7 зимних привычек из советского детства, которые врачи и сегодня считают полезными

Советские дети зимой много времени проводили на улице, в школе катались на лыжах, а в некоторых семьях активно практиковалось закаливание. Родители делали это без научных обоснований, но сегодня врачи подтверждают пользу многих таких привычек. Однако не все старые методы хороши: некоторые считаются бесполезными или даже опасными. Мы сверили советский опыт с рекомендациями Роспотребнадзора и выбрали семь привычек, которые стоит вернуть.

Ежедневные прогулки даже в мороз

Зимой детей было трудно загнать домой, а взрослые повторяли, что ребёнку обязательно нужно подышать воздухом. Они были правы, хотя морозный воздух тут ни при чём. Польза прогулки в движении, дневном свете и смене обстановки: сердце работает активнее, мышцы получают нагрузку, и энергии тратится больше, чем на диване.

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Зимой особенно важен естественный свет: день короткий, а именно свет помогает организму отличать день от ночи и держать нормальный режим сна. К тому же на улице проще не оказаться вплотную к заболевшим, чем в переполненном помещении. Достаточно гулять 20–30 минут в день, если позволяют погода и самочувствие. Терпеть сильный мороз ради здоровья не нужно, к тому же холод сам по себе не убивает вирусы и не защищает от простуды.

Лыжи вместо вечера на диване

В СССР дети приносили на физкультуру деревянные лыжи, натирали их мазью и шли кататься на школьный стадион или в ближайший лес. Сегодня лыжи считают одним из самых полезных зимних занятий: когда человек отталкивается палками и скользит, работают ноги, руки, плечи, спина и мышцы живота, а нагрузка распределяется довольно равномерно. Такие прогулки тренируют сердце и лёгкие, развивают выносливость, помогают держать вес и поднимают настроение.

В рекомендациях Роспотребнадзора от 20 января 2026 года лыжи отдельно названы способом повысить выносливость и улучшить работу сердца и сосудов. Профессиональное снаряжение и десятки километров для этого не нужны: хватит спокойной прогулки по подготовленной трассе. Начать можно с 15–20 минут и постепенно увеличивать нагрузку.

Снежки, снеговики и санки

Снежные крепости, снеговики и горки могли занимать советских детей часами. Врачи видят в этих играх полноценную физическую нагрузку. Когда лепишь снеговика, приходится приседать, наклоняться и катать тяжёлые снежные шары. В снежках нужно бегать, уворачиваться и резко менять направление, а это тренирует координацию и ловкость. Санки тоже полезны, но в основном не на спуске, а когда ребёнок сам затаскивает их обратно на горку.

Есть и психологическая польза: в совместной игре дети учатся договариваться, придумывать правила и ладить друг с другом. Об этом же говорят и другие развлечения из детства, которые оказываются полезнее приложений. Взрослым такие забавы тоже помогают больше двигаться и отвлекаться от забот. Только горку выбирайте без дорог, деревьев и других препятствий, а с тюбингами будьте особенно осторожны: на неуправляемом спуске легко серьёзно травмироваться.

Открытая форточка посреди зимы

Во многих советских квартирах действовало железное правило: перед сном открыть форточку, даже если на улице сильный мороз. Медицина подтверждает пользу проветривания, но объясняет её иначе. В закрытой комнате копится выдыхаемый людьми углекислый газ, от которого клонит в сон, становится душно и труднее сосредоточиться. А если дома кто-то болеет, в воздухе висят мельчайшие частицы с вирусами, и свежий воздух снижает их концентрацию.

То есть открывать окна полезно ради обмена воздуха, а не ради холода. Роспотребнадзор советует регулярно проветривать комнаты и при этом поддерживать в них комфортную температуру. На практике достаточно несколько раз в день открывать окно на 5–10 минут, а сквозное проветривание устраивать, когда в комнате никого нет. Сидеть под ледяным сквозняком незачем.

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Сон по режиму в прохладе

После передачи «Спокойной ночи, малыши!» многие советские дети шли чистить зубы и ложились в постель. Соблюдали такое правило не все, но сам принцип был верным: врачи советуют ложиться и вставать примерно в одно и то же время, чтобы внутренние биологические часы работали без сбоев. Когда режим постоянно скачет, организму трудно понять, когда спать, а когда бодрствовать. Недосып же связан с рассеянностью, быстрой утомляемостью и нарушениями в работе иммунитета.

Важна и температура в спальне. Перед сном температура тела немного снижается, поэтому в жаркой комнате засыпать труднее. Роспотребнадзор рекомендует взрослым спать не меньше 7–8 часов, держать спальню прохладной, соблюдать режим и не сидеть перед сном у ярких экранов. Многим взрослым комфортно около 18–20 градусов, но единой нормы нет, а для маленьких детей она может быть другой. И прохладная комната не означает холодную постель: одеяло должно хорошо греть.

Прохладная вода и постепенное закаливание

В некоторых семьях детей с малых лет обтирали мокрым полотенцем, приучали к прохладной воде и контрастным процедурам, надеясь, что ребёнок перестанет болеть. Сегодня к закаливанию относятся осторожнее. Его польза в том, что организм постепенно привыкает к перепадам температуры: от прохладной воды сосуды кожи реагируют на холод, а тело старается сохранить тепло внутри. При умеренном и регулярном воздействии переносить прохладу становится легче.

Но от вирусов закаливание не защищает: убедительных доказательств, что холодные обливания предотвращают грипп или ОРВИ, нет. Специалисты Роспотребнадзора называют два главных правила: постепенность и регулярность. Хождение босиком по снегу и купание в ледяной воде подходят далеко не всем, особенно детям. Начать лучше с умывания слегка прохладной водой или не слишком контрастного душа, а при болезнях сердца, проблемах с давлением и других хронических заболеваниях сначала посоветоваться с врачом.

Морс, компот и тёплый чай

После прогулки советских детей встречали кружкой чая, компота или ягодного морса, и взрослые верили, что это убережёт от простуды. Врачи согласны, что зимой важно много пить, но напиток не обязан быть горячим. В холод жажда ощущается слабее, хотя вода продолжает уходить с дыханием, потом и мочой. А ребёнок, который носится по снегу в тёплой одежде, потеет даже в минус.

Домашние напитки хороши тем, что морс может содержать полезные вещества, а компот из сухофруктов разнообразит питьё. Если класть мало сахара или не класть его вовсе, они станут хорошей заменой газировке. Правда, при варке часть витаминов разрушается, так что свежие фрукты компот не заменит. Роспотребнадзор среди способов поддерживать водный баланс зимой упоминает воду, травяные чаи и морсы. Главное не считать такой напиток лекарством от простуды.

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У советских детей действительно были свои преимущества: они много гуляли, активно двигались, меньше сидели у экранов и жили по более стабильному распорядку. Это не значит, что они были здоровее во всём, но полезные привычки той эпохи работают и сегодня, потому что держатся на простых вещах: движении, сне, питании, воде и свежем воздухе.

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С бытовой мудростью вообще всё непросто: даже некоторые вредные привычки при ближайшем рассмотрении приносят пользу. Чтобы зимой чувствовать себя лучше, не нужны дорогие витамины. Иногда хватает почаще выходить на улицу, высыпаться и не забывать про форточку.