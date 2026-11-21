Слово «суперлуние» звучит так, будто Луна должна занять полнеба. На деле прибавка в размере будет довольно скромной. И всё-таки ноябрь заслужил отдельную отметку в календаре полнолуний на 2026 год. Это первое суперлуние с января, да ещё и с необычным названием.

24 ноября — главный день для наблюдений

По расчётам Star Walk, полнолуние наступит 24 ноября 2026 года в 14:53 UTC, то есть в 17:53 по московскому времени. В Иркутске будет уже 22:53, а во Владивостоке — 00:53 25 ноября. Момент один и тот же, просто часовые пояса разные.

Но ловить его с точностью до минуты необязательно. Луна будет выглядеть почти полной три дня подряд — 23, 24 и 25 ноября. Так что, если небо затянут облака, останется ещё пара шансов её увидеть.

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Лунный диск станет больше на 6,5% — и это не предел

Луна движется вокруг Земли не по идеальному кругу, поэтому расстояние между ними постоянно меняется. Когда полнолуние совпадает со сближением Луны с Землёй, получается суперлуние. Именно так его объясняет NASA.

24 ноября расстояние до нашего спутника составит около 360 768 км против средних 384 400 км. Видимый диаметр Луны окажется примерно на 6,5% больше, а яркость — на 13,5% выше, чем при среднем расстоянии.

Звучит внушительно, но без сравнения большинство людей разницу не заметят. Кстати, встречающиеся в интернете цифры «на 14% больше и на 30% ярче» тоже верны, но только при сравнении самых крупных полнолуний с самыми маленькими, а не со средними.

Самая эффектная Луна появится у горизонта

Самое удобное время для наблюдения — сумерки и вечер, когда Луна ещё у горизонта. Рядом с домами и деревьями лунный диск может казаться просто огромным. Но дело не столько в суперлунии, сколько в знаменитой лунной иллюзии: наш мозг сравнивает Луну с земными объектами и зрительно увеличивает её.

На смартфоне этот эффект часто пропадает. Мы уже разбирали, почему Луна на фото такая маленькая. Если хотите получить красивый кадр, попробуйте уменьшить экспозицию и захватить в кадр силуэты зданий или деревьев.

Почему ноябрьскую Луну назвали Бобровой

Бобровая Луна — традиционное североамериканское название ноябрьского полнолуния. В конце осени бобры заканчивают подготовку к зиме: укрепляют жилища и запасают корм. А раньше в это время охотники устанавливали ловушки на бобров, пока водоёмы ещё не покрылись льдом.

С этим сезоном и связывают происхождение названия. Никакого особого бобрового цвета у Луны нет. Она действительно может казаться жёлтой или оранжевой у горизонта, но причина в земной атмосфере, через которую проходит её свет. Лунного затмения 24 ноября тоже не будет.

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Особого влияния на здоровье ждать не стоит

Суперлунию приписывают бессонницу, перепады настроения и прочие странности. Однако убедительных доказательств, что именно суперлуние вызывает заметные изменения самочувствия, нет.

При сближении с Землёй лунное притяжение действительно становится сильнее и может немного усиливать приливы. Но это не означает на 100%, что с организмом человека происходит что-то необычное.

Многие замечают на себе реальное влияние даже обычного цикла Луны: и я сейчас не про оборотней, а про рост ногтей, волос и пр. Думаю, влияние Луны и правда есть, и замечают его те, кто склонен замечать мелочи или метеочувствителен.

В декабре нас ждёт ещё более крупная Луна

У ноябрьского полнолуния будет небольшой бонус: 24 ноября Луна окажется рядом со звёздным скоплением Плеяды в созвездии Тельца. Правда, её яркий свет помешает рассмотреть слабые звёзды, поэтому для наблюдения пригодится бинокль.

А если хочется увидеть и другие небесные события, я собрала самые интересные явления ноября — от звездопадов до сближений планет.

И ещё один любопытный факт: ноябрьское суперлуние не станет самым большим в 2026 году. Уже 24 декабря произойдёт следующее, Холодное суперлуние, и именно оно окажется крупнейшим полнолунием года. Так что ноябрь — своего рода репетиция перед декабрьским рекордом. А о декабрьском суперлунии я обязательно расскажу позже.