В нашей ДНК нашли следы двух неизвестных предков. Кто они?

Мы давно знаем, что предки современных людей смешивались с неандертальцами и денисовцами — их гены до сих пор живут в нас. Но оказалось, что этим родословная не заканчивается. В геноме человека нашли следы как минимум двух неизвестных предков, которых нет ни в одной находке костей. Их назвали «призрачными» линиями — потому что мы видим их только в ДНК, но не в реальном мире.

Кто такие призрачные предки

Призрачными линиями называют древних людей, которые когда-то скрещивались с нашими предками, оставили кусочки своей ДНК в нас, но сами исчезли бесследно. Ни черепов, ни зубов, ни одного расшифрованного генома от них не сохранилось.

Обычно, чтобы понять, чья это ДНК, учёные сравнивают наш геном с геномами древних людей, полученными из их останков. С неандертальцами и денисовцами это сработало — их кости нашли, а ДНК расшифровали. Но в случае неизвестного вида древних людей сравнивать просто не с чем. Мы знаем, что они были, но не знаем, как они выглядели и как назывались.

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Как их вычислили без единой кости

Обычно для таких исследований приходится расшифровывать ДНК древних людей из сохранившихся останков. Но учёные из Калифорнийского университета в Беркли разработали другой способ. Их работа вышла в журнале Science, а метод назвали TRACE. Он не ищет совпадения с ископаемыми, а восстанавливает семейную историю самих кусочков ДНК — как генеалогическое древо для каждого участка генома.

Идея простая: если у какого-то фрагмента ДНК необычно древняя родословная и он не похож ни на неандертальский, ни на денисовский, значит, он пришёл откуда-то ещё. Метод проанализировал сотни геномов современных людей и нашёл именно такие «чужие» участки.

Один предок оставил след во всех людях на Земле

Самое любопытное — следы одной из призрачных линий есть буквально у каждого человека на планете. Её гены попали к нам ещё до того, как люди начали расселяться из Африки, поэтому они разошлись вместе с нами по всему миру.

Раньше спорили, есть ли эта древняя примесь только у африканцев или у всех. Теперь ясно: она у всех. По оценкам исследователей, на наследие этой призрачной линии приходится примерно 0,5–1% генома каждого человека — сопоставимо с долей неандертальской ДНК. А сама эта линия отделилась от нашей около 800 тысяч лет назад — примерно тогда же, когда разошлись предки неандертальцев и денисовцев.

Второй предок пришёл через денисовцев

Вторая находка ещё интереснее. Учёные обнаружили следы совсем древней линии — её называют «суперархаичной». Она гораздо старше: эта линия отделилась около 1,8 миллиона лет назад.

Но попала она к нам не напрямую. Похоже, сначала этот древний вид смешался с денисовцами, а уже потом кусочки его ДНК перешли к людям вместе с денисовскими генами. Поэтому такие следы находят в основном у жителей Океании — тихоокеанских островов, где доля денисовской ДНК особенно высокая. Причём такое генетическое наследство могло быть полезным: известно, что один из денисовских вариантов помог выжить коренным жителям Америки. Получается своего рода эстафета: один вид передал гены другому, а тот — уже нам.

Чьи это были предки на самом деле

Самый интригующий вопрос остаётся открытым: кто именно эти призрачные предки? Генетика показывает, что такие линии существовали, но точно определить их пока невозможно.

Для первой призрачной линии среди возможных кандидатов называют древние группы Homo, в том числе африканские популяции Homo heidelbergensis (гейдельбергского человека). А на роль суперархаичного предка подходит Homo erectus (человек прямоходящий). Но пока это только предположения — надёжно связать найденные гены с конкретным видом нельзя. Часть этих древних людей может вообще отсутствовать в летописи окаменелостей — их костей мы, возможно, никогда не найдём.

Картинка. Homo erectus (человек прямоходящий) и Homo heidelbergensis (гейдельбергский человек).

В целом на всю архаичную примесь — от неандертальцев, денисовцев и призрачных линий — приходится около 2% нашего генома. Немного, но эти гены не мусор: многие из них связаны с иммунитетом и обменом веществ и, вероятно, помогали древним людям приспосабливаться к новым местам, болезням и пище. Как именно они влияют на нас сегодня — учёные ещё разбираются.

Чтобы понять, кем были призрачные предки, нужны более разнообразные базы современных геномов и новые древние образцы — прежде всего из Африки и Азии. Они помогут выяснить, когда и где происходили эти смешения и кем были загадочные существа, чья ДНК до сих пор живёт внутри каждого из нас.