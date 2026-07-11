11 самых проклятых мест в мире, куда лучше не ехать

Есть места, которые пугают, когда ты уже приехал. А есть такие, от которых становится не по себе от одного описания. Французский писатель Оливье Ле Каррер собрал сорок таких точек в книге «Атлас проклятых мест» — и получился путеводитель наоборот: список направлений, куда лучше не покупать билет. Мы выбрали одиннадцать самых впечатляющих. Некоторые из них вполне могли бы войти в список запретных мест планеты. Сразу оговоримся: «проклятие» здесь — понятие растяжимое. Где-то это природная стихия, где-то радиация и промышленная катастрофа, а где-то — жуткая история, обросшая легендами. Начнём с мест, где опасность вполне реальна, а к финалу дойдём до тех, где страх держится в основном на человеческой памяти.

Джария в Индии: деревня, под которой сто лет горит уголь

Если бы не люди, спокойно занимающиеся своими делами, Джарию можно было бы принять за место после бомбёжки. Из трещин в земле идёт дым, почва проседает. Но огонь здесь приходит не с неба — он идёт снизу.

Под этим районом штата Джаркханд больше века горят угольные пласты. Такое бывает и в других заброшенных шахтах — вечные пожары есть в разных уголках планеты, — но в Джарии над «подземным адом» живёт около полумиллиона человек. Сначала жители даже приспособились: на пару из трещин можно было готовить еду. Но потом дома пошли трещинами, дороги вспучились, а воздух наполнился ядовитыми испарениями.

Западная Лица в России: кладбище радиоактивных подлодок

Кольский полуостров у границы с Норвегией сначала встречает тундрой, фьордами и полярной ночью. А потом появляются советские руины: заброшенные казармы, разбитые окна, ржавое военное железо.

Самое тревожное — во фьордах. В Западной Лице оставили десятки списанных субмарин времён холодной войны, включая гигантские «Тайфуны». Ле Каррер пишет, что старые атомные подлодки стоят там «как безобидные музейные экспонаты», хотя это совсем не так. По его данным, на базе хранится радиоактивного топлива в тридцать раз больше, чем было в чернобыльском реакторе. А отработанное ядерное топливо требует сложной переработки и хранения.

Тилафуши на Мальдивах: остров, целиком построенный из мусора

Мальдивы продают мечту о безупречной лагуне. У Тилафуши другая роль: с 1992 года этот узкий остров рядом со столицей используют как свалку для мусора со всего архипелага.

Чем больше туристов, тем больше отходов. Их привозят тоннами, часть сжигают прямо на месте. Тяжёлые металлы, батарейки и химикаты попадали в воду. Когда острову перестало хватать места, мусор стал расползаться по мелководью — рядом с той самой «райской» лагуной с картинки. Даже у рая, выходит, есть обратная сторона, и кому-то приходится стоять с подветренной стороны.

Повелья в Италии: «остров смерти» под боком у Венеции

От Венеции до Повельи — рукой подать: маленький зелёный островок в лагуне, колокольня, заброшенные здания. Выглядит почти мило, но местные зовут его «островом смерти». В Венето говорят: когда умирает плохой человек, он просыпается на Повелье.

Легенды рассказывают, что сюда ссылали чумных и прокажённых, а под землёй лежат тысячи тел. Позже здесь работала психиатрическая лечебница — и появилась история про безумного доктора. Архивы подтверждают карантинную станцию и больницу, закрытую в 1968 году, но не все кровавые детали из интернета правдивы.

В 2014 году остров едва не ушёл с молотка: государство выставило его в долгую аренду, группа горожан пыталась выкупить его вскладчину для всех, но аукцион выиграл бизнесмен. Сделка в итоге застопорилась, и Повелья так и осталась в подвешенном состоянии.

Зондский пролив в Индонезии: соседство с Кракатау

Зондский пролив между Явой и Суматрой красив так, как красив спящий дракон. Здесь и мели, и нефтяные платформы, и пираты, и один из самых знаменитых вулканов планеты — Кракатау.

В 1883 году после месяцев извержений вулкан взорвался так, что звук считается самым громким в истории: его слышали за тысячи километров. Волны цунами обрушились на побережье, погибло около 40 тысяч человек. Кракатау не исчез — из моря поднялся его «детёныш», Анак-Кракатау, который до сих пор напоминает, что геология живёт по своему расписанию. Индонезия стоит на одном из самых активных тектонических регионов Земли, и жить там — значит постоянно подстраиваться под стихию.

