7 вещей питомца, которые вы почти наверняка моете слишком редко

Миски, лежанка, игрушки, поводок: питомец пользуется ими каждый день, а моют их обычно раз в месяц, если не реже. Из-за этого в доме заводятся бактерии, а у животного появляются расстройство желудка, раздражение кожи и стойкий запах. Сами по себе эти вещи безобидны, но на них копятся остатки еды, слюна, шерсть, перхоть и уличная грязь, а в мисках ещё и образуется биоплёнка из микробов. Человек не станет неделями есть из немытой тарелки и спать на одной нестиранной наволочке, а собака или кошка делают это постоянно, причём болеют они от той же грязи, что и мы. Ниже семь предметов, о которых забывают чаще всего, и для каждого своя частота уборки.

Миски моют реже всего, хотя они важнее всего

Испорченный корм и застоявшаяся вода — идеальная среда для кишечной палочки и сальмонеллы. При этом миски питомцев в большинстве домов моют в лучшем случае раз в несколько дней. Грязная миска — одна из тех простых вещей, которые угробят здоровье питомца незаметно и без видимых причин.

Правило простое: миски для воды и сухого корма моют каждый день, миску для влажного корма — после каждого кормления. Последствия грязной посуды не ограничиваются проблемами с животом: бактерии вызывают раздражение кожи, а часть из них опасна и для людей в доме. Стоячая вода к тому же привлекает комаров и других насекомых, которые откладывают в ней личинки.

Мыть миски нужно так же, как собственные тарелки: горячей водой с моющим средством или в посудомоечной машине. Лучше всего подходят миски из нержавеющей стали или керамики. Полезно держать запасной комплект, чтобы животное не ждало обеда, пока основная посуда сохнет.

Лежанке нужна стирка раз в неделю, а не раз в месяц

На лежанке за день оседают шерсть, перхоть, слюна, грязь с лап и бактерии. Обычно её стирают раз в месяц или ещё реже, хотя мало кто согласился бы столько спать на своём немытом белье. Ориентир для лежанки — минимум раз в неделю, а если она заметно испачкана, у питомца аллергия или блохи, то чаще.

У многих лежанок есть съёмные чехлы, которые можно стирать в машине: с ними еженедельная уборка занимает пару минут. Сложнее с наполнителем вроде пены с эффектом памяти, который в стиралку не положишь. Для таких моделей стоит выбирать варианты с водонепроницаемой подкладкой, а пятна убирать точечно ферментными чистящими средствами: они разрушают органику, а не маскируют запах, и наполнитель служит дольше.

Игрушки с начинкой портятся быстрее любых других

Обслюнявленная жевательная игрушка, которую собака таскает по всему дому, — это не только развлечение, но и место обитания микробов, остатков еды и плесени. Игрушки моют раз в неделю, и чаще, если они бывают на улице или контактируют с лакомствами. Резиновые и пластиковые достаточно помыть в раковине мягким мылом; если на этикетке разрешена машинная стирка или посудомойка, можно отправить их туда. Некоторые материалы выдерживают стерилизацию: кипячение, микроволновку или посудомоечную машину.

Отдельная история — полые игрушки, куда закладывают арахисовую пасту или мягкое лакомство. Внутри остаются кусочки еды, они быстро портятся и притягивают бактерии, а снаружи этого не видно. Вычистить полость помогает обычная щётка для бутылок. Удобно завести несколько игрушек по кругу: одни моются и сохнут, другие в работе, и питомец не остаётся без любимого занятия.

Поводок и ошейник приносят с улицы пыльцу и грязь

Поводок и ошейник бывают на улице каждый день, а потом висят у двери и сохнут вместе со всем, что на них налипло: пылью, пыльцой, потом и бактериями. Со временем этот слой начинает натирать и раздражать кожу под ошейником и добавляет свой вклад в запах в прихожей. О том, что их вообще можно стирать, многие хозяева не задумываются годами.

Базовый минимум — стирка раз в месяц, а для животных с чувствительной кожей или частыми вылазками на природу лучше раз в неделю. Тканевые поводки и ошейники можно стирать в машине, положив в мешок для белья, чтобы металлические детали не били по барабану. Кожаные стирать нельзя: их протирают и обрабатывают средством для кожи, иначе она потрескается. Перед стиркой снимите адресник и заодно проверьте карабин и пряжку на ржавчину и износ.

Лотку мало совка: саму коробку тоже надо мыть

Кошачий лоток чистят совком каждый день, но сам пластик при этом может не видеть воды месяцами. Совок не убирает ни запах, ни бактерии, которые впитываются в стенки. Раз в неделю лоток нужно полностью опустошить, отмыть горячей водой с мягким мылом и дать высохнуть до конца, прежде чем засыпать свежий наполнитель. Пластиковый совок моют с той же частотой.

Пакеты-вкладыши облегчают уборку, но не заменяют её. Ароматизированный наполнитель только перебивает запах, а сам источник проблем и риск для здоровья кошки остаются. Если кошек несколько, важно и количество лотков: ветеринары обычно советуют по одному на каждую кошку плюс один запасной, так меньше стресса у животных и меньше сюрпризов на полу.

Переноска между поездками копит запах и стресс

О переноске или клетке вспоминают только перед визитом к ветеринару, а между поездками она стоит в шкафу со всем содержимым: шерстью, слюной, иногда следами мочи. В замкнутом пространстве всё это не выветривается, а становится источником инфекции и лишнего стресса для животного, которому и так не нравится ехать в клинике. Поэтому протирать переноску изнутри нужно после каждой поездки, особенно если питомец нервничал или случилась авария; съёмные подстилки и чехлы отправляются в стирку. Большие клетки проще всего окатить водой из шланга на улице и оставить сушиться на воздухе.

Если переноска или клетка используется каждый день, раз в пару месяцев ей нужна генеральная уборка: вынуть всё лишнее, протереть изнутри дезинфицирующим средством, безопасным для животных, и полностью высушить. Для мягких сумок-переносок смотрите этикетку: часть из них можно стирать в машине. Агрессивную химию лучше не применять: её остатки раздражают нос, глаза и кожу питомца. И не забудьте про жёсткую вставку на дне мягкой переноски: её тоже надо вынуть и вымыть.

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Расчёски и когтерезки касаются кожи каждый день

Щётки, расчёски и когтерезки контактируют с кожей животного напрямую, поэтому их правило самое строгое: чистить после каждого применения. На зубьях быстро собираются шерсть, кожный жир, чешуйки кожи и грязь, а это готовая среда для бактерий и грибка, которых потом при следующем вычёсывании вы сами разнесёте по шкуре питомца.

Ежедневная процедура простая: вытащить застрявшую шерсть. Раз в пару недель инструменты замачивают в тёплой мыльной воде, хорошо промывают чистой водой и полностью сушат перед тем, как убрать. Влажная расчёска в закрытом ящике — как раз то место, где грибок чувствует себя лучше всего.

Запоминать семь разных графиков не обязательно. Проще привязать уход за вещами питомца к своим делам: миски мыть вместе с посудой после ужина, лежанку и поводок отправлять в машину за постельным бельём по выходным, а лоток отмывать в тот же день, когда убираете ванную. Тогда ничего не забудется само.