7 мини-сериалов на выходные, которые невозможно бросить после первой серии

Рамис Ганиев

Забудьте про бесконечные сериалы, которые растягиваются на годы. Для выходных есть другой формат, это мини-сериалы, которые можно посмотреть за один или два вечера, и они не уступают по качеству большим проектам. Мы отобрали семь вариантов, которые можно посмотреть запоем. Вы даже не заметите, как пролетит время.

Выбирая сериал на выходные важно учитывать, чтобы он был интересным и коротким. Фото.

Выбирая сериал на выходные важно учитывать, чтобы он был интересным и коротким

Сериал 11.22.63 (2016)

Обычный школьный учитель находит портал в 1960 год и берется за безумную задачу — предотвратить убийство президента Джона Кеннеди. Однако, он быстро выясняет, что само время начинает жестоко сопротивляться любым попыткам вмешательства. Независимо от того, сколько времени герой проводит в прошлом, в настоящем проходит всего пара минут, что открывает уникальные возможности для развития сюжета.

Восемь серий общей продолжительностью около семи часов гармонично объединяют фантастику с атмосферой США начала шестидесятых и напряженным детективом. Это крепкая экранизация романа Стивена Кинга, которая сразу задает зрителю понятную цель и заставляет с интересом следить за тем, получится ли у главного героя обмануть историю.

Кадр из сериала 11.22.63. Фото.

Кадр из сериала 11.22.63

Сериал Олененок (2024)

Начинающий стендап-комик и бармен Донни из жалости угощает чаем посетительницу без денег, после чего женщина начинает агрессивно вторгаться в его жизнь и писать сотни сообщений. То, что поначалу кажется нелепым недоразумением, быстро перерастает в мрачную драму о сталкинге, занимающую суммарно около трех с половиной часов. Самое некомфортное в этом проекте то, что создатель сериала Ричард Гэдд сыграл главную роль и перенес на экран свой собственный тяжелый опыт. Из-за коротких эпизодов оторваться от просмотра практически невозможно, даже когда происходящее начинает вызывать сильную тревогу и напоминает тяжелый публичный сеанс психотерапии.

Кадр из сериала Олененок. Фото.

Кадр из сериала Олененок

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Сериал И никого не стало (2015)

Экранизация знаменитого романа Агаты Кристи предлагает идеальную конструкцию для безотрывного просмотра: десять незнакомцев оказываются заперты на отдаленном острове, где неизвестный голос обвиняет каждого из них в убийстве. Вскоре гости начинают погибать один за другим, и становится ясно, что преступник прячется среди самих присутствующих, а помощь с материка не придет. История состоит всего из трех часовых эпизодов, поэтому роскошный пустой дом, бушующее море и постоянное ожидание подвоха от соседей по комнате создают густую атмосферу, которая затягивает даже тех, кто прекрасно помнит развязку оригинальной книги.

Кадр из сериала И никого не стало. Фото.

Кадр из сериала И никого не стало

Сериал Ход королевы (2020)

История о девочке из сиротского приюта, обладающей уникальным талантом к шахматам, на первый взгляд не обещает мощного экшена, однако создателям удалось превратить движение деревянных фигур по доске в захватывающую спортивную драму. За шесть с половиной часов зритель наблюдает, как главная героиня Бет взрослеет, борется с зависимостями и пытается справиться со своей жизнью вне клетчатой доски, пока сложные дебюты отходят на второй план, уступая место психологии игроков. Сериал работает безотказно благодаря понятной и близкой многим идее о том, что иногда быть гением в одном деле совершенно не помогает быть счастливым человеком.

Кадр из сериала Ход королевы. Фото.

Кадр из сериала Ход королевы

Сериал Мейр из Исттауна (2021)

Детектив Мейр Шиэн в исполнении Кейт Уинслет — не гениальный сыщик, а уставшая женщина с семейными проблемами, которая живет в маленьком американском городке. Когда там происходит убийство молодой девушки, рутина мгновенно превращается в запутанный клубок тайн, ведь каждый житель, которого Мейр знает со школы, потенциально может скрывать правду и вызывать подозрения. На раскрытие истории отведено ровно семь часов, причем первая серия не спешит пугать экшеном, а обстоятельно знакомит нас с персонажами. Именно благодаря этому глубокому погружению в быт захолустья наблюдать за отношениями местных жителей становится так же интересно, как и вычислять настоящего преступника.

Кадр из сериала Мейр из Исттауна. Фото.

Кадр из сериала Мейр из Исттауна

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Сериал Однажды ночью (2016)

Завязка этого восьмичасового триллера пугает своей обыденностью: скромный студент берет отцовскую машину, знакомится с девушкой, а наутро просыпается рядом с ее телом, совершенно ничего не помня. Улики кричат о его виновности, полиция проводит задержание, и зритель невольно задается вопросом, как бы он сам действовал в подобной безвыходной ситуации, когда никто не верит в твою невиновность. Проект цепляет не только попытками выяснить личность настоящего убийцы, но и безжалостным показом работы судебной и пенитенциарной системы, методично пережевывающей человека.

Кадр из сериала Однажды ночью. Фото.

Кадр из сериала Однажды ночью

Сериал Неортодоксальная (2020)

В отличие от криминальных драм, здесь нет следователей и убийств: интрига строится вокруг отчаянного желания молодой девушки Эсти вырваться из ультраортодоксальной хасидской общины в Нью-Йорке. Она сбегает в Берлин, чтобы начать новую жизнь, но прошлое, продиктованное жесткими религиозными правилами и традициями семьи, категорически не готово ее отпустить. Всего за четыре эпизода сериал успевает полностью раскрыть мотивы героини, чередуя сцены ее адаптации в современной Европе с воспоминаниями о том мире, от которого она бежит. Это сильная человеческая история длиной в три с половиной часа, которая проходится на одном дыхании.

Кадр из сериала Неортодоксальная. Фото.

Кадр из сериала Неортодоксальная

Может, вы смотрели какой-то из этих сериалов? Что скажете? Пишите в нашем Telegram-чате. А еще можете посоветовать свои варианты для просмотра на выходных!

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