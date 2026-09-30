Отличные фильмы 2026 года с высоким рейтингом, которые многие пропустили

В 2026 году все обсуждали блокбастеры вроде нового Человека Паука и нашумевшей Одиссеи. На фоне всей этой шумихи несколько хороших фильмов прошли почти незаметно. И проблема не в качестве, а в количестве оценок: у одних картин на Кинопоиске сотни тысяч голосов, у других — всего несколько тысяч. Но рейтинг у них не ниже. Мы собрали семь таких фильмов и спешим поделиться ими с вами.

«Необычайно умные создания»: осьминог сближает одиноких людей

Пожилая Това работает в океанариуме. Она тяжело переживает потерю и постепенно привязывается к гигантскому тихоокеанскому осьминогу Марцеллу. В это время в город приезжает молодой Кэмерон: у него умерла мать, и он пытается найти отца. Первым связь между Товой и Кэмероном замечает именно осьминог.

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Звучит как сентиментальная сказка, но на самом деле это фильм о горе, одиночестве и о том, как снова к кому-то привязаться. Марцелл здесь не забавный зверёк для шуток: его глазами мы видим людей со стороны, с их странными привычками и неумением сказать друг другу простые вещи. Рейтинг на Кинопоиске 7,8, на IMDb 7,9, у международных критиков около 85% положительных рецензий. Российские критики особенно хвалили игру Салли Филд и Льюиса Пуллмана.

«В чужой шкуре»: зверёк меняется телами с хищником

Маленький лесной зверёк Олли всю жизнь боится огромной птицы Айви, ведь для неё он просто еда. Из-за магии они меняются телами. Птице приходится жить в теле того, на кого она охотилась, а Олли учится управляться с огромными крыльями и смотреть на мир глазами хищника.

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Обмен телами тут не только ради шуток. Весь мультфильм держится на простой мысли: другого не поймёшь, пока сам не окажешься на его месте. Поэтому детское приключение постепенно становится историей о сочувствии, предубеждениях и страхе перед теми, кто на тебя не похож. У мультфильма 8,0 на Кинопоиске, это лучший результат в подборке (на IMDb 7,3). На «Отзовике» его рекомендуют больше 90% авторов отзывов.

«Сообщения для Изабель»: голосовые на чужой номер

Джилл с детства была очень близка с тяжело больной сестрой Иззи. После смерти сестры Джилл не может отказаться от привычки с ней разговаривать и продолжает отправлять голосовые сообщения на её старый номер. Но номер уже принадлежит другому человеку. Мужчина из Остина слушает очень личные признания незнакомки о работе, страхах и одиночестве, и в какой-то момент ему хочется узнать, кто она.

Любовная история здесь не единственная. Фильм ещё и о том, как человек держится за умершего близкого и понемногу признаёт, что жизнь продолжается. Рейтинг на Кинопоиске 7,7, на IMDb 7,3, положительных иностранных рецензий 88%.

«Меня зовут Агнета»: из Швеции в Прованс

Агнета теряет работу и соглашается на предложение, из-за которого переезжает из Швеции в Прованс. Сначала это просто способ заработать, но постепенно поездка меняет всю её жизнь. Героиня уже взрослая женщина, которая вдруг поняла, что привычная жизнь давно её не радует. Поэтому здесь есть и кризис среднего возраста, и романтика, и комедия.

Интересно, что в России фильм приняли гораздо теплее, чем за рубежом: на Кинопоиске у него 7,7, а на IMDb около 6,7. Так что это не всеми признанный шедевр, а скорее фильм, который особенно полюбили российские зрители. Оценок у него всего около 4,7 тысячи, поэтому по статистике это самая незаметная картина в списке.

«Тони»: молодой Бурден на кухне

Энтони Бурден потом станет знаменитым шеф-поваром, писателем и телеведущим, но фильм Мэтта Джонсона рассказывает о том времени, когда до славы было далеко. Тони ещё молодой парень и не понимает, чем хочет заниматься. Случайная летняя подработка на ресторанной кухне открывает ему целый мир: крики, жара, тяжёлый труд, странные люди. Главную роль играет Доминик Сесса, рядом с ним Антонио Бандерас.

Не ждите классической биографии «родился, вырос, прославился». Издание «Кино ТВ» называет фильм вольным байопиком, то есть свободной историей о реальном человеке, и скорее мифом о молодом Бурдене. Поэтому смотреть его интересно, даже если вы не видели ни одной передачи Бурдена. У картины 7,4 на Кинопоиске и около 93% положительных рецензий международных критиков, но зрительских оценок пока всего около пяти тысяч.

«Хитрый койот»: иск против компании ACME

У этого фильма самая странная судьба в подборке. Его сняли несколько лет назад, соединив обычное кино с актёрами и классическую анимацию Looney Tunes. Потом Warner Bros. решила не выпускать готовый фильм и списать его, чтобы получить налоговую выгоду. Несколько лет картина пролежала на полке, пока права на неё не получили другие прокатчики, и зрители увидели её только в 2026 году.

Сюжет такой: койот Вайл десятилетиями покупает у компании ACME ракеты, ловушки и катапульты, которые почти всегда взрываются у него в руках. В конце концов он подаёт на ACME в суд. Получается сразу мультфильм Looney Tunes, судебная комедия и сатира на большие корпорации, а одну из ролей с живыми актёрами играет Джон Сина. Спрятать фильм было явной ошибкой: у критиков около 96% положительных отзывов, на IMDb 7,7, на Кинопоиске 7,2.

«Давление»: синоптик решает судьбу высадки

Июнь 1944 года, союзники готовятся высадиться в Нормандии. Огромная операция подготовлена, но есть враг, против которого не помогут ни танки, ни корабли: шторм. Британский метеоролог Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт) должен сказать генералу Эйзенхауэру (Брендан Фрейзер), начинать операцию или нет.

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В этом военном фильме почти нет боевых сцен. Спор двух групп синоптиков, одна из которых верит в хорошую погоду, а другая предупреждает о шторме, превращается в напряжённый триллер: если прогноз окажется неверным, погибнет огромное количество людей. Чем всё закончилось, известно, но следить за тем, как принимают решение, всё равно интересно. Это самый известный фильм подборки: около 53 тысяч оценок, 7,5 на Кинопоиске, 7,7 на IMDb и 89% положительных рецензий.

С какого фильма подборки начать

Если хочется сильной драмы о людях, начните с «Необычайно умных созданий». Если хочется просто посмеяться и заодно узнать невероятную историю спасения от отмены, включайте «Хитрого койота». «Тони» подойдёт тем, кому надоели стандартные биографии. А самая настоящая находка по статистике — «Меня зовут Агнета»: 7,7 при меньше чем пяти тысячах оценок.

Фильм Кинопоиск IMDb Оценок на Кинопоиске «Необычайно умные создания» 7,8 7,9 около 9,6 тыс. «В чужой шкуре» 8,0 7,3 около 16,8 тыс. «Сообщения для Изабель» 7,7 7,3 около 15,5 тыс. «Меня зовут Агнета» 7,7 около 6,7 около 4,7 тыс. «Тони» 7,4 нет данных около 5 тыс. «Хитрый койот» 7,2 7,7 около 6 тыс. «Давление» 7,5 7,7 около 53 тыс.

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Почти все эти фильмы тихие и тёплые, в них главное — персонажи, а не спецэффекты. Если после них захочется чего-то, что по-настоящему удивит в финале, в следующей подборке мы собрали фильмы с неожиданным концом, которые хочется посмотреть второй раз.