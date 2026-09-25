5 новых сериалов, которые затянут на все выходные: о них почти никто не говорит

Рамис Ганиев

Я часто ищу короткие сериалы, чтобы посмотреть их за выходные, пока занимаюсь домашними делами или куда-то еду. Недавно я отобрал пять новинок 2026 года, о которых почти никто не говорит. И для меня они выглядят свежее, чем нашумевший сериал Бухта вдов, о котором не говорил только ленивый. Все они — законченные истории, а не бесконечные сезоны.

Персонажи коротких сериалов на выходные

Персонажи коротких сериалов на выходные

«Яростная»: нетипичный триллер про серийную убийцу

В центре сюжета агент ФБР Элис Блэк, которая пытается выйти на след женщины по имени Кэтрин, методично расправляющейся со своими жертвами. Создатели намеренно сломали классическую схему криминального шоу: здесь главные роли отданы женщинам, а обычная охота быстро превращается в расследование дел о торговле людьми и тяжелых тайнах прошлого.

Все восемь серий вышли в конце лета, и на полный просмотр уйдет около семи часов. Это мрачный и напряженный криминальный проект, который критики называют нуарным детективом, так что он отлично подойдет для любителей историй с постоянной игрой в кошки-мышки.

Кадр из сериала Яростная

Кадр из сериала Яростная

«Вестис»: ирландская мафия в Нью-Йорке восьмидесятых

Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов на фоне масштабного строительства, куда сразу же стекаются огромные деньги и контракты. Вместо привычной итальянской мафии здесь всем заправляет ирландская преступная группировка из района Адской кухни, где старые гангстеры пытаются удержать власть, а молодые хотят всего и сразу.

Об этом должны знать все: Почему сериалы особенно затягивают по вечерам и что с этим делать?!

Сезон займет чуть больше шести часов, а главная причина обратить на него внимание — крепкий актерский состав с участием Дж. К. Симмонса. Если вы любите криминальные саги и ищете короткие сериалы на вечер, этот стильный гангстерский боевик точно стоит включить в свои планы.

Кадр из сериала Вестис

Кадр из сериала Вестис

«Вместе до конца»: комедийный шпионский боевик про подруг

История начинается как типичная комедия про давних подруг Дебби и Джудит, пока не выясняется удивительная деталь: одна из них работает профессиональным киллером. После проваленного задания женщинам приходится пуститься в бега, спасаясь от полиции и преступников, а главные роли в этой безумной поездке исполнили Октавия Спенсер и Ханна Уоддингэм.

Этот легкий шпионский боевик вышел целиком в середине июля, и вся история занимает около семи часов. Создатели намеренно не делают серьезное лицо, поэтому экранное время наполнено абсурдным юмором, который отлично помогает разгрузить голову после тяжелой рабочей недели.

Кадр из сериала Вместе до конца

Кадр из сериала Вместе до конца

«Карта желаний»: спокойная драма о возвращении к жизни

Это испанская мелодрама о девушке Грете, которая с детства жила только ради своей сестры, болевшей лейкемией, но так и не сумевшей победить болезнь. После трагедии героиня получает необычное наследство в виде карты с заданиями, которые должны помочь ей перестать существовать исключительно в прошлом и снова найти себя.

Всего шесть коротких эпизодов рассказывают спокойную историю без погонь и криминальных загадок, где Грета выполняет поручения вместе с новым знакомым. Это самый трогательный проект в моей подборке, который заставляет немного иначе взглянуть на собственные жизненные цели.

Кадр из сериала Карта желаний

Кадр из сериала Карта желаний

«Под солончаком»: мрачный валлийский детектив в тумане

Действие разворачивается в крошечном городке, где бывшая полицейская, а ныне школьная учительница находит тело своего ученика. Трагедия заставляет ее вернуться к расследованиям, и вскоре выясняется, что смерть ребенка тесно связана со старыми нераскрытыми тайнами этого неприветливого места, на которое надвигается сильный шторм.

Британский мини-сериал делает ставку не на экшен, а на густую атмосферу сырости и постоянного напряжения. Подобные сюжеты иногда напоминают сериалы по реальным событиям, потому что пугают своей бытовой реалистичностью и заставляют медленно погружаться в секреты каждого местного жителя.

Кадр из сериала Под солончаком

Кадр из сериала Под солончаком

Формат мини-сериалов идеален для современного ритма жизни, когда нет возможности годами следить за развитием одного сюжета. Каждый из этих пяти проектов предлагает полностью законченную мысль с сильным сценарием, позволяя получить полноценные эмоции всего за одни выходные без страха, что шоу закроют на самом интересном месте.

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