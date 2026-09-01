С 1 сентября в школах меняются правила для телефонов. Что теперь будет за нарушение

С 1 сентября 2026 в школах меняются правила поведения. Одно из главных нововведений касается телефонов, и теперь использовать их на уроках нельзя. Это кажется правильным решением, потому что ранее ученые уже доказали, что смартфоны плохо влияют на концентрацию внимания и становятся причиной тумана в голове. За нарушение предусмотрены меры, которые раньше не применялись. Какие именно и как это будет работать на практике?

Запрет на смартфоны во время уроков закреплен официально

Для многих родителей и учеников споры о телефонах на уроках давно стали привычной частью школьной жизни. Однако теперь это не просто пожелание отдельного учителя, а жесткое требование на федеральном уровне.

Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу специальный приказ ведомства под номером 316. Документ четко регламентирует поведение учеников: школьники обязаны добросовестно осваивать программу и не отвлекаться на средства мобильной связи во время занятий. Этот порядок официально зарегистрирован в Минюсте и будет действовать как минимум до 1 сентября 2027 года.

Учителя получили право выгонять нарушителей из класса

Самая интригующая часть нововведения — это то, как именно школы будут бороться с теми, кто не может оторваться от экрана. Долгое время преподаватели были сильно ограничены во влиянии на школьников, которые игнорировали замечания.

Теперь ситуация кардинально меняется. Приказ нормативно устанавливает право учителя выгнать из кабинета ученика, систематически нарушающего дисциплину. Если школьник раз за разом достает телефон и срывает учебный процесс, преподаватель имеет полное право выгнать его с урока на законных основаниях, сославшись на утвержденный порядок действий.

В каких случаях телефон достать все-таки разрешат

Любое строгое правило требует разумных исключений, особенно когда дело касается безопасности детей. Полной изоляции школьников от связи с внешним миром не предвидится.

В документе Минпросвещения прописаны четкие условия, при которых использование гаджета будет полностью оправдано и не повлечет за собой наказания:

возникновение угрозы жизни или здоровью самого ученика;

опасность для работников образовательной организации;

иные экстренные ситуации, требующие срочной связи.

Это означает, что для обычного звонка родителям с просьбой принести забытую тетрадь или для проверки сообщений школьникам придется дожидаться перемены.

Как смартфоны влияют на мозг детей: результаты восьмилетнего исследования

Новые подходы к оценке школьного поведения

Одними запретами на смартфоны нововведения этого учебного года не ограничиваются. По словам Сергея Кравцова, ведомство также подготовило обновленные методические рекомендации, которые касаются оценки поведения учеников в целом. Теперь подход к дисциплине становится более системным: школа получает конкретные инструкции о том, как реагировать на поступки школьников на уроках.

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Умение соблюдать правила, не отвлекать одноклассников и уважительно относиться к учебному процессу станет более прозрачной частью школьной жизни. Если раньше конфликты из-за гаджетов часто заходили в тупик, то теперь у системы образования появился понятный инструмент для их разрешения.