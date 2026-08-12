Плутон теряет атмосферу по мере удаления от Солнца: есть первые подтверждения

Вера Макарова

У Плутона есть тонкая атмосфера, и она, похоже, начала сокращаться. За два года давление упало на 16% — газ медленно оседает обратно на ледяную поверхность в виде инея. Это первый случай, когда за атмосферой Плутона удалось наблюдать именно на этом отрезке его пути вокруг Солнца.

Плутон теряет атмосферу и удаляется от Солнца — учёные получили первые подтверждения

Плутон теряет атмосферу и удаляется от Солнца — учёные получили первые подтверждения

Почему газ буквально примерзает к поверхности

Плутон движется по сильно вытянутой орбите. Ближе всего к Солнцу он был в 1989 году, а теперь удаляется в холодные окраины Солнечной системы. Чем дальше от Солнца — тем холоднее, и это постепенно сказывается на атмосфере.

Атмосфера Плутона состоит в основном из азота, с добавкой метана и угарного газа. Когда становится холоднее, часть этого газа замерзает и оседает на поверхность — как влага на холодном стекле превращается в изморозь. Именно это, судя по всему, сейчас и происходит: газ постепенно превращается в лёд, поэтому давление падает.

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Атмосферу измеряют по свету далёких звёзд

Но как это вообще удалось заметить? Рядом с Плутоном сейчас нет ни одного космического аппарата, а с Земли он слишком маленький и тусклый, чтобы разглядеть его атмосферу в телескоп напрямую.

Для этого учёные ловят момент, когда Плутон проходит на фоне далёкой звезды и на короткое время её заслоняет. Проходя сквозь атмосферу Плутона, звёздный свет чуть искривляется и тускнеет, а потом снова разгорается. По изменению звёздного света можно рассчитать плотность и давление атмосферы — даже не видя её саму. По похожему принципу учёные находят далёкие экзопланеты.

Свет звезды тускнеет, когда Плутон проходит перед ней. Фото.

Свет звезды тускнеет, когда Плутон проходит перед ней

При этом речь идёт об атмосфере примерно в 100 тысяч раз более разреженной, чем земная, на карликовой планете размером примерно в две трети нашей Луны и в десятки раз дальше от Солнца. И всё же слабое мерцание звезды рассказывает о ней очень многое. Всего для этой работы изучили десять таких затмений в период с 2017 по 2023 год.

До 2021 года ничего не менялось

При этом атмосфера вела себя неожиданно. После того как в 2015 году мимо Плутона пролетел зонд New Horizons, давление оставалось почти неизменным вплоть до части 2021 года. Плутон уже удалялся от Солнца, а атмосфера будто не спешила реагировать.

А вот с середины 2021 по июль 2023 года приборы зафиксировали то самое падение давления на 16%. Похоже, поверхность и атмосфера связаны сложнее, чем кажется: лёд на поверхности и газ над ним постоянно обмениваются веществом, поэтому климат Плутона предсказать непросто. Если давление продолжит падать, то и знаменитая голубая дымка Плутона, которую снял New Horizons, станет тоньше и опустится ближе к поверхности.

Атмосферное давление на Плутоне оставалось почти неизменным с момента пролета New Horizons в 2015 году до части 2021 года. Фото.

Атмосферное давление на Плутоне оставалось почти неизменным с момента пролета New Horizons в 2015 году до части 2021 года.

Тренд или временный сбой — покажет время

Стоит честно сказать: это пока не окончательный вывод. Двух лет наблюдений мало, чтобы понять, началось ли долгое сжатие атмосферы или это просто временное колебание.

Чтобы разобраться, нужны новые измерения — и не месяцы, а годы и десятилетия наблюдений за тем, как Плутон продолжает свой путь. Если хочется представить масштаб этого пути, достаточно вспомнить, что находится за Плутоном. Полный оборот вокруг Солнца у него занимает около 248 земных лет, так что мы застали лишь крошечный кусочек его сезона. Поэтому каждый новый замер особенно ценен: он позволяет увидеть, что происходит с далёким ледяным миром прямо сейчас.

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