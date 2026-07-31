7 реальных способов меньше платить за электричество

Большинство людей экономят электричество совершенно не так, как следовало бы. Например, некоторые из нас выключают свет в коридоре, но при этом забывают про обогреватель, который работает круглые сутки. На самом деле, реальная экономия начинается с поиска самых прожорливых приборов в доме. И их список может вас удивить. Какие именно устройства съедают больше всего киловатт и как это исправить?

Узнайте что больше потребляет энергии в квартире

В квитанциях мы оплачиваем киловатт-часы. Чтобы понять, куда уходят деньги, достаточно умножить мощность прибора на время его работы. Например, если обогреватель на 2 кВт работает пять часов в день, за месяц набегает 300 кВт·ч. При условном тарифе в 6 рублей это обойдется почти в две тысячи. А вот забытая 10-ваттная лампочка за то же время потратит энергии всего на 9 рублей.

Поэтому бороться нужно с нагревающими устройствами, а не с освещением. Чтобы найти настоящих виновников больших счетов, стоит изучить всю технику в квартире.

Самый надежный метод это купить розеточный ваттметр. Вы включаете его в розетку, а подозрительную технику — в него. Ваттметр покажет:

текущее потребление в ваттах;

расход за несколько часов или дней;

примерную стоимость потраченной энергии.

Особое внимание уделите бойлеру, обогревателям, кондиционеру, теплому полу и старой технике. Зачастую мощность на наклейке устройства указывает лишь пиковое значение, поэтому прибор лучше оставить подключенным к измерителю хотя бы на сутки.

Не спешите ставить двухтарифный счетчик электроэнергии

Считается, что двухтарифный счетчик автоматически снижает платежи, но это опасное заблуждение. Базовое правило звучит так: днем киловатт по двойному тарифу обычно стоит дороже, чем по стандартному единому.

Например, при актуальных расценках в некоторых регионах переход на новую систему выгоден, только если треть всего электричества расходуется ночью. Обычно это время с 23:00 до 07:00. Если по ночам у вас работает лишь холодильник и роутер, итоговый счет за месяц может даже вырасти.

Переходить на двухтарифный учет имеет смысл, если вы можете перенести на ночные часы:

нагрев воды в бойлере;

стирку и работу посудомоечной машины;

электрическое отопление с использованием теплоаккумулятора;

зарядку электромобиля или мощных бытовых аккумуляторов.

Правильно настройте обогреватель и кондиционер

Техника, которая меняет температуру в помещении или греет воду, забирает львиную долю бюджета. Накопительный водонагреватель, например, постоянно теряет тепло через стенки и включается снова и снова. Чтобы снизить расходы, не стоит держать его на максимуме круглые сутки. Настройте работу бойлера по таймеру и снизьте целевую температуру, если вода кажется обжигающей, но обязательно соблюдайте инструкцию, чтобы избежать размножения бактерий в баке.

Обогреватели и теплые полы также не стоит оставлять включенными постоянно. Любой масляный радиатор или конвектор превращает почти всю энергию в тепло. Экономия возникает не из-за «инновационной марки» прибора, а благодаря встроенному термостату и устранению сквозняков в комнате.

Кондиционер тоже требует грамотного подхода. Если выставить на пульте 16 градусов, аппарат не начнет дуть более холодным воздухом, он просто будет дольше работать на максимальной мощности. Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют поддерживать температуру около 24–25 градусов и всегда закрывать окна при включенной сплит-системе.

Отключите ненужные устройства от розетки

Многие не обращают внимания на технику, которая ждет своего часа в режиме ожидания. Телевизоры, игровые приставки, микроволновки с часами и мониторы продолжают потреблять ток даже с черным экраном. По оценкам Роскачества, отключение неиспользуемой техники от сети может сберечь до 300 кВт·ч в год. Чтобы не выдергивать десятки вилок, подключите телевизор и приставку в один сетевой фильтр с кнопкой и отключайте их разом.

Установите светодиодные лампочки

Еще один очевидный, но важный шаг это замена ламп накаливания на светодиодные. Они потребляют примерно в 8–10 раз меньше энергии при той же яркости.

Правильно используйте стиральную и посудомоечную машину

Для стиральной и посудомоечной машин главное правило это сокращение лишнего нагрева воды:

Запускать повседневную стирку при 30–40 градусах вместо 60 градусов; Использовать режим Eco в посудомойке, он работает дольше, но греет воду не так сильно; Наполнять электрочайник ровно на то количество кружек, которое нужно сейчас.

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Поставьте холодильник в правильное место

Холодильник работает 24 часа в сутки, поэтому любой перерасход накапливается в солидную сумму за год. Чтобы компрессор включался реже, холодильник нельзя ставить рядом с плитой или батареей. Между задней стенкой и стеной должен оставаться зазор для свободной циркуляции воздуха.

Обязательно проверьте уплотнитель на дверце, зажмите им обычный лист бумаги и потяните. Если лист легко вытаскивается, резинка прилегает недостаточно плотно, и внутрь постоянно попадает теплый воздух из кухни.

Бежать в магазин за новым энергоэффективным холодильником класса «А» стоит лишь в том случае, если старый безнадежно сломался. Покупать новую технику исключительно ради экономии невыгодно, потому что разница в счетах может составить всего 300 рублей в год, и холодильник не окупится никогда.

Новые лимиты потребления и мифы об экономии

По данным РБК, с 2025 года в России действуют новые диапазоны потребления. Тариф теперь зависит не только от времени суток, но и от объема потраченных киловатт-часов. Первый диапазон ограничивается отметкой в 3900 кВт·ч в месяц. Для обычной квартиры это огромный запас, но владельцы частных домов с электроотоплением или зарядкой для электромобиля могут легко выйти за эти рамки и платить по повышенной ставке.

На фоне новых правил активизировались продавцы «экономителей энергии», которые вставляются в розетку и обещают снизить счета на 50%. Внутри таких коробочек обычно находится дешевый конденсатор и светодиод. Для домашнего счетчика такие приборы бесполезны, а иногда и вовсе пожароопасны.

Также важно помнить, что за плановую замену сломанного или устаревшего счетчика платить не нужно. По закону этим бесплатно занимается гарантирующий поставщик электроэнергии.

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По-настоящему уменьшить счета за свет помогает не жизнь в потемках, а разумный контроль за устройствами, меняющими температуру. Достаточно один раз настроить таймеры на бойлере, научиться правильно пользоваться стиральной машиной и проверить уплотнитель на холодильнике, чтобы заметить приятную разницу в ежемесячной квитанции.