Плутон теряет атмосферу по мере удаления от Солнца: есть первые подтверждения

У Плутона есть тонкая атмосфера, и она, похоже, начала сокращаться. За два года давление упало на 16% — газ медленно оседает обратно на ледяную поверхность в виде инея. Это первый случай, когда за атмосферой Плутона удалось наблюдать именно на этом отрезке его пути вокруг Солнца.

Почему газ буквально примерзает к поверхности

Плутон движется по сильно вытянутой орбите. Ближе всего к Солнцу он был в 1989 году, а теперь удаляется в холодные окраины Солнечной системы. Чем дальше от Солнца — тем холоднее, и это постепенно сказывается на атмосфере.

Атмосфера Плутона состоит в основном из азота, с добавкой метана и угарного газа. Когда становится холоднее, часть этого газа замерзает и оседает на поверхность — как влага на холодном стекле превращается в изморозь. Именно это, судя по всему, сейчас и происходит: газ постепенно превращается в лёд, поэтому давление падает.

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Атмосферу измеряют по свету далёких звёзд

Но как это вообще удалось заметить? Рядом с Плутоном сейчас нет ни одного космического аппарата, а с Земли он слишком маленький и тусклый, чтобы разглядеть его атмосферу в телескоп напрямую.

Для этого учёные ловят момент, когда Плутон проходит на фоне далёкой звезды и на короткое время её заслоняет. Проходя сквозь атмосферу Плутона, звёздный свет чуть искривляется и тускнеет, а потом снова разгорается. По изменению звёздного света можно рассчитать плотность и давление атмосферы — даже не видя её саму. По похожему принципу учёные находят далёкие экзопланеты.

При этом речь идёт об атмосфере примерно в 100 тысяч раз более разреженной, чем земная, на карликовой планете размером примерно в две трети нашей Луны и в десятки раз дальше от Солнца. И всё же слабое мерцание звезды рассказывает о ней очень многое. Всего для этой работы изучили десять таких затмений в период с 2017 по 2023 год.

До 2021 года ничего не менялось

При этом атмосфера вела себя неожиданно. После того как в 2015 году мимо Плутона пролетел зонд New Horizons, давление оставалось почти неизменным вплоть до части 2021 года. Плутон уже удалялся от Солнца, а атмосфера будто не спешила реагировать.

А вот с середины 2021 по июль 2023 года приборы зафиксировали то самое падение давления на 16%. Похоже, поверхность и атмосфера связаны сложнее, чем кажется: лёд на поверхности и газ над ним постоянно обмениваются веществом, поэтому климат Плутона предсказать непросто. Если давление продолжит падать, то и знаменитая голубая дымка Плутона, которую снял New Horizons, станет тоньше и опустится ближе к поверхности.

Тренд или временный сбой — покажет время

Стоит честно сказать: это пока не окончательный вывод. Двух лет наблюдений мало, чтобы понять, началось ли долгое сжатие атмосферы или это просто временное колебание.

Чтобы разобраться, нужны новые измерения — и не месяцы, а годы и десятилетия наблюдений за тем, как Плутон продолжает свой путь. Если хочется представить масштаб этого пути, достаточно вспомнить, что находится за Плутоном. Полный оборот вокруг Солнца у него занимает около 248 земных лет, так что мы застали лишь крошечный кусочек его сезона. Поэтому каждый новый замер особенно ценен: он позволяет увидеть, что происходит с далёким ледяным миром прямо сейчас.