К 25–35 годам многие мужчины замечают, что тело меняется, даже если вес остаётся прежним: живот растёт, плечи кажутся уже, грудь теряет форму, осанка портится, а волосы становятся очень редкими. Это не обязательно про ожирение или возраст — причины у таких изменений разные, и далеко не все из них неизбежны. Мы собрали пять самых частых ситуаций, с которыми мужчины сталкиваются особенно часто, и разберём, что за ними стоит и что с этим можно сделать.

Выпирающий живот при худых руках

У мужчин жир охотно копится на животе, причем бывает двух видов. Подкожный лежит прямо под кожей, его можно взять в складку. Висцеральный, то есть внутренний, находится глубже, вокруг органов брюшной полости, и его избыток связан с повышенным риском диабета второго типа и болезней сердца и сосудов.

Основная причина простая: человек долго получает с едой больше энергии, чем тратит. Сидячая работа, мало прогулок и плотные ужины делают свое дело, а недосып и постоянный стресс еще и разгоняют аппетит. Пиво при этом не обязательно является главным виновником, потому что пузо часто растет даже у непьющих. Иногда же он выпирает вовсе не из-за жира, а из-за вздутия, осанки или ослабленных мышц живота.

Самая частая ошибка — каждый день качать пресс. Мышцы живота от этого крепнут, но жир именно над ними не сгорает. Работает сочетание привычек: немного урезать калорийность без голодовок, ходить пешком по 30–40 минут в день, делать силовые упражнения 2–3 раза в неделю, реже пить сладкие напитки и алкоголь, меньше перекусывать и спать 7–9 часов. Результат удобно отслеживать не только по весам, но и сантиметровой лентой: у мужчин талия от 94 см говорит о повышенном риске нарушений обмена веществ, от 102 см — о еще более высоком. Если же живот быстро растет, болит или сильно вздувается, списывать все на жир не стоит, лучше показаться врачу.

Тонкие руки и узкие плечи

Бывает, что вес нормальный, а фигура выглядит слабой: тонкие руки, узкие плечи, небольшая грудь и при этом заметный живот. В быту это называют skinny fat, то есть «худой, но с жиром», хотя медицинским диагнозом это не считается. Мышцы растут и держат силу, только когда регулярно получают нагрузку. Если человек почти весь день сидит, организму просто незачем поддерживать развитую мускулатуру. Свою роль играют наследственность, питание, возраст и гормоны, а после 30 лет мышцы у неактивных людей уходят заметнее. Но тонкие руки сами по себе не означают низкий тестостерон.

Отдельные упражнения на бицепс здесь помогут меньше, чем систематические силовые тренировки. Даже дома хватит отжиманий, жима гантелей над головой, тяги гантелей в наклоне, сгибаний рук и приседаний. Новичку достаточно 2–3 тренировок в неделю: по два подхода каждого упражнения на 8–12 повторений. Главное — постепенно повышать нагрузку: если месяцами поднимать один и тот же вес одинаковое число раз, прогресс останавливается.

Нужно и достаточное количество белка: при регулярных тренировках для многих здоровых взрослых это примерно 1,2–1,6 г на килограмм веса в сутки. Новичок с небольшим животом часто может одновременно худеть и набирать мышцы, так что изнурительные диеты ему обычно не нужны.

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Мягкая и увеличенная грудь

Иногда грудь у мужчины округляется, а соски заметно выступают под футболкой, причем даже у стройных. Внешне похожая грудь бывает двух типов. В первом случае это просто жир, отложившийся при наборе веса, такое состояние называют ложной гинекомастией. Во втором увеличивается сама железистая ткань груди, это настоящая гинекомастия. Ее могут вызывать гормональные сдвиги, некоторые лекарства, анаболические стероиды и отдельные болезни, а у подростков в период созревания и у пожилых мужчин она встречается сравнительно часто. Специалисты НМИЦ хирургии имени Вишневского подчеркивают, что сначала нужно понять, какая ткань увеличилась и почему.

