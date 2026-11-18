Когда ночью в тишине раздаётся громкое «щёлк!», кажется, будто кто-то постучал по батарее металлической ложкой. Иногда радиатор даже начинает потрескивать целыми сериями. Но обычные щелчки не означают, что батарея вот-вот лопнет. Совсем другое дело, если она булькает и плохо греет. А у сухого металлического треска обычно совсем другая причина.
Металл двигается, хотя мы этого даже не замечаем
Когда в радиатор поступает горячая вода, металл нагревается и немного увеличивается в размерах. Когда остывает — сжимается обратно. Это называется тепловым расширением.
Масштабы кажутся смешными: двухметровая стальная труба при нагреве на 50 градусов удлиняется примерно на миллиметр. Но даже такого крошечного изменения хватает, чтобы появился звук.
Дело в том, что батарея не висит в воздухе. Она держится на кронштейнах, соединена с трубами, а те проходят через стены и перекрытия. При нагреве металл немного смещается, трётся о крепления или резко освобождается в месте соприкосновения. Вот вам и щелчок.
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Как объясняют специалисты, такие звуки особенно характерны для начала нагрева и остывания. Причём трещать может не сам радиатор, а труба, которая уходит в стену или пол.
По ночам батареи не обязательно шумят сильнее
Главная причина проста: днём щелчки теряются среди разговоров, телевизора и уличного шума. А ночью даже тихий металлический стук кажется подозрительно громким.
Но есть и вторая причина. Температура радиаторов не всегда остаётся постоянной. В многоквартирных домах автоматика теплового узла может менять параметры отопления в зависимости от погоды, а в квартирах с терморегуляторами меняется поток горячей воды через батареи.
Поэтому радиатор может немного нагреваться и остывать даже посреди ночи. Металл снова меняет размеры и начинает пощёлкивать.
При этом не стоит верить распространённому объяснению, будто коммунальщики специально усиливают отопление по ночам. Такой закономерности нет: режим зависит от конкретной системы и её настроек.
По звуку можно понять, что происходит внутри
Не всякий шум объясняется расширением металла. Производитель отопительного оборудования Grant выделяет несколько характерных звуков.
Редкие щелчки и лёгкое потрескивание при нагреве — обычно норма. Особенно если батарея хорошо греет, а звук через некоторое время исчезает.
Бульканье и журчание часто говорят о скоплении воздуха. Горячая вода не может нормально заполнить часть радиатора, поэтому его верх иногда остаётся холодным.
Свист и постоянное шипение могут указывать на проблемы с потоком воды. Например, на слишком большой перепад давления или прохождение воды через частично закрытый клапан. Специалисты Danfoss отмечают, что правильная регулировка давления и расхода помогает устранить подобные шумы.
Громкие удары и стук в трубах уже требуют внимания. Иногда причина всего лишь в неудачном креплении, но повторяющиеся удары могут быть связаны с клапанами, циркуляцией воды и резкими перепадами давления. В отдельных случаях возникает гидроудар — скачок давления при резком изменении скорости потока.
Кстати, температура батареи тоже может многое подсказать. Например, мы уже выясняли, когда батарея горячая сверху и холодная снизу — норма, а когда причина для проверки отопления.
В каких случаях лучше вызвать сантехника
Если радиатор слегка потрескивает при нагреве, хорошо обогревает комнату и нигде не подтекает, обычно беспокоиться не о чем. Само по себе тепловое расширение не означает неисправность или угрозу разрыва батареи.
Но есть признаки, которые лучше не игнорировать:
- Щелчки внезапно превратились в сильные повторяющиеся удары.
- Трубы заметно дрожат или сильно вибрируют.
- Вместе с шумом батарея стала плохо или неравномерно греть.
- На соединениях появились капли воды, ржавые потёки или влажные пятна.
- После ремонта или замены радиатора появился громкий стук, которого раньше не было.
Особенно опасна протечка: горячая вода в системе отопления находится под давлением. Если радиатор или соединение потекли, нужно сразу обращаться в аварийно-диспетчерскую службу.
В многоквартирном доме она должна работать круглосуточно, что подтверждается и разъяснением прокуратуры.
Что поможет избавиться от раздражающего треска
Если шумят крепления, а не сама система, иногда проблему можно решить без замены батареи. Главное — сначала найти место, откуда доносится звук.
Вот что стоит сделать:
- Проверьте, не касается ли радиатор посторонних предметов. Иногда дребезжит декоративный экран или неплотно закреплённая накладка на трубе.
- Понаблюдайте, когда появляются щелчки. Если только во время нагрева и остывания, вероятнее всего, дело в расширении металла.
- Попросите сантехника проверить крепления. Термостойкие прокладки в подходящих местах и правильные зазоры для расширения труб могут заметно уменьшить шум.
- Если слышно бульканье, проверьте признаки воздушной пробки. При наличии исправного крана Маевского воздух можно выпустить по инструкции, но если нет опыта или штатного воздухоотводчика, лучше обратиться в УК.
А вот пытаться намертво зафиксировать трубы, самостоятельно ослаблять соединения или откручивать пробки старой чугунной батареи не стоит. Так можно превратить небольшую неприятность в серьёзную аварию.
И ещё один полезный момент: самая тихая батарея не обязательно самая новая. Гораздо важнее, правильно ли она установлена, есть ли место для теплового расширения и нормально ли работает система отопления.
А если батарея греет хорошо, но в квартире всё равно зябко, проверьте места, через которые уходит тепло. Иногда проблема вообще не в радиаторе.
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