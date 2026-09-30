Отличные фильмы 2026 года с высоким рейтингом, которые многие пропустили

В 2026 году все обсуждали блокбастеры вроде нового Человека Паука и нашумевшей Одиссеи. На фоне всей этой шумихи несколько хороших фильмов прошли почти незаметно. И проблема не в качестве, а в количестве оценок: у одних картин на Кинопоиске сотни тысяч голосов, у других — всего несколько тысяч. Но рейтинг у них не ниже. Мы собрали семь таких фильмов и спешим поделиться ими с вами.
«Необычайно умные создания»: осьминог сближает одиноких людей
Пожилая Това работает в океанариуме. Она тяжело переживает потерю и постепенно привязывается к гигантскому тихоокеанскому осьминогу Марцеллу. В это время в город приезжает молодой Кэмерон: у него умерла мать, и он пытается найти отца. Первым связь между Товой и Кэмероном замечает именно осьминог.
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Звучит как сентиментальная сказка, но на самом деле это фильм о горе, одиночестве и о том, как снова к кому-то привязаться. Марцелл здесь не забавный зверёк для шуток: его глазами мы видим людей со стороны, с их странными привычками и неумением сказать друг другу простые вещи. Рейтинг на Кинопоиске 7,8, на IMDb 7,9, у международных критиков около 85% положительных рецензий. Российские критики особенно хвалили игру Салли Филд и Льюиса Пуллмана.
«В чужой шкуре»: зверёк меняется телами с хищником
Маленький лесной зверёк Олли всю жизнь боится огромной птицы Айви, ведь для неё он просто еда. Из-за магии они меняются телами. Птице приходится жить в теле того, на кого она охотилась, а Олли учится управляться с огромными крыльями и смотреть на мир глазами хищника.
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Обмен телами тут не только ради шуток. Весь мультфильм держится на простой мысли: другого не поймёшь, пока сам не окажешься на его месте. Поэтому детское приключение постепенно становится историей о сочувствии, предубеждениях и страхе перед теми, кто на тебя не похож. У мультфильма 8,0 на Кинопоиске, это лучший результат в подборке (на IMDb 7,3). На «Отзовике» его рекомендуют больше 90% авторов отзывов.
«Сообщения для Изабель»: голосовые на чужой номер
Джилл с детства была очень близка с тяжело больной сестрой Иззи. После смерти сестры Джилл не может отказаться от привычки с ней разговаривать и продолжает отправлять голосовые сообщения на её старый номер. Но номер уже принадлежит другому человеку. Мужчина из Остина слушает очень личные признания незнакомки о работе, страхах и одиночестве, и в какой-то момент ему хочется узнать, кто она.
Любовная история здесь не единственная. Фильм ещё и о том, как человек держится за умершего близкого и понемногу признаёт, что жизнь продолжается. Рейтинг на Кинопоиске 7,7, на IMDb 7,3, положительных иностранных рецензий 88%.
«Меня зовут Агнета»: из Швеции в Прованс
Агнета теряет работу и соглашается на предложение, из-за которого переезжает из Швеции в Прованс. Сначала это просто способ заработать, но постепенно поездка меняет всю её жизнь. Героиня уже взрослая женщина, которая вдруг поняла, что привычная жизнь давно её не радует. Поэтому здесь есть и кризис среднего возраста, и романтика, и комедия.
Интересно, что в России фильм приняли гораздо теплее, чем за рубежом: на Кинопоиске у него 7,7, а на IMDb около 6,7. Так что это не всеми признанный шедевр, а скорее фильм, который особенно полюбили российские зрители. Оценок у него всего около 4,7 тысячи, поэтому по статистике это самая незаметная картина в списке.
«Тони»: молодой Бурден на кухне
Энтони Бурден потом станет знаменитым шеф-поваром, писателем и телеведущим, но фильм Мэтта Джонсона рассказывает о том времени, когда до славы было далеко. Тони ещё молодой парень и не понимает, чем хочет заниматься. Случайная летняя подработка на ресторанной кухне открывает ему целый мир: крики, жара, тяжёлый труд, странные люди. Главную роль играет Доминик Сесса, рядом с ним Антонио Бандерас.
Не ждите классической биографии «родился, вырос, прославился». Издание «Кино ТВ» называет фильм вольным байопиком, то есть свободной историей о реальном человеке, и скорее мифом о молодом Бурдене. Поэтому смотреть его интересно, даже если вы не видели ни одной передачи Бурдена. У картины 7,4 на Кинопоиске и около 93% положительных рецензий международных критиков, но зрительских оценок пока всего около пяти тысяч.
«Хитрый койот»: иск против компании ACME
У этого фильма самая странная судьба в подборке. Его сняли несколько лет назад, соединив обычное кино с актёрами и классическую анимацию Looney Tunes. Потом Warner Bros. решила не выпускать готовый фильм и списать его, чтобы получить налоговую выгоду. Несколько лет картина пролежала на полке, пока права на неё не получили другие прокатчики, и зрители увидели её только в 2026 году.
Сюжет такой: койот Вайл десятилетиями покупает у компании ACME ракеты, ловушки и катапульты, которые почти всегда взрываются у него в руках. В конце концов он подаёт на ACME в суд. Получается сразу мультфильм Looney Tunes, судебная комедия и сатира на большие корпорации, а одну из ролей с живыми актёрами играет Джон Сина. Спрятать фильм было явной ошибкой: у критиков около 96% положительных отзывов, на IMDb 7,7, на Кинопоиске 7,2.
«Давление»: синоптик решает судьбу высадки
Июнь 1944 года, союзники готовятся высадиться в Нормандии. Огромная операция подготовлена, но есть враг, против которого не помогут ни танки, ни корабли: шторм. Британский метеоролог Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт) должен сказать генералу Эйзенхауэру (Брендан Фрейзер), начинать операцию или нет.
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В этом военном фильме почти нет боевых сцен. Спор двух групп синоптиков, одна из которых верит в хорошую погоду, а другая предупреждает о шторме, превращается в напряжённый триллер: если прогноз окажется неверным, погибнет огромное количество людей. Чем всё закончилось, известно, но следить за тем, как принимают решение, всё равно интересно. Это самый известный фильм подборки: около 53 тысяч оценок, 7,5 на Кинопоиске, 7,7 на IMDb и 89% положительных рецензий.
С какого фильма подборки начать
Если хочется сильной драмы о людях, начните с «Необычайно умных созданий». Если хочется просто посмеяться и заодно узнать невероятную историю спасения от отмены, включайте «Хитрого койота». «Тони» подойдёт тем, кому надоели стандартные биографии. А самая настоящая находка по статистике — «Меня зовут Агнета»: 7,7 при меньше чем пяти тысячах оценок.
|Фильм
|Кинопоиск
|IMDb
|Оценок на Кинопоиске
|«Необычайно умные создания»
|7,8
|7,9
|около 9,6 тыс.
|«В чужой шкуре»
|8,0
|7,3
|около 16,8 тыс.
|«Сообщения для Изабель»
|7,7
|7,3
|около 15,5 тыс.
|«Меня зовут Агнета»
|7,7
|около 6,7
|около 4,7 тыс.
|«Тони»
|7,4
|нет данных
|около 5 тыс.
|«Хитрый койот»
|7,2
|7,7
|около 6 тыс.
|«Давление»
|7,5
|7,7
|около 53 тыс.
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Почти все эти фильмы тихие и тёплые, в них главное — персонажи, а не спецэффекты. Если после них захочется чего-то, что по-настоящему удивит в финале, в следующей подборке мы собрали фильмы с неожиданным концом, которые хочется посмотреть второй раз.
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