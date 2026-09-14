7 вещей питомца, которые вы почти наверняка моете слишком редко

Вера Макарова

Миски, лежанка, игрушки, поводок: питомец пользуется ими каждый день, а моют их обычно раз в месяц, если не реже. Из-за этого в доме заводятся бактерии, а у животного появляются расстройство желудка, раздражение кожи и стойкий запах. Сами по себе эти вещи безобидны, но на них копятся остатки еды, слюна, шерсть, перхоть и уличная грязь, а в мисках ещё и образуется биоплёнка из микробов. Человек не станет неделями есть из немытой тарелки и спать на одной нестиранной наволочке, а собака или кошка делают это постоянно, причём болеют они от той же грязи, что и мы. Ниже семь предметов, о которых забывают чаще всего, и для каждого своя частота уборки.

Чистота вещей питомца влияет не только на запах в доме, но и на его здоровье каждый день.

Чистота вещей питомца влияет не только на запах в доме, но и на его здоровье каждый день.

Миски моют реже всего, хотя они важнее всего

Испорченный корм и застоявшаяся вода — идеальная среда для кишечной палочки и сальмонеллы. При этом миски питомцев в большинстве домов моют в лучшем случае раз в несколько дней. Грязная миска — одна из тех простых вещей, которые угробят здоровье питомца незаметно и без видимых причин.

Правило простое: миски для воды и сухого корма моют каждый день, миску для влажного корма — после каждого кормления. Последствия грязной посуды не ограничиваются проблемами с животом: бактерии вызывают раздражение кожи, а часть из них опасна и для людей в доме. Стоячая вода к тому же привлекает комаров и других насекомых, которые откладывают в ней личинки.

Даже чистая на вид миска быстро покрывается бактериями, если мыть её не каждый день.

Даже чистая на вид миска быстро покрывается бактериями, если мыть её не каждый день.

Мыть миски нужно так же, как собственные тарелки: горячей водой с моющим средством или в посудомоечной машине. Лучше всего подходят миски из нержавеющей стали или керамики. Полезно держать запасной комплект, чтобы животное не ждало обеда, пока основная посуда сохнет.

Лежанке нужна стирка раз в неделю, а не раз в месяц

На лежанке за день оседают шерсть, перхоть, слюна, грязь с лап и бактерии. Обычно её стирают раз в месяц или ещё реже, хотя мало кто согласился бы столько спать на своём немытом белье. Ориентир для лежанки — минимум раз в неделю, а если она заметно испачкана, у питомца аллергия или блохи, то чаще.

Лежанка собирает шерсть, слюну и грязь быстрее, чем кажется, поэтому стирка раз в неделю — это минимум.

Лежанка собирает шерсть, слюну и грязь быстрее, чем кажется, поэтому стирка раз в неделю — это минимум.

У многих лежанок есть съёмные чехлы, которые можно стирать в машине: с ними еженедельная уборка занимает пару минут. Сложнее с наполнителем вроде пены с эффектом памяти, который в стиралку не положишь. Для таких моделей стоит выбирать варианты с водонепроницаемой подкладкой, а пятна убирать точечно ферментными чистящими средствами: они разрушают органику, а не маскируют запах, и наполнитель служит дольше.

Игрушки с начинкой портятся быстрее любых других

Обслюнявленная жевательная игрушка, которую собака таскает по всему дому, — это не только развлечение, но и место обитания микробов, остатков еды и плесени. Игрушки моют раз в неделю, и чаще, если они бывают на улице или контактируют с лакомствами. Резиновые и пластиковые достаточно помыть в раковине мягким мылом; если на этикетке разрешена машинная стирка или посудомойка, можно отправить их туда. Некоторые материалы выдерживают стерилизацию: кипячение, микроволновку или посудомоечную машину.

Любимые игрушки питомца легко превращаются в рассадник микробов, особенно если внутри остаются кусочки еды.

Любимые игрушки питомца легко превращаются в рассадник микробов, особенно если внутри остаются кусочки еды.

Отдельная история — полые игрушки, куда закладывают арахисовую пасту или мягкое лакомство. Внутри остаются кусочки еды, они быстро портятся и притягивают бактерии, а снаружи этого не видно. Вычистить полость помогает обычная щётка для бутылок. Удобно завести несколько игрушек по кругу: одни моются и сохнут, другие в работе, и питомец не остаётся без любимого занятия.

