5 фактов о безалкогольном пиве, которые мало кто знает

Безалкогольное пиво берут, когда хочется вкуса пива без спирта: за рулём, после тренировки, по медицинским или религиозным причинам. Многие люди боятся алкоголя, потому что даже в малом количестве оно вредит мозгу. Выглядит всё просто: то же пиво, только без алкоголя. Но за привычным вкусом скрывается несколько особенностей, о которых мало кто знает. Технология производства, состав и даже российские законы — всё это отличается от обычного пива. Некоторые детали могут удивить даже тех, кто покупает его регулярно.

В «безалкогольном» пиве может быть до 0,5% спирта

В России безалкогольным считается пиво, в котором этилового спирта не больше 0,5%. Роскачество называет тот же порог. Получается, что «безалкогольное» и «0%» не одно и то же. Например, у «Балтики 0» производитель указывает крепость 0,5%, хотя в названии стоит ноль.

Причина в самом способе изготовления. Пиво получают брожением: дрожжи перерабатывают сахара из сусла, сладкого отвара солода, и выделяют спирт. Даже если брожение ограничить или потом убрать почти весь алкоголь, немного всё равно остаётся. Поэтому тем, кому нужно совсем исключить спирт по медицинским или религиозным причинам, лучше смотреть не на крупную надпись на банке, а на мелкую строчку с крепостью.

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Часть «нулевки» сначала варят как обычное пиво

Кажется логичным, что безалкогольное пиво делают каким-то особым способом. Но технологий несколько, и одна из них начинается с обычного пива со спиртом, который потом удаляют. Для этого есть, например, вакуумная дистилляция: давление понижают, и спирт испаряется при сравнительно низкой температуре. Благодаря этому вкус страдает меньше. Другой вариант — мембранная фильтрация, когда напиток разделяют на составляющие с помощью специальных мембран.

Есть и обратный путь: не дать спирту образоваться. Брожение останавливают охлаждением раньше времени или используют дрожжи, которые почти не производят алкоголь. У каждого способа свои минусы: если прервать брожение слишком рано, в напитке остаётся больше несброженного сахара и пиво выходит слаще. Так что банка «нулевки» вполне может пройти почти тот же путь, что и обычное пиво.

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Алкотестер может среагировать на глоток безалкогольного

Если дунуть в алкотестер сразу после «нулевки», прибор может показать не ноль. Он улавливает спирт, который остался в полости рта. У пива крепостью до 0,5% этот эффект обычно быстро проходит: остатки напитка уходят изо рта, а крошечную дозу спирта организм перерабатывает. «Аргументы и факты» приводят пример: если быстро выпить много безалкогольного пива, первое показание может оказаться заметным, а через несколько минут резко снизится.

Точные цифры зависят от крепости, количества выпитого, самого человека и прибора, так что универсального расчёта здесь нет. Вывод для водителя простой: надпись «безалкогольное» не повод допивать банку прямо перед проверкой.

Продавать безалкогольное пиво подросткам закон не запрещает

Обычное пиво несовершеннолетним продавать нельзя. С 1 марта 2025 года им по всей России не продают и энергетики, которые в законе называются безалкогольными тонизирующими напитками. А вот отдельного федерального запрета на безалкогольное пиво нет, это подтверждает актуальная на 2026 год справка «КонсультантПлюс». Причина юридическая: алкогольной продукцией закон считает напитки, где спирта больше 0,5%, а пиво до 0,5% в эту категорию не попадает. Роспотребнадзор раньше разъяснял то же самое.

Это не значит, что любой магазин продаст банку подростку. У торговой сети могут быть свои правила, продавец может перестраховаться, а ещё стоит учитывать региональные нормы. Но общероссийского ограничения «18+» для обычного безалкогольного пива на 2026 год нет.

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Марафонцы пили безалкогольное пиво в научном эксперименте

Репутация «почти спортивного напитка» появилась у безалкогольного пива не только благодаря рекламе. В нём остаются вода, углеводы, немного калия, магния и других веществ, и учёные проверяли, помогает ли оно восстановиться после нагрузки. Медицинский проект «Купрум» разобрал несколько таких работ. В одном небольшом эксперименте безалкогольное пиво поддерживало уровень натрия и калия во время нагрузки лучше, чем обычное, но участников было всего семь. В другом исследовании участвовали 277 марафонцев: мужчины несколько недель до и после забега пили безалкогольное пиво или плацебо. У тех, кто пил пиво, после марафона были слабее некоторые признаки воспаления и реже случались инфекции верхних дыхательных путей, то есть простуды. Возможное объяснение — полифенолы, растительные вещества из пива.

Но превращать это в совет «после спортзала пейте пиво» рано. Исследований мало, условия в них специфические, и полноценным изотоником, то есть напитком, который восполняет соли и жидкость, потерянные с потом, безалкогольное пиво не считается. Например, натрия в нём может не хватать, чтобы восполнить потери после серьёзной нагрузки.

Выходит, что безалкогольное пиво находится где-то между обычным пивом и лимонадом. Спирта в нём бывает до 0,5%, делают его иногда почти так же, как обычное, алкотестер может ненадолго на него среагировать, но по закону алкоголем оно не считается. Правильнее понимать эту надпись как «алкоголя очень мало или практически нет».

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