Если дело в жире, помогают общее снижение жировой массы и силовые тренировки. Отжимания и жим гантелей укрепят грудные мышцы, но жир именно в этой зоне сами по себе не уберут. Если выросла железистая ткань, похудение может не помочь: причину ищут вместе с врачом, и иногда хватает убрать провоцирующий фактор, а иногда рассматривают операцию. К врачу стоит идти без промедления, если грудь увеличилась внезапно или с одной стороны, появилось твердое уплотнение, выделения из соска или изменения кожи. Самостоятельно принимать тестостерон или другие гормоны, чтобы уменьшить грудь, опасно.

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Сутулость и выдвинутая вперед голова

Округленные плечи, сгорбленная спина и голова, которая постоянно тянется вперед, часто встречаются у тех, кто много работает за компьютером. Человек часами сидит почти в одной позе и постепенно привыкает опускать плечи и вытягивать шею. Добавляют свое нехватка движения, скованность суставов и особенности позвоночника. Сутулость влияет не только на внешний вид: в некоторых позах мышцы шеи и спины устают быстрее, появляются дискомфорт и скованность. При этом идеальной позы, которая гарантированно защищает от боли, не существует, и даже идеально ровно сидеть много часов подряд не слишком полезно.

Полезнее не заставлять себя все время расправлять плечи, а укреплять мышцы и чаще менять положение тела. Подойдут тяга гантелей в наклоне, разведение рук с легкими гантелями или резиновой лентой, упражнение «птица-собака», когда стоя на четвереньках вытягивают противоположные руку и ногу, мягкая разминка для грудного отдела спины и регулярные перерывы на ходьбу.

Начать можно с 10–15 минут несколько раз в неделю. Стоит настроить и рабочее место: монитор поставить так, чтобы не наклонять голову, а клавиатуру — чтобы плечи оставались расслабленными. При сильной сутулости, постоянной боли, онемении рук или заметном искривлении позвоночника лучше обратиться к врачу или физиотерапевту.

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Залысины и редеющие волосы

У многих мужчин волосы начинают заметно редеть уже в 20–30 лет: сначала у висков появляются залысины, затем может поредеть макушка. Чаще всего это андрогенетическая алопеция, то есть наследственная чувствительность волосяных луковиц к мужским гормонам. Главную роль играет дигидротестостерон (ДГТ), производное тестостерона: у предрасположенных мужчин он постепенно уменьшает определенные луковицы, волосы становятся тоньше и короче, а потом почти перестают расти. Поэтому облысение не означает высокий тестостерон: важна чувствительность луковиц, а не количество гормона. Но не всякое выпадение наследственное: оно бывает после сильного стресса, болезни, резкого похудения или из-за нехватки некоторых питательных веществ.

При наследственном облысении есть методы с доказанной эффективностью. Миноксидил, средство, которое наносят на кожу головы, поддерживает рост волос, но действует не на всех одинаково и обычно требует долгого применения. Финастерид снижает выработку ДГТ, но у него есть противопоказания и возможные побочные эффекты, включая сексуальные нарушения, поэтому его назначение нужно обсуждать с врачом. В некоторых случаях помогает пересадка волос, а вот шампуни, домашние маски и массаж головы наследственное облысение надежно не остановят. Чем раньше обратиться к дерматологу, тем больше волос получится сохранить.

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Четыре проблемы из пяти связаны с образом жизни

Живот, слабые мышцы, жировая «грудь» и сутулость часто вырастают из одного корня: недостатка движения. Он уменьшает мышечную массу и облегчает набор лишнего веса. Но наследственность и болезни тоже играют роль, поэтому сводить все к лени или возрасту неправильно, а залысины от образа жизни зависят меньше всего.

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Радикально перестраивать жизнь не нужно: ежедневная ходьба, несколько силовых тренировок в неделю, полноценный сон и разумное питание постепенно меняют фигуру. Даже после многих лет сидячей жизни мышцы способны становиться сильнее. Если же начало тренировок все время переносится на следующий понедельник, полезно разобраться, откуда берется привычка откладывать.