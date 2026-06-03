Что читала Мэрилин Монро: список книг, который показывает её совсем с другой стороны

Вера Макарова

Мэрилин Монро запомнили как красивую блондинку с обворожительной улыбкой, но мало кто знает другую её сторону. Актриса была настоящим книжным человеком, а сегодня мы знаем, насколько сильно чтение книг влияет на нас. Её часто заставали с книгой в руках на съёмках, в дороге и дома. А в её личной библиотеке к моменту смерти хранилось больше 400 томов: от поэзии до «Капитала» Карла Маркса и биографий Эйнштейна с Оппенгеймером. Интервьюеры почти не расспрашивали её о книгах, так что точного списка любимого не осталось. Но кое-что всё же удалось узнать — по её собственным словам, фотографиям и воспоминаниям знакомых.

Что читала Мэрилин Монро? Фото.

Что читала Мэрилин Монро?

Как Мэрилин Монро выбирала книги в магазине наугад

Однажды режиссёр заметил у актрисы в руках «Письма к молодому поэту» Райнера Марии Рильке и спросил, почему именно эта книга. Ответ Монро многое объясняет про её отношение к чтению:

«В те вечера, когда мне нечем заняться, я иду в книжный Pickwick на Голливудском бульваре и открываю книги наугад, — рассказала она. — Когда натыкаюсь на страницу или абзац, которые мне нравятся, я покупаю эту книгу. Вот так вчера купила эту. Разве это неправильно?»

Получается, она доверяла не спискам бестселлеров, а собственному ощущению. Способ простой, но честный: если зацепил один абзац, скорее всего, понравится и остальное. Кстати, отличный лайфхак для тех, кто давно хочет вернуться к чтению, но не знает, с чего начать.

Мэрилин Монро была заядлой читательницей. Ее часто видели с книгой в руках на съемочной площадке, в путешествиях или дома. Фото.

Мэрилин Монро была заядлой читательницей. Ее часто видели с книгой в руках на съемочной площадке, в путешествиях или дома.

«Пророк» Халиля Джебрана — книга, которую она дарила друзьям

С именем Монро сильнее всего связана книга «Пророк» ливано-американского поэта Халиля Джебрана. У актрисы было целых четыре её экземпляра, она читала её на съёмочных площадках и иногда дарила друзьям.

На съёмках фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» Монро вслух прочитала коллеге Джейн Расселл отрывок про брак: «…и стойте вместе, но не слишком близко друг к другу: ибо колонны храма стоят отдельно, а дуб и кипарис не растут в тени друг друга».

А потом задумалась вслух. Тогда она была замужем за бейсболистом Джо Ди Маджо и спросила: правда ли, что в любви нужно сохранять дистанцию? Должна ли женщина, полюбив мужчину, отказаться от собственной индивидуальности? Этот вопрос явно был для неё не отвлечённым.

Саму книгу Монро называла «вдохновляющей» и говорила, что это «своего рода образец для повседневной жизни». «Пророк» вышел в 1923 году, это сборник поэтических размышлений о главных вопросах жизни, который и сегодня остаётся одним из самых популярных духовных текстов XX века.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

«Улисс» Джеймса Джойса и знаменитая фотография на пляже

В 1955 году фотограф Ив Арнольд сделала снимок, который потом обошёл весь мир: Монро читает «Улисс» Джеймса Джойса — один из самых сложных романов в истории литературы. Снимали на пляже, актриса достала книгу сама и читала вслух отрывки прямо во время съёмки.

Многие потом решили, что кадр постановочный — мол, не могла же красотка действительно читать настолько запутанную книгу. Но фотограф настаивала: Монро возила «Улисса» с собой в машине и читала его уже «долгое время». Причём призналась, что текст ей даётся тяжело, поэтому она читает его не по порядку, а кусками — так, кстати, делают и многие литературоведы. В таких книгах особенно заметно, как чтение тренирует воображение: мозг не получает готовую картинку, а сам собирает смысл.

Ив Арнольд, Мэрилин Монро читает «Улисса», 1955 год. Знаменитый снимок многие считали постановкой. Фото.

Ив Арнольд, Мэрилин Монро читает «Улисса», 1955 год. Знаменитый снимок многие считали постановкой.

Защищая Арнольд, исследовательница её творчества Бриджит Лардинуа заметила: будь это постановка, Монро посадили бы в чопорном платье на антикварный стул. А тут — пляж, простая одежда и живой интерес. Многие поклонники до сих пор считают «Улисса» любимой книгой актрисы, хотя наверняка этого никто не знает.

Сам роман вышел в 1922 году и считается одной из вершин модернизма. Это пересказ гомеровской «Одиссеи», действие которого умещается в один день — 16 июня 1904 года в Дублине. О чём именно эта книга, критики спорят уже больше века.

