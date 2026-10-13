5 привычек, из-за которых вы быстро перестаете нравиться людям

Людей, которые нравятся абсолютно всем, не существует. Но есть привычки, из-за которых симпатия к человеку пропадает быстро. И самое неприятное в том, что сам он может быть уверен, что производит отличное впечатление. Это не просто житейские наблюдения, потому что психологи из Гарварда и другие исследователи проверяли такие привычки в экспериментах. В итоге получилось пять узнаваемых типов, и у каждого из нас хотя бы раз проскакивало что-то из этого списка.

Собеседник, который любой разговор переводит на себя

Вы говорите, что наконец съездили в Турцию, а в ответ слышите про его прошлогоднюю Италию. Вы устали, а он устал сильнее. Вы купили машину, а у него была лучше. Дело тут не столько в эгоизме, сколько в том, что нормальный разговор держится на взаимном интересе. Человеку важно понимать, что его действительно услышали, а не просто дождались, пока он договорит.

Исследователи Гарвардской школы бизнеса изучили обычные разговоры незнакомых людей и быстрые свидания. Больше нравились те участники, которые чаще задавали вопросы, особенно уточняющие, то есть про только что услышанное. Вопрос показывает собеседнику, что им интересуются. Поэтому даже успешный и образованный человек может утомить за полчаса: рядом с ним вы уже не собеседник, а публика.

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Замаскированное хвастовство раздражает сильнее прямого

Откровенного хвастуна хотя бы легко понять: «Меня повысили, и я горжусь». Гораздо хуже действует хвастовство под видом жалобы. В английском для него есть отдельное слово, humblebrag. Это фразы вроде «Как надоело, что мне не дают мои годы» или «В бизнес-классе совершенно невозможно выспаться». Человек хочет одновременно похвастаться и остаться скромным.

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Психологи Овул Сезер, Франческа Джино и Майкл Нортон провели на эту тему девять исследований. Тех, кто так хвастался, считали менее приятными и менее искренними, а в части экспериментов прямое хвастовство производило даже лучшее впечатление. Объяснение простое: окружающие всё видят. Они слышат не скромность, а попытку вызвать восхищение и сделать вид, что ты к этому не стремишься. Фальшь раздражает сильнее, чем само хвастовство.

Вечный жалобщик заражает окружающих плохим настроением

Начальник плохой, погода мерзкая, соседи шумят, отпуск так себе. Пожаловаться иногда совершенно нормально: так человек получает поддержку. Проблемы начинаются, когда негатив становится основным способом общения. Эмоции отчасти передаются от человека к человеку. В эксперименте с 591 участником даже короткие жалобы в соцсетях вызывали у читателей похожие чувства: гнев, отвращение или грусть.

Другие работы показывают то же самое: если человек постоянно злится, отношения с людьми у него складываются хуже. Но грустить и рассказывать о трудностях вполне нормально, приятность от этого не страдает. Важна разница. Один скажет: «День ужасный, ладно, как у тебя дела?» Другой полчаса перечисляет всё, что ненавидит. После второго кажется, будто вам отдали чужой эмоциональный мусор и попросили унести его домой.

Сплетник, который обсуждает людей ради унижения

Сами по себе сплетни человека не портят. Люди обсуждают отсутствующих тысячелетиями, и порой это полезно. Предупреждение «С этим подрядчиком осторожнее, он уже не раз не заплатил людям» помогает защититься от нечестных людей. Исследования показывают, что честная информация, которой делятся, чтобы предупредить других, может даже повышать доверие к тому, кто её рассказал.

Совсем другое дело — «Видел, что она надела?» или «Только никому не говори, но…». Тех, кто распространяет сомнительные слухи, считают менее надёжными. В исследовании 2025 года о сплетнях на работе разговоры, затеянные ради того, чтобы очернить человека, вызывали у слушателей моральное отвращение, и им хотелось держаться от сплетника подальше. Логика понятна и без психологов: если человек с удовольствием рассказывает гадости обо всех, сразу думаешь, что он говорит о тебе, когда тебя нет рядом.

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Человек, которому важно быть выше остальных

Ему мало хорошо выглядеть, нужно, чтобы остальные выглядели хуже. Вы чего-то добились, а он говорит «ничего особенного». Вы ошиблись: «Я сразу знал». Вас повысили: «Наверное, больше некого было». Такой человек постоянно сравнивает себя с другими и соревнуется там, где никто не собирался соревноваться.

При первом знакомстве самоуверенные и яркие люди иногда действительно нравятся: кажутся харизматичными и энергичными. Но в исследовании Мариуса Лекельта и коллег популярность части из них потом падала, прежде всего когда проявлялись высокомерие, агрессивное соперничество и ощущение, что человеку нельзя доверять. Другое долгое наблюдение показало то же: некоторые люди с сильными нарциссическими чертами сначала занимали высокое положение в группе, а потом его теряли. При этом уверенность в себе и нарциссизм не одно и то же. Можно считать себя умным и прекрасно ладить с людьми, если не нужно принижать других, чтобы чувствовать себя значительным.

Общее у всех пяти типов: рядом с ними становится хуже

Каждый тип раздражает по-своему. Первый заставляет чувствовать себя неинтересным, второй пытается вызвать зависть, третий заваливает негативом, четвёртый лишает ощущения безопасности, пятый старается вас принизить. Общее одно: после разговора с таким человеком настроение хуже, чем было до него. Поэтому смотреть стоит не только на то, что человек говорит, но и на то, как чувствуют себя люди рядом с ним.

Обратный рецепт тоже есть. Обычно нравятся те, кто умеет слушать, задаёт нормальные вопросы, искренне радуется за других и не превращает встречу в соревнование. Иногда простое «А что было дальше?» вызывает больше симпатии, чем десяток попыток показать, какой ты интересный.

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Правда, с приятными людьми тоже бывает не всё просто: излишняя мягкость иногда работает против них. Почему так происходит, разбираем в материале «Почему добрых людей перестают уважать».