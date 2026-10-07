7 фруктов, которые почти невозможно встретить в России

Фрукты — это витамины, клетчатка и хоть какое-то разнообразие в меню. Правда, едим мы обычно одно и то же: яблоки, бананы, апельсины и так далее. И некоторые специалисты считают, что эти плоды лучше всего есть вместе с кожурой. А ведь есть фрукты, о которых большинство россиян даже не слышали. Свежими их почти не встретишь в обычных магазинах, и их разве что выращивают энтузиасты в своих квартирах в строгих условиях. Мы нашли семь таких примеров.

Джаботикаба: ягоды прямо на стволе

Джаботикаба похожа на крупный чёрный виноград, который кто-то приклеил к дереву. Плоды растут не на тонких веточках, а прямо на стволе и толстых ветках. У ботаников это называется каулифлорией. Каждый плод размером несколько сантиметров, кожица тёмно-фиолетовая или почти чёрная, а мякоть внутри светлая, полупрозрачная и сочная.

Больше всего джаботикабу любят в Бразилии, но растёт она и в Боливии, Парагвае, Аргентине. Её едят свежей, а ещё делают из неё сок, желе, мармелад и даже вино. Возить её далеко мешает короткий срок хранения: со спелой малиной было бы так же сложно, ведь до магазина плоды могут уже не доехать в приличном виде.

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Купуасу: родственник какао из Амазонии

Купуасу похож на вытянутый коричневый кокос длиной до 25 сантиметров. Только внутри у него не твёрдая белая мякоть, а мягкая, сочная и кисло-сладкая, с очень сильным необычным запахом. Это родственник какао из того же рода Theobroma. Родом купуасу из Амазонии, а основные плантации находятся в Бразилии.

Из мякоти делают соки, йогурты, мороженое, конфеты, джемы и ликёры, а из семян получают жир, похожий на масло какао. Свежим плод почти не вывозят: если сорвать его недозрелым, он толком не дозреет, а спелый быстро портится и теряет вкус. Поэтому мякоть замораживают и отправляют на переработку. В России проще найти шоколад или засахаренные кусочки купуасу, чем целый плод.

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Маранг: портится за несколько часов

Маранг растет в Брунее, в некоторых районах Малайзии и на юге Филиппин. Плод вытянутый, длиной до 20 сантиметров и весь покрыт мягкими шипами. Внутри у него белая сочная мякоть со сладким ароматом, а семена можно пожарить: на вкус они как каштаны.

Главная беда маранга в том, что разрезанный плод желательно съесть в течение нескольких часов. Для перевозки через полмира это почти приговор. Даже за пределами Юго-Восточной Азии маранг попадается редко, так что попробовать его можно разве что в путешествии.

Сантол: мандарин с ватой внутри

Сантол растёт во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. По-английски его иногда называют cotton fruit, то есть «хлопковый фрукт». Размером он с небольшое яблоко или крупный мандарин, кожица желтоватая или красноватая. Внутри вокруг нескольких крупных косточек лежит белая или прозрачная сладкая мякоть, иногда с кислинкой. У некоторых сортов она и правда похожа на клочки ваты.

Сантол едят свежим, а ещё варят из него джемы, желе и мармелад. Косточки глотать нельзя, потому что они несъедобны и могут навредить кишечнику. В отличие от манго и ананаса, сантол так и не стал массовым товаром на экспорт, поэтому в России его почти никто не знает.

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Лангсат: снаружи картошка, внутри чеснок

Выглядит лангсат невзрачно: круглые плоды диаметром 2,5–5 сантиметров с серовато-жёлтой или светло-коричневой кожицей. Издалека на рынке их легко принять за мелкую картошку. Зато очищенный плод похож на головку чеснока: полупрозрачная мякоть разделена на пять-шесть долек. Вкус при этом совсем не чесночный, а сочный и ароматный.

Родиной лангсата считается Малайзия, а выращивают его в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, на Филиппинах и юге Индии. В Америке он почти неизвестен, там есть только небольшие посадки в Суринаме. Лангсат едят свежим, консервируют и варят в сиропе.

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Бакупари: редкость даже в Бразилии

Плоды у бакупари маленькие, всего 3–4 сантиметра, по форме как груша, с жёсткой оранжево-жёлтой кожицей. Внутри белая полупрозрачная ароматная мякоть с заметной кислинкой и несколькими семенами. Если повредить кожицу, из неё выступает жёлтый липкий сок.

Растёт бакупари в основном на юго-востоке Бразилии и в соседних районах Парагвая и Боливии. Причина, по которой его нет на наших прилавках, простая: его редко выращивают даже на родине. Да и там плоды часто продают не свежими, а пускают на джемы и конфеты.

Антильский абрикос: оранжевый гигант из тропиков

Название обманчиво: привычному абрикосу это растение не близкий родственник. Правильно оно называется маммея американская. Плоды круглые, от 10 до 20 сантиметров в диаметре, под толстой кожурой у них ярко-оранжевая мякоть. Вкус у неё и правда напоминает абрикос, отсюда и название.

Родина маммеи — тропическая Америка. Её выращивают в Колумбии, Венесуэле, Эквадоре, Центральной Америке, на Карибах, во Флориде и на Гавайях, а также кое-где в Африке и Юго-Восточной Азии. Из мякоти пекут пироги, варят мармелад, а из сока делают вино. Но в мировой товар вроде манго маммея так и не превратилась. Купить её свежей в России практически нереально, а вот на рынке где-нибудь на Карибах её вполне можно встретить.

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Короткий срок хранения и маленькие плантации

Дело не только в климате: бананы и манго в России тоже почти не растут, а магазины ими завалены. Чтобы фрукт попал на полки, нужны большие плантации, налаженный экспорт и возможность собрать плоды недозрелыми, а потом неделями везти и хранить их без серьёзной потери качества.

С нашей семёркой так не получается. Джаботикаба плохо хранится, купуасу быстро теряет вкус, маранг портится за часы, бакупари выращивают в малых объёмах, а сантол, лангсат и антильский абрикос так и остаются местными азиатскими фруктами. Везти их за тысячи километров дорого и рискованно. Поэтому правильнее говорить не «в России их нет», а «свежими в обычных магазинах их почти не встретить».