Поводок и ошейник приносят с улицы пыльцу и грязь

Поводок и ошейник бывают на улице каждый день, а потом висят у двери и сохнут вместе со всем, что на них налипло: пылью, пыльцой, потом и бактериями. Со временем этот слой начинает натирать и раздражать кожу под ошейником и добавляет свой вклад в запах в прихожей. О том, что их вообще можно стирать, многие хозяева не задумываются годами.

Ошейник и поводок приносят домой уличную грязь и со временем могут раздражать кожу животного.

Ошейник и поводок приносят домой уличную грязь и со временем могут раздражать кожу животного.

Базовый минимум — стирка раз в месяц, а для животных с чувствительной кожей или частыми вылазками на природу лучше раз в неделю. Тканевые поводки и ошейники можно стирать в машине, положив в мешок для белья, чтобы металлические детали не били по барабану. Кожаные стирать нельзя: их протирают и обрабатывают средством для кожи, иначе она потрескается. Перед стиркой снимите адресник и заодно проверьте карабин и пряжку на ржавчину и износ.

Лотку мало совка: саму коробку тоже надо мыть

Кошачий лоток чистят совком каждый день, но сам пластик при этом может не видеть воды месяцами. Совок не убирает ни запах, ни бактерии, которые впитываются в стенки. Раз в неделю лоток нужно полностью опустошить, отмыть горячей водой с мягким мылом и дать высохнуть до конца, прежде чем засыпать свежий наполнитель. Пластиковый совок моют с той же частотой.

Совка недостаточно: если не мыть сам лоток, запах и бактерии всё равно остаются.

Совка недостаточно: если не мыть сам лоток, запах и бактерии всё равно остаются.

Пакеты-вкладыши облегчают уборку, но не заменяют её. Ароматизированный наполнитель только перебивает запах, а сам источник проблем и риск для здоровья кошки остаются. Если кошек несколько, важно и количество лотков: ветеринары обычно советуют по одному на каждую кошку плюс один запасной, так меньше стресса у животных и меньше сюрпризов на полу.

Переноска между поездками копит запах и стресс

О переноске или клетке вспоминают только перед визитом к ветеринару, а между поездками она стоит в шкафу со всем содержимым: шерстью, слюной, иногда следами мочи. В замкнутом пространстве всё это не выветривается, а становится источником инфекции и лишнего стресса для животного, которому и так не нравится ехать в клинике. Поэтому протирать переноску изнутри нужно после каждой поездки, особенно если питомец нервничал или случилась авария; съёмные подстилки и чехлы отправляются в стирку. Большие клетки проще всего окатить водой из шланга на улице и оставить сушиться на воздухе.

Грязная переноска копит не только запах, но и стресс, потому что питомец связывает её с неприятным опытом.

Грязная переноска копит не только запах, но и стресс, потому что питомец связывает её с неприятным опытом.

Если переноска или клетка используется каждый день, раз в пару месяцев ей нужна генеральная уборка: вынуть всё лишнее, протереть изнутри дезинфицирующим средством, безопасным для животных, и полностью высушить. Для мягких сумок-переносок смотрите этикетку: часть из них можно стирать в машине. Агрессивную химию лучше не применять: её остатки раздражают нос, глаза и кожу питомца. И не забудьте про жёсткую вставку на дне мягкой переноски: её тоже надо вынуть и вымыть.

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Расчёски и когтерезки касаются кожи каждый день

Щётки, расчёски и когтерезки контактируют с кожей животного напрямую, поэтому их правило самое строгое: чистить после каждого применения. На зубьях быстро собираются шерсть, кожный жир, чешуйки кожи и грязь, а это готовая среда для бактерий и грибка, которых потом при следующем вычёсывании вы сами разнесёте по шкуре питомца.

Инструменты для ухода касаются кожи напрямую, поэтому их чистота так же важна, как чистота мисок и лежанки.

Инструменты для ухода касаются кожи напрямую, поэтому их чистота так же важна, как чистота мисок и лежанки.

Ежедневная процедура простая: вытащить застрявшую шерсть. Раз в пару недель инструменты замачивают в тёплой мыльной воде, хорошо промывают чистой водой и полностью сушат перед тем, как убрать. Влажная расчёска в закрытом ящике — как раз то место, где грибок чувствует себя лучше всего.

Запоминать семь разных графиков не обязательно. Проще привязать уход за вещами питомца к своим делам: миски мыть вместе с посудой после ужина, лежанку и поводок отправлять в машину за постельным бельём по выходным, а лоток отмывать в тот же день, когда убираете ванную. Тогда ничего не забудется само.

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