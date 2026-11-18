Когда ночью в тишине раздаётся громкое «щёлк!», кажется, будто кто-то постучал по батарее металлической ложкой. Иногда радиатор даже начинает потрескивать целыми сериями. Но обычные щелчки не означают, что батарея вот-вот лопнет. Совсем другое дело, если она булькает и плохо греет. А у сухого металлического треска обычно совсем другая причина.

Металл двигается, хотя мы этого даже не замечаем

Когда в радиатор поступает горячая вода, металл нагревается и немного увеличивается в размерах. Когда остывает — сжимается обратно. Это называется тепловым расширением.

Масштабы кажутся смешными: двухметровая стальная труба при нагреве на 50 градусов удлиняется примерно на миллиметр. Но даже такого крошечного изменения хватает, чтобы появился звук.

Дело в том, что батарея не висит в воздухе. Она держится на кронштейнах, соединена с трубами, а те проходят через стены и перекрытия. При нагреве металл немного смещается, трётся о крепления или резко освобождается в месте соприкосновения. Вот вам и щелчок.

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Как объясняют специалисты, такие звуки особенно характерны для начала нагрева и остывания. Причём трещать может не сам радиатор, а труба, которая уходит в стену или пол.

По ночам батареи не обязательно шумят сильнее

Главная причина проста: днём щелчки теряются среди разговоров, телевизора и уличного шума. А ночью даже тихий металлический стук кажется подозрительно громким.

Но есть и вторая причина. Температура радиаторов не всегда остаётся постоянной. В многоквартирных домах автоматика теплового узла может менять параметры отопления в зависимости от погоды, а в квартирах с терморегуляторами меняется поток горячей воды через батареи.

Поэтому радиатор может немного нагреваться и остывать даже посреди ночи. Металл снова меняет размеры и начинает пощёлкивать.

При этом не стоит верить распространённому объяснению, будто коммунальщики специально усиливают отопление по ночам. Такой закономерности нет: режим зависит от конкретной системы и её настроек.

По звуку можно понять, что происходит внутри

Не всякий шум объясняется расширением металла. Производитель отопительного оборудования Grant выделяет несколько характерных звуков.

Редкие щелчки и лёгкое потрескивание при нагреве — обычно норма. Особенно если батарея хорошо греет, а звук через некоторое время исчезает.

Бульканье и журчание часто говорят о скоплении воздуха. Горячая вода не может нормально заполнить часть радиатора, поэтому его верх иногда остаётся холодным.

Свист и постоянное шипение могут указывать на проблемы с потоком воды. Например, на слишком большой перепад давления или прохождение воды через частично закрытый клапан. Специалисты Danfoss отмечают, что правильная регулировка давления и расхода помогает устранить подобные шумы.

Громкие удары и стук в трубах уже требуют внимания. Иногда причина всего лишь в неудачном креплении, но повторяющиеся удары могут быть связаны с клапанами, циркуляцией воды и резкими перепадами давления. В отдельных случаях возникает гидроудар — скачок давления при резком изменении скорости потока.

Кстати, температура батареи тоже может многое подсказать. Например, мы уже выясняли, когда батарея горячая сверху и холодная снизу — норма, а когда причина для проверки отопления.

В каких случаях лучше вызвать сантехника

Если радиатор слегка потрескивает при нагреве, хорошо обогревает комнату и нигде не подтекает, обычно беспокоиться не о чем. Само по себе тепловое расширение не означает неисправность или угрозу разрыва батареи.

Но есть признаки, которые лучше не игнорировать:

Щелчки внезапно превратились в сильные повторяющиеся удары.

Трубы заметно дрожат или сильно вибрируют.

Вместе с шумом батарея стала плохо или неравномерно греть.

На соединениях появились капли воды, ржавые потёки или влажные пятна.

После ремонта или замены радиатора появился громкий стук, которого раньше не было.

Особенно опасна протечка: горячая вода в системе отопления находится под давлением. Если радиатор или соединение потекли, нужно сразу обращаться в аварийно-диспетчерскую службу.

В многоквартирном доме она должна работать круглосуточно, что подтверждается и разъяснением прокуратуры.

Что поможет избавиться от раздражающего треска

Если шумят крепления, а не сама система, иногда проблему можно решить без замены батареи. Главное — сначала найти место, откуда доносится звук.

Вот что стоит сделать:

Проверьте, не касается ли радиатор посторонних предметов. Иногда дребезжит декоративный экран или неплотно закреплённая накладка на трубе.

Иногда дребезжит декоративный экран или неплотно закреплённая накладка на трубе. Понаблюдайте, когда появляются щелчки. Если только во время нагрева и остывания, вероятнее всего, дело в расширении металла.

Если только во время нагрева и остывания, вероятнее всего, дело в расширении металла. Попросите сантехника проверить крепления. Термостойкие прокладки в подходящих местах и правильные зазоры для расширения труб могут заметно уменьшить шум.

Термостойкие прокладки в подходящих местах и правильные зазоры для расширения труб могут заметно уменьшить шум. Если слышно бульканье, проверьте признаки воздушной пробки. При наличии исправного крана Маевского воздух можно выпустить по инструкции, но если нет опыта или штатного воздухоотводчика, лучше обратиться в УК.

А вот пытаться намертво зафиксировать трубы, самостоятельно ослаблять соединения или откручивать пробки старой чугунной батареи не стоит. Так можно превратить небольшую неприятность в серьёзную аварию.

И ещё один полезный момент: самая тихая батарея не обязательно самая новая. Гораздо важнее, правильно ли она установлена, есть ли место для теплового расширения и нормально ли работает система отопления.

А если батарея греет хорошо, но в квартире всё равно зябко, проверьте места, через которые уходит тепло. Иногда проблема вообще не в радиаторе.