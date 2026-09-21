Почему Луна на фото такая маленькая, хотя глазами кажется огромной

Бывает обидно: над домами висит огромная красивая Луна, достаёшь смартфон — и на снимке остаётся маленькая светлая горошина. Причём особенно странно это выглядит у горизонта, где спутник Земли кажется чуть ли не в несколько раз крупнее обычного. Этот эффект хорошо знаком тем, кто хоть раз замечал, как Луна кажется гигантской у горизонта. И камера здесь не ломается — просто глаз и объектив смотрят на одну сцену совершенно по-разному.

Смартфон захватывает слишком много неба

Вот что забавно: Луна занимает на небе очень маленький угол — всего около половины градуса. Примерно столько же занимает Солнце, поэтому два совершенно разных по размеру небесных тела кажутся нам одинаковыми.

Основная камера смартфона, наоборот, сделана достаточно широкоугольной. Она должна помещать в кадр людей, здания, пейзажи и вообще как можно больше пространства. На фоне всего этого полуградусный лунный диск получается крошечным.

По расчётам специалистов Университета Монаша, на типичной камере телефона изображение Луны без серьёзного увеличения может занимать всего несколько десятков пикселей по ширине. Смартфон не уменьшает Луну — он просто показывает, насколько мала она относительно всего кадра.

У горизонта мозг включает собственный «зум»

Тогда откуда вообще берётся ощущение, что Луна огромная? Это знаменитая лунная иллюзия. Когда спутник висит над крышами, деревьями или горами, мозг воспринимает окружающий пейзаж как подсказку о расстоянии, и Луна визуально «раздувается». Когда она поднимается высоко и остаётся одна посреди пустого неба, эффект заметно слабеет.

Причём атмосфера здесь почти ни при чём. Как объясняет NASA, она не увеличивает Луну у горизонта, а может даже слегка сплющивать её из-за преломления света. Более того, вблизи горизонта Луна находится от наблюдателя примерно на 1,5% дальше, чем когда проходит высоко над ним. Огромной её в первую очередь делает наше восприятие — большую часть дорисовывает наш мозг. Почему именно мозг так работает, учёные до сих пор объяснили не до конца.

И даже суперлуние тут мало что меняет. Его диск действительно крупнее микролуния, но разницы недостаточно, чтобы маленькая точка на фотографии вдруг заняла половину экрана.

Почему вместо Луны получается белое пятно

Но маленький размер — ещё не всё. Часто Луна на снимке ещё и превращается в белый кружок без единого кратера. Проблема в том, что для ночного неба Луна очень яркая. Автоматика смартфона видит вокруг темноту, пытается её осветлить и заодно слишком сильно высветляет сам лунный диск. Детали поверхности исчезают.

Австралийское агентство CSIRO отмечает ещё две проблемы: автофокус иногда начинает метаться в темноте, а дымка, облака и движение воздуха дополнительно съедают резкость. В итоге вместо кратеров получается обычный белый кружок.

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Как нормально сфотографировать Луну на телефон

Хороший снимок можно с делать и без дорогой камеры. Но простое наведение смартфона на небо действительно редко даёт хороший результат.

Используйте телеобъектив, если он есть. Настоящий оптический зум 3x или 5x полезнее огромного цифрового приближения, которое в основном просто обрезает изображение.

Настоящий оптический зум 3x или 5x полезнее огромного цифрового приближения, которое в основном просто обрезает изображение. Нажмите на Луну на экране и уменьшите экспозицию. Диск должен стать сероватым, а на нём должны появиться тёмные области и детали.

Диск должен стать сероватым, а на нём должны появиться тёмные области и детали. Зафиксируйте смартфон. Штатив не обязателен — подойдут перила, подоконник или любая устойчивая поверхность. Таймер на 2–3 секунды уберёт дрожание от нажатия кнопки.

Штатив не обязателен — подойдут перила, подоконник или любая устойчивая поверхность. Таймер на 2–3 секунды уберёт дрожание от нажатия кнопки. Попробуйте снять Луну в сумерках. Небо ещё не совсем тёмное, поэтому камере проще одновременно сохранить и Луну, и окружающий пейзаж.

Небо ещё не совсем тёмное, поэтому камере проще одновременно сохранить и Луну, и окружающий пейзаж. Сделайте несколько кадров. Атмосфера постоянно колеблется, поэтому один снимок может быть мутным, а следующий — заметно резче.

NASA советует примерно то же самое: стабилизировать телефон, сфокусироваться на Луне и уменьшить яркость, пока на поверхности не появятся детали. Главное правило — не пытаться сделать ночное небо светлым. Луна сама по себе света получает более чем достаточно.

У современных смартфонов есть ещё одна хитрость. Некоторые из них активно обрабатывают такие снимки. Например, Samsung официально описывает систему, которая распознаёт Луну, объединяет несколько кадров и с помощью алгоритмов усиливает детали поверхности. Поэтому фотография на большом зуме может быть заметно сильнее обработана и выглядеть просто шикарно. Но к крошечной Луне на обычной камере это отношения не имеет — там всё решает оптика.

Откуда тогда берутся фотографии с Луной размером с дом

Наверняка вы видели кадры, где гигантская Луна занимает половину неба, а перед ней стоит человек, башня или целый город. Photoshop для такого эффекта вовсе не обязателен.

Фотограф просто отходит далеко от объекта и снимает его длиннофокусным объективом. Узкий угол обзора сильно увеличивает Луну в кадре, а далёкие друг от друга объекты визуально оказываются рядом. Именно телеобъектив создаёт те самые фотографии, где Луна выглядит почти фантастически большой.

NASA советует специально включать в такие снимки здания, деревья, горы или людей: они дают масштаб и превращают обычный лунный диск в действительно эффектный кадр. А если сделать то же самое на основную широкоугольную камеру смартфона, волшебство тут же исчезнет — и Луна снова станет маленькой светящейся точкой.