Уолт Уитмен и «Листья травы» — поэзия для отдыха

Монро любила поэзию и сама писала стихи. По одной из версий, её любимым поэтом был Уолт Уитмен с его сборником «Листья травы». Биограф вспоминал, что она часто читала Уитмена, чтобы расслабиться: ритм его длинных свободных строк одновременно успокаивал и будоражил.

Дэйв Чичеро, Мэрилин Монро читает «Листья травы», 1951 год. Фото.

Дэйв Чичеро, Мэрилин Монро читает «Листья травы», 1951 год.

Актрису дважды фотографировали с «Листьями травы», а один из редакторов её записей говорил о настоящей «зачарованности» поэтом. Правда, есть и забавная история с другой стороны. Якобы на вечеринке Монро услышала, как мужчины обсуждают Уитмена, подошла и сказала: «О! Уитмен! Обожаю его шоколадные конфеты!»

Была ли это шутка, в которой она нарочно играла роль наивной блондинки, или она и правда не знала поэта — теперь не разобрать. Да и случилась ли эта сцена вообще, тоже вопрос.

«Листья травы» — первый сборник Уитмена, известный благоговением перед телом и природой и мыслью о том, что божественное можно почувствовать через личный, прямой опыт. Легко представить, почему эти стихи о внутренней свободе и покое могли утешать женщину, которая всю жизнь боролась за право распоряжаться собственной судьбой.

Почему читательские вкусы Мэрилин Монро до сих пор остаются загадкой

Парадокс в том, что Монро была одной из самых сфотографированных женщин эпохи, но при этом одной из самых закрытых. О её внутреннем мире мы судим по обрывкам: интервью, чужим воспоминаниям, которые могли и приукрасить, и редким фотографиям.

Сегодня, когда многие читают всё меньше, особенно интересно смотреть на человека, который буквально собирал вокруг себя книги. Ведь вопрос не только в кругозоре: мы уже рассказывали, что происходит с мозгом, если перестать читать.

Если бы актриса прожила дольше (кстати, её столетие пришлось бы на 1 июня 2026 года), мы, возможно, узнали бы больше о её литературных вкусах и даже прочитали бы то, что она писала сама. Но получилось иначе.

В личной библиотеке Мэрилин Монро было более 400 книг. Фото.

В личной библиотеке Мэрилин Монро было более 400 книг.

На момент смерти в личной библиотеке Мэрилин Монро было более 400 книг. Вот их названия.

Художественная литература и классика

  • Уайнсбург, Огайо — Шервуд Андерсон
  • «Невыразимое» — Сэмюэл Беккет
  • «Бедная женщина» — Леон Блуа
  • «Божий городок» — Эрскин Колдуэлл
  • «Падение» — Альбер Камю
  • «Бунтующий человек» — Альбер Камю
  • Мистер Робертс — Джойс Кэри
  • «Секретный агент» — Джозеф Конрад
  • «Американский претендент» и другие рассказы и очерки — Марк Твен
  • «Приключения Гекльберри Финна» — Марк Твен
  • «В защиту Гарриет Шелли» и другие эссе — Марк Твен
  • Грубая работа — Марк Твен
  • «Шум и ярость» / «На смертном одре» — Уильям Фолкнер
  • Человек-невидимка — Ральф Эллисон
  • Камилла — Александр Дюма
  • Жюстин — Лоуренс Даррелл
  • Бальтазар — Лоуренс Даррелл
  • «Госпожа Бовари» — Гюстав Флобер
  • Из России с любовью — Ян Флеминг
  • Спартак — Говард Фаст
  • «Ночь нежна» — Фрэнсис Скотт Фицджеральд
  • «Великий Гэтсби» — Фрэнсис Скотт Фицджеральд
  • Европейское образование — Ромен Гари
  • Брайтон-Рок — Грэм Грин
  • «Прощай, оружие!» — Эрнест Хемингуэй
  • «И восходит солнце» — Эрнест Хемингуэй
  • «Любовник войны» — Джон Херси
  • Зелёные особняки — У. Х. Хадсон
  • «Улисс» — Джеймс Джойс
  • «Последнее искушение Христа» — Никос Казандзакис
  • «В дороге» — Джек Керуак
  • «Конец пути» — Джеральд Керш
  • Независимые люди — Хальддор Лакснесс
  • «Лучшее из всех миров, или То, чего не знал Вольтер» — Ханс Йорген Лембурн
  • Услышь нас, Господи, с небес, где Ты обитаешь — Малкольм Лоури
  • «Помощник» — Бернард Маламуд
  • «Волшебный бочонок» — Бернард Маламуд
  • «Олений парк» — Норман Мейлер
  • «Смерть в Венеции» и семь других рассказов — Томас Манн
  • «Последние эссе» — Томас Манн
  • «Читатели Томаса Манна» — Томас Манн
  • «Волшебный христианин» — Терри Саутерн
  • Гавайи — Джеймс Миченер
  • История Эстер Костелло — Николас Монсаррат
  • «Путеводитель» — Р. К. Нараян
  • Джонатан — Рассел О’Нил
  • The Contenders — Джон Уэйн
  • «Ковровые бомбардировщики» — Гарольд Роббинс
  • Знак воина — Пол Скотт
  • Седьмой крест — Анна Сегерс
  • «Танцующий медведь» — Эдзард Шапер
  • «Удар ради королевства» — Менна Галли
  • Здание — Питер Мартин
  • Русалки — Борос
  • История романа — Томас Вулф
  • «Оглянись на дом свой, ангел» — Томас Вулф
  • Камень, лист, дверь — Томас Вулф
  • Письма Томаса Вулфа к матери — Томас Вулф
  • «Адвокат дьявола» — Моррис Л. Уэст
  • Мисс Америка — Дэниел Стрен
  • Кот с двумя лицами — Гордон Янг
  • «Пришли дожди» — Луис Бромфилд
  • Жажда жизни — Ирвинг Стоун
  • «Маленький принц» — Антуан де Сент-Экзюпери
  • «В поисках утраченного времени» — Марсель Пруст
  • «Германские дороги» — Марсель Пруст
  • «Города равнины» — Марсель Пруст
  • «В цветущей роще» — Марсель Пруст
  • «Утешение и утешительница» — Марсель Пруст
  • «Посторонний» — Марсель Пруст
  • Нана — Эмиль Золя
  • «Преступление и наказание» — Фёдор Достоевский
  • «Дом мёртвых» — Фёдор Достоевский
  • «Братья Карамазовы» — Фёдор Достоевский
  • Дым — Иван Тургенев
  • «Искупление» и другие пьесы — Лев Толстой

