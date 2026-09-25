5 новых сериалов, которые затянут на все выходные: о них почти никто не говорит

Я часто ищу короткие сериалы, чтобы посмотреть их за выходные, пока занимаюсь домашними делами или куда-то еду. Недавно я отобрал пять новинок 2026 года, о которых почти никто не говорит. И для меня они выглядят свежее, чем нашумевший сериал Бухта вдов, о котором не говорил только ленивый. Все они — законченные истории, а не бесконечные сезоны.

«Яростная»: нетипичный триллер про серийную убийцу

В центре сюжета агент ФБР Элис Блэк, которая пытается выйти на след женщины по имени Кэтрин, методично расправляющейся со своими жертвами. Создатели намеренно сломали классическую схему криминального шоу: здесь главные роли отданы женщинам, а обычная охота быстро превращается в расследование дел о торговле людьми и тяжелых тайнах прошлого.

Все восемь серий вышли в конце лета, и на полный просмотр уйдет около семи часов. Это мрачный и напряженный криминальный проект, который критики называют нуарным детективом, так что он отлично подойдет для любителей историй с постоянной игрой в кошки-мышки.

«Вестис»: ирландская мафия в Нью-Йорке восьмидесятых

Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов на фоне масштабного строительства, куда сразу же стекаются огромные деньги и контракты. Вместо привычной итальянской мафии здесь всем заправляет ирландская преступная группировка из района Адской кухни, где старые гангстеры пытаются удержать власть, а молодые хотят всего и сразу.

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Сезон займет чуть больше шести часов, а главная причина обратить на него внимание — крепкий актерский состав с участием Дж. К. Симмонса. Если вы любите криминальные саги и ищете короткие сериалы на вечер, этот стильный гангстерский боевик точно стоит включить в свои планы.

«Вместе до конца»: комедийный шпионский боевик про подруг

История начинается как типичная комедия про давних подруг Дебби и Джудит, пока не выясняется удивительная деталь: одна из них работает профессиональным киллером. После проваленного задания женщинам приходится пуститься в бега, спасаясь от полиции и преступников, а главные роли в этой безумной поездке исполнили Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм.

Этот легкий шпионский боевик вышел целиком в середине июля, и вся история занимает около семи часов. Создатели намеренно не делают серьезное лицо, поэтому экранное время наполнено абсурдным юмором, который отлично помогает разгрузить голову после тяжелой рабочей недели.

«Карта желаний»: спокойная драма о возвращении к жизни

Это испанская мелодрама о девушке Грете, которая с детства жила только ради своей сестры, болевшей лейкемией, но так и не сумевшей победить болезнь. После трагедии героиня получает необычное наследство в виде карты с заданиями, которые должны помочь ей перестать существовать исключительно в прошлом и снова найти себя.

Всего шесть коротких эпизодов рассказывают спокойную историю без погонь и криминальных загадок, где Грета выполняет поручения вместе с новым знакомым. Это самый трогательный проект в моей подборке, который заставляет немного иначе взглянуть на собственные жизненные цели.

«Под солончаком»: мрачный валлийский детектив в тумане

Действие разворачивается в крошечном городке, где бывшая полицейская, а ныне школьная учительница находит тело своего ученика. Трагедия заставляет ее вернуться к расследованиям, и вскоре выясняется, что смерть ребенка тесно связана со старыми нераскрытыми тайнами этого неприветливого места, на которое надвигается сильный шторм.

Британский мини-сериал делает ставку не на экшен, а на густую атмосферу сырости и постоянного напряжения. Подобные сюжеты иногда напоминают сериалы по реальным событиям, потому что пугают своей бытовой реалистичностью и заставляют медленно погружаться в секреты каждого местного жителя.

Формат мини-сериалов идеален для современного ритма жизни, когда нет возможности годами следить за развитием одного сюжета. Каждый из этих пяти проектов предлагает полностью законченную мысль с сильным сценарием, позволяя получить полноценные эмоции всего за одни выходные без страха, что шоу закроют на самом интересном месте.