектакли — Николай Горчаков

Актёр готовится — Константин Станиславский

«Цветок в драме и гламуре» — Старк Янг

Мэрилин Монро — Джордж Карпоцци

Давай займёмся любовью — Мэтью Эндрюс Политика, история и социальная критика Стена между — Энн Брейден

«Корни американского коммунизма» — Теодор Дрейпер

«Капитал» — Карл Маркс

«Демократия в Америке» — Алексис де Токвиль

Правда о Мюнхенском кризисе — Виконт Моэм

«Министр смерти: история Адольфа Эйхмана» — Квентин Рейнольдс, Эфраим Кац и Зви Альдуби

«Дьявол в Массачусетсе» — Мэрион Старки

Путешествие к истокам — Эдгар Сноу Биография, мемуары и переписка Акт первый — Мосс Харт

«Пляска смерти» — Агнес де Милль

Близко к Колетт — Морис Гудекет

Подведение итогов — Сомерсет Моэм

Доброта тут ни при чём — Мэй Уэст

Наполеон — Эмиль Людвиг

Элеонора Дузе: биография — Уильям Уивер Искусство, фотография и музыка Ренуар — Альбер Скира

Жан Дюбюффе — Даниэль Кордье

«Семья человека» — Карл Сэндберг

Бетховен: его духовное развитие — Дж. У. Н. Салливан

Шуберт — Ральф Бейтс

Music For The Millions — Дэвид Юэн Наука, медицина и справочные материалы Из моих последних работ — Альберт Эйнштейн

«Открытый разум» — Дж. Роберт Оппенгеймер

«О звёздах и людях» — Харлоу Шепли

Уход за младенцами и детьми — Бенджамин Спок

«Поваренная книга Бостонской кулинарной школы» — Фанни Меррит Фармер

«Новая радость кулинарии» — Ирма С. Ромбауэр и Мэрион Ромбауэр Беккер

Карманный тезаурус Роже — К. О. Моусон и К. А. Уайтинг

Карманный словарь Гюго: французско-английский и англо-французский Путешествия, юмор и разное Как путешествовать инкогнито — Людвиг Бемельманс

Той, кого я люблю больше всех — Людвиг Бемельманс

«Однажды в Риме» — Элизабет Боуэн

Лондон — Жак Буссар

Людоеды Индии — Джим Корбетт

«Тайны джунглей» — Джим Корбетт

Моя Индия — Джим Корбетт

Как разговаривать с Джином — Эрни Ковач

Снобы — Рассел Лайнс

«Как это сделать, или Искусство увлекательного общения» — Эльза Максвелл

Проснись, дурачок — Марк Харрис

Маленький паровозик, который мог бы — Уотти Пайпер

Главный вывод простой и неожиданный: за образом легкомысленной кинозвезды скрывался человек, в котором чувствовались любознательность и потребность думать. Монро тянулась к сложным книгам, потому что искала в них ответы. И список её чтения — лучшее доказательство того, что не стоит судить о человеке по обложке.