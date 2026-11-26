В конце 1990-х и начале 2000-х будущее выглядело очень заманчиво. Фильмы, научно-популярные журналы и телепередачи обещали, что скоро мы будем летать на работу, оставлять уборку роботам и отдыхать за пределами Земли. Сейчас 2026 год. У нас есть искусственный интеллект, а смартфон в кармане мощнее старых компьютеров. Но часть детских мечтаний так и не сбылась. Давайте разберем пять технологий из фантастики и объясним, почему каждая из них оказалась намного сложнее, чем выглядела в кино.

Летающие автомобили так и не вышли из стадии прототипов

В «Пятом элементе» (1997) и «Назад в будущее 2» (1989) машины спокойно летали между небоскрёбами. Многие думали, что в XXI веке пробки исчезнут: зачем стоять на дороге, если можно подняться в воздух. Инженеры и правда построили десятки прототипов, и мы рассказывали о некоторых из них и называли баловством. Однако, ни один не стал таким же доступным и привычным, как обычный автомобиль.

Причин сразу несколько:

чтобы лететь, нужно гораздо больше энергии, чем чтобы ехать;

такие машины очень шумные;

если двигатель откажет в воздухе, последствия будут куда серьёзнее, чем на дороге;

тысячам летающих машин нужна сложная система управления движением, по сути воздушный аналог светофоров и разметки;

купить и обслуживать такой транспорт очень дорого.

Теперь мысленно перенесите утренний час пик в небо: над городом одновременно летают тысячи маленьких аппаратов. Даже мелкое столкновение там опасно для людей, которые идут внизу. Вместо летающих машин мы получили электромобили, беспилотные такси, дроны и отдельные модели воздушного транспорта. А вот слетать за продуктами на своей машине по-прежнему нельзя.

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Робота-домработника подводят даже простые движения

В «Двухсотлетнем человеке» (1999) и «Я, робот» (2004) роботы разговаривали, выполняли поручения и помогали по хозяйству. Казалось, что к 2020-м механический помощник поселится в каждой квартире: приготовит завтрак, перемоет посуду, погладит рубашки и вынесет мусор.

Трудность нашлась там, где её никто не искал: в самых обычных бытовых движениях. Возьмём мытьё кружки. Роботу нужно понять, где она стоит, правильно ухватить ручку, рассчитать, с какой силой сжать, чтобы не разбить, и аккуратно поставить на место. Человек делает всё это не задумываясь, а для машины это длинная цепочка сложных расчётов. Незнакомая кружка, мокрая поверхность или неожиданное препятствие делают задачу ещё труднее.

Современный искусственный интеллект заметно приблизил нас к таким помощникам. Но научить машину разговаривать и научить её безопасно работать руками — это совсем разные задачи. Пока в наших домах живут роботы-пылесосы, умные колонки и автоматическая бытовая техника. Человекоподобные машины существуют, но пока как эксперимент, а универсального робота-домработника пока нет.

Ховерборд парил только над магнитной площадкой

После «Назад в будущее 2» о ховерборде мечтали очень многие дети. Это доска без колёс, которая парит над землёй. В фильме такие доски были уже 21 октября 2015 года. Эта дата давно прошла, а в спортивных магазинах их так и нет.

При этом в 2015 году Lexus действительно показал работающий ховерборд. Внутри доски были сверхпроводники, то есть материалы, которые при сильном охлаждении особым образом взаимодействуют с магнитным полем. Их охлаждали жидким азотом примерно до −196 градусов Цельсия, и доска держалась над поверхностью. Но только над специальной площадкой со встроенными магнитами: на обычном асфальте она не работала.

Есть и другой путь: поднять человека пропеллерами, как это делают дроны. Тогда компактная и тихая доска превращается в шумный летательный аппарат, который расходует много энергии. В итоге у нас есть гироскутеры и электроскейты. Ездят они отлично, но парить не умеют.

Голограмме в воздухе мешают законы света

В «Звёздных войнах» и мультфильме «Планета сокровищ» (2002) объёмные изображения появлялись прямо в воздухе. Казалось, что скоро телевизоры и мониторы уступят место трёхмерным проекциям, а во время звонка на столе будет стоять маленькая копия собеседника, которую можно рассмотреть со всех сторон.

Всё упирается в свойства света. Мы видим светящуюся точку в каком-то месте, только если из этого места свет попадает нам в глаза. На экране для этого есть поверхность, а в пустом воздухе светиться нечему. Учёные пробуют лазеры, крошечные частицы и светящиеся точки плазмы. Но сделать в воздухе большое, яркое, подробное и при этом безопасное изображение пока очень трудно.

Кстати, многие концертные «голограммы» на деле оптические иллюзии: изображение с проектора отражается от прозрачной поверхности. Вместо настоящих голограмм у нас есть очки дополненной реальности, объёмные дисплеи и видеозвонки. Поставить собеседника посреди комнаты, как в кино, в обычной жизни мы пока не умеем.

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Поселение на Луне или Марсе должно само обеспечивать себя всем

После первых высадок на Луну многие ждали, что космос будут осваивать очень быстро и к началу XXI века появятся постоянные поселения за пределами Земли. «Миссия на Марс» и «Красная планета» (обе вышли в 2000 году) показывали полёты к другим планетам как дело ближайшего будущего.

На деле построить даже маленькую базу на другой планете невероятно сложно. На Луне и Марсе почти всё необходимое для жизни приходится создавать искусственно:

воздух, которым можно дышать;

запасы питьевой воды и еды;

защиту от космической радиации;

комфортную температуру;

надёжные источники электричества.

На Земле при сломанном отоплении можно вызвать мастера, а когда кончилась еда, можно сходить в магазин. На Марсе такая поломка может стоить жизни всем жителям базы. При этом везти оборудование с Земли долго и очень дорого. Зато у нас есть орбитальные станции, многоразовые ракеты, космический туризм и роботы-исследователи. Постоянных поселений людей на Луне и Марсе пока нет.

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Фантасты угадали желания, но не сложность

Авторы старой фантастики неплохо понимали, чего захотят люди. Ошибались они в другом: насколько трудно будет это сделать. Зато будущее удивило нас там, где мы не ждали. Вместо летающих машин появились смартфоны, через которые доступны почти все знания человечества. Вместо механических дворецких появились нейросети, которые рисуют, сочиняют музыку, делают видео и пишут программы. Иногда фантастика попадает точно: некоторые привычные сегодня вещи описаны ещё в книгах про Незнайку.

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Почти все технологии из этой подборки уже существуют в виде экспериментов. Возможно, когда-нибудь они дойдут до обычных людей. Но работающий прототип и вещь, которую может купить каждый, отличаются очень сильно. Чтобы технология стала массовой, она должна быть безопасной, недорогой и удобной, и обычно на это уходит гораздо больше времени, чем на первую работающую модель.