Мыс Горн в Чили: кошмар моряка

Ле Каррер называет мыс Горн «кошмаром моряка». Меньше чем за два века у этой мрачной скалы на краю Южной Америки разбилось около 800 судов, унеся с собой примерно 20 тысяч жизней. Серое море, холодный дождь, плохая видимость и чудовищный, непрекращающийся ветер.

Сюда никто не шёл ради романтики — только ради торговли. До открытия Панамского канала обогнуть Горн было частью долгого пути из Атлантики в Тихий океан. Корабли пробивались сквозь «ревущие сороковые» и «неистовые пятидесятые» — пояса сильных западных ветров вокруг Южного полушария. Земли, которая могла бы их остановить, почти нет, поэтому ветра разгоняются до безумия. В 1914 году канал сократил путь на тысячи миль, и мыс, как пишет автор, «получил по заслугам». Правда, мучить моряков он не перестал — просто теперь их меньше.

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Хаутман-Аброльос в Австралии: риф, где выжившие убивали друг друга

Острова Хаутман-Аброльос у западного побережья Австралии — низкие, окружённые рифами. Ловушка, замаскированная под архипелаг.

В 1629 году о рифы разбился корабль Голландской Ост-Индской компании «Батавия», на борту было больше 300 человек. И вот это было только началом. Пока спасательная партия ушла за помощью на Яву, власть над выжившими захватил помощник купца Йеронимус Корнелис. Дальше началась настоящая резня: тех, кого он считал лишними, отправляли на острова без пресной воды или убивали. Помощь пришла лишь через два с лишним месяца. Корнелиса и шестерых его подручных повесили. Почти 200 человек к тому времени уже погибли. Риф погубил корабль — остальное сделали люди.

Национальный парк Касанка в Замбии: небо, которое чернеет от миллионов летучих мышей

Может ли заповедник страдать от избытка природы? Касанка — один из самых маленьких в Африке. Его едва спасли от браконьеров, вернули слонов и бегемотов. А потом небо потемнело.

Каждый октябрь на крошечный лесок в парке слетаются около пяти миллионов соломенных крыланов — крупных фруктовых летучих мышей. Стая объедает деревья, поглощая за сезон сотни тысяч тонн фруктов, и притягивает хищников — питонов, крокодилов и хищных птиц, которые пируют на упавших мышах.

Аокигахара в Японии: «лес самоубийц» у подножия Фудзи

Аокигахара лежит у подножия горы Фудзи, где красота и мрак растут на одних деревьях. Этот лес часто называют лесом самоубийц. Он занимает всего около 35 квадратных километров, но каждый год уносит около ста жизней.

Ле Каррер описывает густое, сумрачное «море деревьев»: неровная мшистая земля, расщелины, почти нет троп — заблудиться проще простого. Многие приходят сюда, не собираясь возвращаться. Власти и волонтёры пытаются вмешаться, но люди всё равно идут. Часто винят массовую культуру, например, роман 1960 года, где влюблённые сводят счёты с жизнью именно здесь. Но местные уверены: мрачная слава леса появилась гораздо раньше. Когда-то тут практиковали убасутэ — оставляли умирать престарелых родственников.

Тофет Карфагена в Тунисе: кладбище с 20 тысячами детских урн

В современном Карфагене, среди вилл, кипарисов и бугенвиллей, под ногами лежит один из самых мрачных споров древности. Тофет Карфагена дал археологам около двадцати тысяч погребальных урн, во многих — останки совсем маленьких детей.

Античные авторы обвиняли карфагенян в том, что они приносили детей в жертву богам Ваалу и Танит. Часть современных учёных возражает: возможно, это просто кладбище для младенцев, умерших естественной смертью. Как бы то ни было, Карфаген пал: римляне разрушили город в 146 году до нашей эры. А по легенде даже засыпали руины солью, чтобы там ничего не росло.

«Треугольник Невады»: место, где исчезли тысячи самолётов

Отдельного упоминания заслуживает так называемый «треугольник Невады» — район с красным песком, снежными вершинами и лесами, где, по словам автора, водятся сердитые медведи. Совет Ле Каррера прост: если вам предложат экскурсию на самолёте, вежливо откажитесь.

Причина в турбулентности, которую создаёт изрезанный рельеф. За последние полвека здесь пропало более 2000 воздушных судов — больше, чем в легендарном Бермудском треугольнике.

А если после этого путеводителя вам не хватило странных мест, то добро пожаловать на 5 запретных островов, куда никого не пускают.