Поэзия

  • Избранные стихотворения — Рафаэль Альберти
  • «Портативный Блейк» — Уильям Блейк
  • Стихи Роберта Бёрнса — Роберт Бёрнс
  • По: Полное собрание стихотворений — Эдгар Аллан По
  • Поэт в Нью-Йорке — Федерико Гарсиа Лорка
  • Поэзия и проза Генриха Гейне — Генрих Гейне
  • Избранные стихотворения — Робинсон Джефферс
  • Арагон: поэт французского Сопротивления — Ханна Джозефсон и Малкольм Коули
  • Избранные стихотворения — Д. Г. Лоуренс
  • The Vapor Trail — Иван Лоуренс Беккер
  • Сборник сонетов — Эдна Сент-Винсент Миллей
  • Поэтические произведения Джона Мильтона — Джон Мильтон
  • Стихи — Джон Тальябуэ
  • Стихи Роберта Фроста
  • Избранные произведения Уолта Уитмена — Роберт Фрост
  • Избранные стихотворения — Райнер Мария Рильке
  • Поэтические произведения Шелли — Перси Биши Шелли
  • Уильям Шекспир: Сонеты — Уильям Шекспир
  • Вордсворт — Ричард Уилбур
  • Стихи У. Б. Йейтса — У. Б. Йейтс

Драматургия и театр

  • Антигона
  • Мир и Лисистрата — Жан Ануй
  • Колокольчик, книга и свеча — Джон Ван Друтен
  • «Женщины» — Клэр Бут Люс
  • «Рождённый вчера» — Гарсон Канин
  • «Золотой мальчик» — Клиффорд Одетс
  • Clash By Night — Клиффорд Одетс
  • «Деревенская девушка» — Клиффорд Одетс
  • 6 пьес Клиффорда Одетса — Клиффорд Одетс
  • «Долгий день уходит в ночь» — Юджин О’Нил
  • Анна Кристи / Император Джонс / Волосатая обезьяна — Юджин О’Нил
  • Red Roses For Me — Шон О’Кейси
  • Я стучусь в дверь — Шон О’Кейси
  • Избранные пьесы — Шон О’Кейси
  • «Зелёная ворона» — Шон О’Кейси
  • Пьесы — Мольер
  • Избранные пьесы Джорджа Бернарда Шоу — Джордж Бернард Шоу
  • «Сарай» — Грэм Грин

Психология, философия и духовность

  • Теория поэзии и изобразительного искусства — Аристотель
  • Метафизика — Аристотель
  • «Магия веры» — Клод М. Бристол
  • «Сила внутри тебя» — Клод М. Бристол
  • «Рассказы о рабби Нахмане» — Мартин Бубер
  • «Маски Бога: примитивная мифология» — Джозеф Кэмпбелл
  • «Мудрость песка» — Антуан де Сент-Экзюпери
  • Моисей и монотеизм — Зигмунд Фрейд
  • «Психопатология обыденной жизни» — Зигмунд Фрейд
  • «Искусство любить» — Эрих Фромм
  • Кто такой еврей? — Моррис Кертцер
  • «Человек против самого себя» — Карл А. Меннингер
  • Душевное спокойствие — Джошуа Лот Либман
  • Пророк — Халиль Джебран
  • Иисус — Халиль Джебран
  • Почему я не христианин — Бертран Рассел
  • Наше знание внешнего мира — Бертран Рассел
  • Здравый смысл и ядерная война — Бертран Рассел
  • Философия Шопенгауэра
  • Философия Платона — Ирвин Эдман
  • Философия Спинозы — Джозеф Ратнер
  • «Спасители Божьи: духовные упражнения» — Никос Казандзакис

Актёрское мастерство, кино и перформанс

  • К актёру — Михаил Чехов
  • Как Станиславский ставит спектакли — Николай Горчаков
  • Актёр готовится — Константин Станиславский
  • «Цветок в драме и гламуре» — Старк Янг
  • Мэрилин Монро — Джордж Карпоцци
  • Давай займёмся любовью — Мэтью Эндрюс

Политика, история и социальная критика

  • Стена между — Энн Брейден
  • «Корни американского коммунизма» — Теодор Дрейпер
  • «Капитал» — Карл Маркс
  • «Демократия в Америке» — Алексис де Токвиль
  • Правда о Мюнхенском кризисе — Виконт Моэм
  • «Министр смерти: история Адольфа Эйхмана» — Квентин Рейнольдс, Эфраим Кац и Зви Альдуби
  • «Дьявол в Массачусетсе» — Мэрион Старки
  • Путешествие к истокам — Эдгар Сноу

Биография, мемуары и переписка

  • Акт первый — Мосс Харт
  • «Пляска смерти» — Агнес де Милль
  • Близко к Колетт — Морис Гудекет
  • Подведение итогов — Сомерсет Моэм
  • Доброта тут ни при чём — Мэй Уэст
  • Наполеон — Эмиль Людвиг
  • Элеонора Дузе: биография — Уильям Уивер

Искусство, фотография и музыка

  • Ренуар — Альбер Скира
  • Жан Дюбюффе — Даниэль Кордье
  • «Семья человека» — Карл Сэндберг
  • Бетховен: его духовное развитие — Дж. У. Н. Салливан
  • Шуберт — Ральф Бейтс
  • Music For The Millions — Дэвид Юэн

Наука, медицина и справочные материалы

  • Из моих последних работ — Альберт Эйнштейн
  • «Открытый разум» — Дж. Роберт Оппенгеймер
  • «О звёздах и людях» — Харлоу Шепли
  • Уход за младенцами и детьми — Бенджамин Спок
  • «Поваренная книга Бостонской кулинарной школы» — Фанни Меррит Фармер
  • «Новая радость кулинарии» — Ирма С. Ромбауэр и Мэрион Ромбауэр Беккер
  • Карманный тезаурус Роже — К. О. Моусон и К. А. Уайтинг
  • Карманный словарь Гюго: французско-английский и англо-французский

Путешествия, юмор и разное

  • Как путешествовать инкогнито — Людвиг Бемельманс
  • Той, кого я люблю больше всех — Людвиг Бемельманс
  • «Однажды в Риме» — Элизабет Боуэн
  • Лондон — Жак Буссар
  • Людоеды Индии — Джим Корбетт
  • «Тайны джунглей» — Джим Корбетт
  • Моя Индия — Джим Корбетт
  • Как разговаривать с Джином — Эрни Ковач
  • Снобы — Рассел Лайнс
  • «Как это сделать, или Искусство увлекательного общения» — Эльза Максвелл
  • Проснись, дурачок — Марк Харрис
  • Маленький паровозик, который мог бы — Уотти Пайпер

Главный вывод простой и неожиданный: за образом легкомысленной кинозвезды скрывался человек, в котором чувствовались любознательность и потребность думать. Монро тянулась к сложным книгам, потому что искала в них ответы. И список её чтения — лучшее доказательство того, что не стоит судить о человеке по обложке.

Новости по теме: Люди Земли
Час Земли 2026: точная дата и время отключения света. Фото.
Час Земли 2026: точная дата и время отключения света
Что ест медведь сразу после спячки и почему это важно знать людям. Фото.
Что ест медведь сразу после спячки и почему это важно знать людям
Почему весной хочется перемен? Это происходит почти со всеми. Фото.
Почему весной хочется перемен? Это происходит почти со всеми